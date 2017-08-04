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2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı
1 yıl
5,7b
1
2si1
1189
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 bundan sonra 2 parça olarak sizlerle olacak. Oyun ve Teknoloji kısmını ayırıyoruz. Bu haftanın öne çıkan oyun haberleri sizlerle. Battlefield 2018 sizce hangi zamanı konu alacak?
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KCS_54
1 yıl
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Abi niye "2si1" o zaman?
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canguler917
1 yıl
editörün seçimi
siz bizi çok yanlış anlamışsınız,biz 4 kişiyi bir arada görmek isterik
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+9
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RichesMen
1 yıl
editörün seçimi
baktım 2si1 var hemen aldım sodamı dolaptan açtım sonra baktım ki teknoloji oyun ayrılmış kötü olmuş bence ben mesut çevik ve erdi'yi bekleyeyim..
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maxemilian
1 yıl
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Gayet güzel zamanla daha iyi olacak.
Bazen öyle çok dolu haber olmayabilir bu olur .
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alighieri
1 yıl
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Eski format daha iyiydi. Askere gidip dönmeyen arkadaşla zaten süperdi Talha ile eğlenceliydi. Yeni oyun editörleri eskilerinden çok çok ama çok kötü kabül ama mesut ve erdiyi izleyemezken o oyun editörlerini sonuna kadar izledim. Sözün özü ikisi bir için ağır abilerin yanında farklı vizyonda birileri lazım aksi halde çekilmez hale geliyor
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bladeGny
1 yıl
editörün seçimi
ohooo, biz sohbet, muhabbet için izliyorduk. oldu mu şimdi bu
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s.b.
1 yıl
editörün seçimi
Beraber daha iyiydi.
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AnadoluEfes
1 yıl
editörün seçimi
Uzaylı oyun gelir mi derken battlefront var onu unutmuşsunuz
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SONEKTRA
1 yıl
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tamam teknoloji kısmından daha zevk alıyorum ama oyun kısmında da bilgilenmek iyi oluyordu ama böyle sadece oyun olursa izleyeceğimi pek sanmıyorum. Benim fikrimce eski haline dönmeniz daha iyi olur. Zaten mobilite de mesut ve erdi abiyi görüyorduk.
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zeus_1907
1 yıl
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Valla kusura bakmayın da bu ikili izlenmez.
Belki editör,yazar veya araştırmacı olarak iyilerdir ama video işi için doğru seçim değiller
Aynen Aykut Kocamanın Fenerbahçesi gibi izlerken uyuyor insan.
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harunsuv
1 yıl
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Bu şekilde daha iyi olmuş... Kalabalığa gerek yok... Herkes kendi uzmanlığında konuşsun...
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rosedaled3
1 yıl
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Eski hali daha güzeldi
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arkham92
1 yıl
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Mesut abinin oyun yorumları olmadan tadı çıkmıyor...
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Bazen öyle çok dolu haber olmayabilir bu olur .
Belki editör,yazar veya araştırmacı olarak iyilerdir ama video işi için doğru seçim değiller
Aynen Aykut Kocamanın Fenerbahçesi gibi izlerken uyuyor insan.