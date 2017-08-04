Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 Yeni Nesil "Teknoloji" Programı

1 yıl
8,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2si1 bundan sonra 2 farklı parça olarak sizlerle olacak. Bir parça teknoloji bir parça oyun. Teknoloji bölümünde AMD, haftaya damgasını vururken Tesla, otonom araç ve güneş panelleri ile çok konuşuldu
Turkcell SUPERBOX'la evlere özel 4.5G hızında internet geliyor
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Turkcell-SUPERBOXla-evlere-ozel-45G-hizinda-internet-geliyor.htm

Ryzen Threadripper işlemcisine delid işlemi uygulandı
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/Ryzen-Threadripper-islemcisine-delid-islemi-uygulandi.htm

2TB bellek kapasiteli AMD Radeon Pro SSG duyuruldu
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/2TB-bellek-kapasiteli-AMD-Radeon-Pro-SSG-duyuruldu.htm

AMD Radeon RX Vega rekor "madencilik" performansıyla gelebilir
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-RX-Vega-rekor-madencilik-performansiyla-gelebilir.htm

RX Vega 56’nın oyunlardaki değerleri sızdırıldı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/RX-Vega-56nin-oyunlardaki-degerleri-sizdirildi.htm

AMD'den 8 çekirdekli yeni işlemci: Ryzen Threadripper 1900X
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMDden-8-cekirdekli-yeni-islemci-Ryzen-Threadripper-1900X.htm

4 çekirdekli Intel Core i3 işlemciler geliyor
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/4-cekirdekli-intel-Core-i3-islemciler-geliyor.htm

200 serisi çipsetler Coffee Lake işlemcileri desteklemeyecek
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/200-serisi-cipsetler-Coffee-Lake-islemcileri-desteklemeyecek.htm

Tesla'nın "güneş çatıları" ilk kullanıcılarıyla buluştu
https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Teslanin-gunes-catilari-ilk-kullanicilariyla-bulustu.htm

Tesla Model 3, Autopilot için sürücüye bakan bir kameraya sahip
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-Model-3-Autopilot-icin-surucuye-bakan-bir-kameraya-sahip.htm

Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Chevy-Bolt-menzil-testinde-Tesla-Model-Si-gecti.htm

HP’den kurumlara yönelik VR sırt çantası
https://www.donanimhaber.com/kasa/haberleri/HPden-kurumlara-yonelik-VR-sirt-cantasi.htm

Hastanın test sonucunu değerlendiren yerli yapay zeka
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Hastanin-test-sonucunu-degerlendiren-yerli-yapay-zeka.htm

Spotify, 60 milyon ücretli aboneyle Apple Music'i ikiye katladı
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Spotify-60-milyon-ucretli-aboneyle-Apple-Musici-ikiye-katladi.htm

Putin VPN'e savaş açtı: Rusya'da yasaklanıyor!
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Putin-VPNe-savas-acti-Rusyada-yasaklaniyor.htm

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmet4428 1 yıl en beğenilen
Böyle ayrı ayrı olmuyor, tek hali daha iyidi, araya bir teknoloji bir oyun girerdi sıkıcı olmazdı konu değişirdi çünkü.
Şimdi böyle biraz sıkıcı olmuş.
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KCS_54 1 yıl
Abi niye "2si1" o zaman?
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CW_X 1 yıl
Olmamış beyler bsc'nin içine ettiniz 2si1'i bozmayın bari.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheOnu 1 yıl
Baktım bu hafta 2 ayrı video var; tarayıcıda 2 sekme açtım birinde teknoloji, diğerinde oyun haberleri bir oradan bir oradan izleyeyim dedim ama aynı tadı vermedi[>:] Hiç gerek yoktu aslında böyle sürprizlere. Siz 2si1 de bu yıl ortaya çıkan kronik sorunlar olmadan program yaptığınızda biz onu keyifle izliyoruz zaten

