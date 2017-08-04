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2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı

1 yıl
5,7b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 bundan sonra 2 parça olarak sizlerle olacak. Oyun ve Teknoloji kısmını ayırıyoruz. Bu haftanın öne çıkan oyun haberleri sizlerle. Battlefield 2018 sizce hangi zamanı konu alacak?

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KCS_54 1 yıl en beğenilen
Abi niye "2si1" o zaman?
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canguler917 1 yıl
siz bizi çok yanlış anlamışsınız,biz 4 kişiyi bir arada görmek isterik
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RichesMen 1 yıl
baktım 2si1 var hemen aldım sodamı dolaptan açtım sonra baktım ki teknoloji oyun ayrılmış kötü olmuş bence ben mesut çevik ve erdi'yi bekleyeyim..
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maxemilian 1 yıl
Gayet güzel zamanla daha iyi olacak.
Bazen öyle çok dolu haber olmayabilir bu olur .
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alighieri 1 yıl
Eski format daha iyiydi. Askere gidip dönmeyen arkadaşla zaten süperdi Talha ile eğlenceliydi. Yeni oyun editörleri eskilerinden çok çok ama çok kötü kabül ama mesut ve erdiyi izleyemezken o oyun editörlerini sonuna kadar izledim. Sözün özü ikisi bir için ağır abilerin yanında farklı vizyonda birileri lazım aksi halde çekilmez hale geliyor
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bladeGny 1 yıl
ohooo, biz sohbet, muhabbet için izliyorduk. oldu mu şimdi bu
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s.b. 1 yıl
Beraber daha iyiydi.
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AnadoluEfes 1 yıl
Uzaylı oyun gelir mi derken battlefront var onu unutmuşsunuz
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SONEKTRA 1 yıl
tamam teknoloji kısmından daha zevk alıyorum ama oyun kısmında da bilgilenmek iyi oluyordu ama böyle sadece oyun olursa izleyeceğimi pek sanmıyorum. Benim fikrimce eski haline dönmeniz daha iyi olur. Zaten mobilite de mesut ve erdi abiyi görüyorduk.
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zeus_1907 1 yıl
Valla kusura bakmayın da bu ikili izlenmez.
Belki editör,yazar veya araştırmacı olarak iyilerdir ama video işi için doğru seçim değiller
Aynen Aykut Kocamanın Fenerbahçesi gibi izlerken uyuyor insan.
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harunsuv 1 yıl
Bu şekilde daha iyi olmuş... Kalabalığa gerek yok... Herkes kendi uzmanlığında konuşsun...
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rosedaled3 1 yıl
Eski hali daha güzeldi
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arkham92 1 yıl
Mesut abinin oyun yorumları olmadan tadı çıkmıyor...
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