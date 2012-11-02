2si1: "Yeni Nesil Oyun ve Teknoloji Programı" 02.11.2012 "Yeni Bölüm" video şov

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Google Nexus 4'ü nasıl buldunuz? Süper, hemen edinmek istiyorum! İyi bir telefon ama almayı düşünmüyorum. Beklentilerimi karşılamadı. Genel olarak kötü bir telefon. Google Nexus 10'u nasıl buldunuz? Tam aradığım cihaz. Heyecan verici fakat zaten bir tabletim var. Etkilenmedim. Surface için ne düşünüyorsunuz? Beklediğim cihaz, yeni tabletim Surface gibi olmalı. Beklentilerimi karşılamadı. Piyasada daha iyi tabletler mevcut. Oyuncu Farelerinde hangi DPI değerini kullanıyorsunuz? 1000-2000 DPI Arası 2000-3000 DPI Arası 3000-4000 DPI Arası 4000 ve üzeri Oy Ver 1704 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Google Nexus 4'ü nasıl buldunuz? Süper, hemen edinmek istiyorum! İyi bir telefon ama almayı düşünmüyorum. Beklentilerimi karşılamadı. Genel olarak kötü bir telefon. Google Nexus 10'u nasıl buldunuz? Tam aradığım cihaz. Heyecan verici fakat zaten bir tabletim var. Etkilenmedim. Surface için ne düşünüyorsunuz? Beklediğim cihaz, yeni tabletim Surface gibi olmalı. Beklentilerimi karşılamadı. Piyasada daha iyi tabletler mevcut. Oyuncu Farelerinde hangi DPI değerini kullanıyorsunuz? 1000-2000 DPI Arası 2000-3000 DPI Arası 3000-4000 DPI Arası 4000 ve üzeri Anket Sonlandı 1704 kişi oy verdi. Sonuçları Göster