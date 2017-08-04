2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı

2si1 bundan sonra 2 parça olarak sizlerle olacak. Oyun ve Teknoloji kısmını ayırıyoruz. Bu haftanın öne çıkan oyun haberleri sizlerle. Battlefield 2018 sizce hangi zamanı konu alacak?

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