2si1 Yeni Nesil "Teknoloji" Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 bundan sonra 2 farklı parça olarak sizlerle olacak. Bir parça teknoloji bir parça oyun. Teknoloji bölümünde AMD, haftaya damgasını vururken Tesla, otonom araç ve güneş panelleri ile çok konuşuldu
Turkcell SUPERBOX'la evlere özel 4.5G hızında internet geliyor
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Turkcell-SUPERBOXla-evlere-ozel-45G-hizinda-internet-geliyor.htm
Ryzen Threadripper işlemcisine delid işlemi uygulandı
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/Ryzen-Threadripper-islemcisine-delid-islemi-uygulandi.htm
2TB bellek kapasiteli AMD Radeon Pro SSG duyuruldu
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/2TB-bellek-kapasiteli-AMD-Radeon-Pro-SSG-duyuruldu.htm
AMD Radeon RX Vega rekor "madencilik" performansıyla gelebilir
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-RX-Vega-rekor-madencilik-performansiyla-gelebilir.htm
RX Vega 56’nın oyunlardaki değerleri sızdırıldı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/RX-Vega-56nin-oyunlardaki-degerleri-sizdirildi.htm
AMD'den 8 çekirdekli yeni işlemci: Ryzen Threadripper 1900X
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMDden-8-cekirdekli-yeni-islemci-Ryzen-Threadripper-1900X.htm
4 çekirdekli Intel Core i3 işlemciler geliyor
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/4-cekirdekli-intel-Core-i3-islemciler-geliyor.htm
200 serisi çipsetler Coffee Lake işlemcileri desteklemeyecek
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/200-serisi-cipsetler-Coffee-Lake-islemcileri-desteklemeyecek.htm
Tesla'nın "güneş çatıları" ilk kullanıcılarıyla buluştu
https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Teslanin-gunes-catilari-ilk-kullanicilariyla-bulustu.htm
Tesla Model 3, Autopilot için sürücüye bakan bir kameraya sahip
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-Model-3-Autopilot-icin-surucuye-bakan-bir-kameraya-sahip.htm
Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Chevy-Bolt-menzil-testinde-Tesla-Model-Si-gecti.htm
HP’den kurumlara yönelik VR sırt çantası
https://www.donanimhaber.com/kasa/haberleri/HPden-kurumlara-yonelik-VR-sirt-cantasi.htm
Hastanın test sonucunu değerlendiren yerli yapay zeka
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Hastanin-test-sonucunu-degerlendiren-yerli-yapay-zeka.htm
Spotify, 60 milyon ücretli aboneyle Apple Music'i ikiye katladı
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Spotify-60-milyon-ucretli-aboneyle-Apple-Musici-ikiye-katladi.htm
Putin VPN'e savaş açtı: Rusya'da yasaklanıyor!
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Putin-VPNe-savas-acti-Rusyada-yasaklaniyor.htm
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Turkcell-SUPERBOXla-evlere-ozel-45G-hizinda-internet-geliyor.htm
Ryzen Threadripper işlemcisine delid işlemi uygulandı
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/Ryzen-Threadripper-islemcisine-delid-islemi-uygulandi.htm
2TB bellek kapasiteli AMD Radeon Pro SSG duyuruldu
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/2TB-bellek-kapasiteli-AMD-Radeon-Pro-SSG-duyuruldu.htm
AMD Radeon RX Vega rekor "madencilik" performansıyla gelebilir
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-RX-Vega-rekor-madencilik-performansiyla-gelebilir.htm
RX Vega 56’nın oyunlardaki değerleri sızdırıldı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/RX-Vega-56nin-oyunlardaki-degerleri-sizdirildi.htm
AMD'den 8 çekirdekli yeni işlemci: Ryzen Threadripper 1900X
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMDden-8-cekirdekli-yeni-islemci-Ryzen-Threadripper-1900X.htm
4 çekirdekli Intel Core i3 işlemciler geliyor
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/4-cekirdekli-intel-Core-i3-islemciler-geliyor.htm
200 serisi çipsetler Coffee Lake işlemcileri desteklemeyecek
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/200-serisi-cipsetler-Coffee-Lake-islemcileri-desteklemeyecek.htm
Tesla'nın "güneş çatıları" ilk kullanıcılarıyla buluştu
https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Teslanin-gunes-catilari-ilk-kullanicilariyla-bulustu.htm
Tesla Model 3, Autopilot için sürücüye bakan bir kameraya sahip
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-Model-3-Autopilot-icin-surucuye-bakan-bir-kameraya-sahip.htm
Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Chevy-Bolt-menzil-testinde-Tesla-Model-Si-gecti.htm
HP’den kurumlara yönelik VR sırt çantası
https://www.donanimhaber.com/kasa/haberleri/HPden-kurumlara-yonelik-VR-sirt-cantasi.htm
Hastanın test sonucunu değerlendiren yerli yapay zeka
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Hastanin-test-sonucunu-degerlendiren-yerli-yapay-zeka.htm
Spotify, 60 milyon ücretli aboneyle Apple Music'i ikiye katladı
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Spotify-60-milyon-ucretli-aboneyle-Apple-Musici-ikiye-katladi.htm
Putin VPN'e savaş açtı: Rusya'da yasaklanıyor!
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Putin-VPNe-savas-acti-Rusyada-yasaklaniyor.htm
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Şimdi böyle biraz sıkıcı olmuş.