Bu arada her programda işlemci ve ekran kartı muhabettini çok uzatıyorsunuz. Keşke bunlara ayırdığınız zamandan kısıp bilim ve teknolojiyle ilgili gelişmeleri daha çok konuşsanız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 1 yıl
Hah, bu ikisi bir araya geldi mi tam bir "işlemci deliliği" başlıyor, Allahtan programı ayırmışlar bunlardan uzak durmayı başaracağız sonunda.
Yahu nedir acaba bu deliliğin nedeni? Kim işlemci alıyor ki evine? Normal bir insanın işlemci ile işi alakası yok ki ama sorsanız dünyanın en önemli şeyi işlemci sahibi olmak ve bıraksanız bütün program kendilerinden geçip akıl hastanesine düşene kadar işlemci sayıklayacaklar.
Evime asarım diyecek kadar süslü bir işlemci kutusuna tapınacak hale gelmişsiniz, bi durun yahu!
Hele ki Erdi'nin oturup programda işlemci bölümünde konuşurken kendisini seyretmesini çok istiyorum. O nasıl bir tekerleme cambazlığıdır, o karmaşık kurmaşık rakamları öyle bir yuvarlıyor öyle bir hızla anlatıyor ki hakikaten aklını kaçırdığını sanmaması normal olamaz
Neyse. Size bol bol bol işlemcili muhabbetler diliyorum, bi daha da sizin programınızı dinlememeye and içiyorum. Delirmişsiniz siz.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 1 yıl
teknoloji oyun progaramı konsepti daha iyi böyle aşırı teknik program olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vatikanli Mumin 1 yıl
Hocam yayin gayet guzel olmuş tb
Ayrica söylemek istediğim birsey var
Ya lutfen mini sürümde dh de takilirken sayfanin geç açılma sorununu cozun : D
Mobilde ve pc surumundede durum boylemi bilmiyorum surekli mini kullandigim icin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-0E2A3DE6D 1 yıl
Nedir bu sürekli "biz biliriz, yaptık, oldu" diretmeniz? Amazon konusunda yeterince tepki almadınız mı da burada da üyelere, izleyicilere sormadan böldünüz? BSC zaten kapanmanın eşiğine sürükleniyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxemilian 1 yıl
Eskiden beraber olunca iyi olan şey tabiki de muhabbet ortamı gibi olması .
Çoğu kişinin de sevip izlediği şey bu .
Burada ofis ortamı bunu bozmuş . Yani herşey aynı ama konsept farklı Bence o kanepeyi ortam daha iyi onun dışında bu ekip zaten iyi sadeceofis muhabbet tarzına uygun değil .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
erdi tv yorumcuları gibi önüne kağıt kalem almış :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
birleştirin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OyunDelisi 1 yıl
Mobilite'nin aynısı olmuş, gereksiz bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ULYSES 1 yıl
Eski format daha iyiydi. Oyun ve donanım-teknoloji haberleri birbirine paralel giden konular genelde. Birisine meraklı olan genelde diğeriyle de ilgilidir. Haberlerin bir konsültasyon havasında irdelenmesi daha iyi oluyordu. Ayrıca programın adı "ikisi bir" zaten. Özgün bir format, bir markaydı. Bozmayın bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,2b izlenme · 2 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,5b izlenme · 1 gün
01:09:20
2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma
14,9b izlenme · 6 ay
51:16
2si1 | Trafik'te hız yapan yandı!
7b izlenme · 7 ay
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,4b izlenme · 13 sa. yeni video
01:02:49
2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2
15,3b izlenme · 4 ay
34:04
2si1 "AMD RX Vega, GTX1080'den hızlı!" Teknoloji ve Oyun Programı
16,9b izlenme · 1 yıl
01:23:41
2si1 | PS4 oyunlarına büyük zam
13,6b izlenme · 8 ay
54:44
2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı
26,2b izlenme · 1 yıl
36:38
2si1 "16 Çekirdek 32 izlek" Teknoloji ve Oyun Programı
16,1b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
56:08
2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 1 yıl
43:42
2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?
22,8b izlenme · 5 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
14:08
2si1 | ANKA'ya gece gören yerli göz!
15b izlenme · 7 ay
21:12
2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı
10,1b izlenme · 1 yıl
55:43
2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı
9,8b izlenme · 8 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim