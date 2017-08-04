2si1 Yeni Nesil "Teknoloji" Programı

2si1 bundan sonra 2 farklı parça olarak sizlerle olacak. Bir parça teknoloji bir parça oyun. Teknoloji bölümünde AMD, haftaya damgasını vururken Tesla, otonom araç ve güneş panelleri ile çok konuşuldu

Turkcell SUPERBOX'la evlere özel 4.5G hızında internet geliyor

https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Turkcell-SUPERBOXla-evlere-ozel-45G-hizinda-internet-geliyor.htm



Ryzen Threadripper işlemcisine delid işlemi uygulandı

https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/Ryzen-Threadripper-islemcisine-delid-islemi-uygulandi.htm



2TB bellek kapasiteli AMD Radeon Pro SSG duyuruldu

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/2TB-bellek-kapasiteli-AMD-Radeon-Pro-SSG-duyuruldu.htm



AMD Radeon RX Vega rekor "madencilik" performansıyla gelebilir

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-RX-Vega-rekor-madencilik-performansiyla-gelebilir.htm



RX Vega 56’nın oyunlardaki değerleri sızdırıldı

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/RX-Vega-56nin-oyunlardaki-degerleri-sizdirildi.htm



AMD'den 8 çekirdekli yeni işlemci: Ryzen Threadripper 1900X

https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMDden-8-cekirdekli-yeni-islemci-Ryzen-Threadripper-1900X.htm



4 çekirdekli Intel Core i3 işlemciler geliyor

https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/4-cekirdekli-intel-Core-i3-islemciler-geliyor.htm



200 serisi çipsetler Coffee Lake işlemcileri desteklemeyecek

https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/200-serisi-cipsetler-Coffee-Lake-islemcileri-desteklemeyecek.htm



Tesla'nın "güneş çatıları" ilk kullanıcılarıyla buluştu

https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Teslanin-gunes-catilari-ilk-kullanicilariyla-bulustu.htm



Tesla Model 3, Autopilot için sürücüye bakan bir kameraya sahip

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-Model-3-Autopilot-icin-surucuye-bakan-bir-kameraya-sahip.htm



Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Chevy-Bolt-menzil-testinde-Tesla-Model-Si-gecti.htm



HP’den kurumlara yönelik VR sırt çantası

https://www.donanimhaber.com/kasa/haberleri/HPden-kurumlara-yonelik-VR-sirt-cantasi.htm



Hastanın test sonucunu değerlendiren yerli yapay zeka

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Hastanin-test-sonucunu-degerlendiren-yerli-yapay-zeka.htm



Spotify, 60 milyon ücretli aboneyle Apple Music'i ikiye katladı

https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Spotify-60-milyon-ucretli-aboneyle-Apple-Musici-ikiye-katladi.htm



Putin VPN'e savaş açtı: Rusya'da yasaklanıyor!

https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Putin-VPNe-savas-acti-Rusyada-yasaklaniyor.htm