2si1: "Yeni Nesil Oyun ve Teknoloji Programı" 02.11.2012 "Yeni Bölüm" video şov

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde yeni nesil oyuncu aksesuarları, Playstation 4'ün donanım bileşenleri, Su soğutma sistemleri, son model akıllı telefonlar, GTA 5'in çıkış tarihi ve fazlası sizleri bekliyor.
Google Nexus 4'ü nasıl buldunuz? Google Nexus 10'u nasıl buldunuz? Surface için ne düşünüyorsunuz? Oyuncu Farelerinde hangi DPI değerini kullanıyorsunuz? Oy Ver 1704 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Yoksa bu "Subliminal" bir mesaj mı ? :D
d1211.hizliresim.com/...
Mouse'u 3500 DPI'da kullanıyorum ve oyunlara ilk girdiğimde fazla hızlı olduğu için genelde oyuniçi ayarlardan sensitivity değerini düşürüyorum. Böylece normal hızda ama hassasiyeti yüksek bir kullanıma erişiyorum. Daha yüksek DPI değerlerine sahip mouse da kullandım ama hassasiyet anlamında bir etkisini görmedim. Bu yüzden 3000-4000 seviyelerinin yeterli olduğu kanısındayım. Ayrıca oyun içi DPI değişikliği yapma gereği de duymuyorum.
Hayır böyle bir espiri yapmış olamazsın
Şaka filan mı bu ? Nexus 4 rezalet Nexus 10 para versen kullanmam filan ? Pardon da sen neyi beğeniyosun ?
Rezalet
Google Nexus 10'u nasıl buldunuz?
Üste para verseniz almam
Surface için ne düşünüyorsunuz?
Hayatımda gördüğüm en kötü tablet
Oyuncu Farelerinde hangi DPI değerini kullanıyorsunuz?
Split Fish
Nexus 4 teknik özellikleri açısından mükemmel olmuş ama o hafıza olayı sıkıntı. Şuan tek çekirdekli telefonların açtığı adam akıllı oyunların boyutu 2gb civarı zaten. Müzik tir carttır curttur 16 bile yeterli olmaz. 64gb lık sdcard lar var artık. 16+64 süper olurdu. Nexus 10 taş gibi olmuş resmen. Her iki ürününde çıkışı süper olacak ama. Umarım diğer firmalarda fiyatlarda indirime gider.
Fare yi 1000-1500 arası kullanıyorum normalde ama sniper kullanırken dpi ı dahada düşürüyorum. 750 lere falan iniyorum.