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2si1: "Yeni Nesil Oyun ve Teknoloji Programı" 02.11.2012 "Yeni Bölüm" video şov

6 yıl
6,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde yeni nesil oyuncu aksesuarları, Playstation 4'ün donanım bileşenleri, Su soğutma sistemleri, son model akıllı telefonlar, GTA 5'in çıkış tarihi ve fazlası sizleri bekliyor.
Google Nexus 4'ü nasıl buldunuz? Google Nexus 10'u nasıl buldunuz? Surface için ne düşünüyorsunuz? Oyuncu Farelerinde hangi DPI değerini kullanıyorsunuz? Oy Ver 1704 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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1 Avatar
TayfunGuN 6 yıl
abi biraz yemek yeyin yemekk
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erdemguven 6 yıl
most wanted'i htc evo 3d de hiç kasılmadan rahat bir şekilde oynuyorum
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İrfan.S 6 yıl
Video'nun 04:03 'üncü dakikasında geçen meme kelimesini tek farkeden ben miyim ?
Yoksa bu "Subliminal" bir mesaj mı ? :D
d1211.hizliresim.com/...
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musAKka 6 yıl
Yine güzel ve dolu dolu bir program olmuş.

Mouse'u 3500 DPI'da kullanıyorum ve oyunlara ilk girdiğimde fazla hızlı olduğu için genelde oyuniçi ayarlardan sensitivity değerini düşürüyorum. Böylece normal hızda ama hassasiyeti yüksek bir kullanıma erişiyorum. Daha yüksek DPI değerlerine sahip mouse da kullandım ama hassasiyet anlamında bir etkisini görmedim. Bu yüzden 3000-4000 seviyelerinin yeterli olduğu kanısındayım. Ayrıca oyun içi DPI değişikliği yapma gereği de duymuyorum.
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XxxOnurxxX123 6 yıl
BSC Misafiri
ModernWarfare-Price'ın Yolu ..

Hayır böyle bir espiri yapmış olamazsın
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S.Soylu 6 yıl
Celtic Warrior
Google Nexus 4ü nasıl buldunuz?RezaletGoogle Nexus 10u nasıl buldunuz? Üste para verseniz almamSurface için ne düşünüyorsunuz?Hayatımda gördüğüm en kötü tabletOyuncu Farelerinde hangi DPI değerini kullanıyorsunuz?Split Fish

Şaka filan mı bu ? Nexus 4 rezalet Nexus 10 para versen kullanmam filan ? Pardon da sen neyi beğeniyosun ?
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BSC Misafiri 6 yıl
ModernWarfare-Price'ın Yolu ..
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wabaris 6 yıl
windows 8 harika olmuş ne kadar öncelik dokunmatik olarak görünsede harika birde pc arayüzü olduğunu düşünüyorum surface i deneme şansım olmadı fakat harika görünüyor
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Celtic Warrior 6 yıl
Google Nexus 4'ü nasıl buldunuz?
Rezalet
Google Nexus 10'u nasıl buldunuz?
Üste para verseniz almam
Surface için ne düşünüyorsunuz?
Hayatımda gördüğüm en kötü tablet
Oyuncu Farelerinde hangi DPI değerini kullanıyorsunuz?
Split Fish
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majesthion 6 yıl
Windows 8 resmen tabletler için yapılmış bir işletim sistemi. Programları cins cins tam ekrana yönlendiriyor falan. Pratiklik işlevsellik gitmiş. Ayriyetten tema editlemeleri falan herşeyi kapatmışlar regedite girmeden font bile değiştirilmiyor artık. Masaüstünde duran simgelerin aralarındaki mesafelerini falan ayarlamak içinde regedite girmek gerekiyor. Ama bazı şeylerde hoşuma gitti tabi aeronun gitmesiyle sade bi görüntü olmuş baya hoş. Kurulum 15dk bile sürmüyor baya iyi. Birde win7 ye göre daha performanslı gibi geldi bana.

Nexus 4 teknik özellikleri açısından mükemmel olmuş ama o hafıza olayı sıkıntı. Şuan tek çekirdekli telefonların açtığı adam akıllı oyunların boyutu 2gb civarı zaten. Müzik tir carttır curttur 16 bile yeterli olmaz. 64gb lık sdcard lar var artık. 16+64 süper olurdu. Nexus 10 taş gibi olmuş resmen. Her iki ürününde çıkışı süper olacak ama. Umarım diğer firmalarda fiyatlarda indirime gider.

Fare yi 1000-1500 arası kullanıyorum normalde ama sniper kullanırken dpi ı dahada düşürüyorum. 750 lere falan iniyorum.
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bytradm 6 yıl
teşekkürler.
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capoeira_GS 6 yıl
Ben mause'u oyunlarda genelde 1500 dpı da kullanıyorum BF3 de tanka binmedikçe dpı artırmaya gerek yok zaten BF3 için özel makrolar atadım mause'a bir çok fps oyununda bu dpı yetiyor
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