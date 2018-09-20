2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Biraz geç oldu ama harika bir program olmuş.
| Yerli Astronot için düğmeye basıldı! Bu arada astronot demişken uzay büyük bir yalandır ve astronot, füze, roket, mekik vs diger yalan şeyler için düşünülmüştür.
Ve diger bomba: Denizli Honaz'a Silikon Vadisi Kurulacak! haber61.net/...
|Nerde gaz verme varsa orda yerli ve milli sözcükleri var. bu sözcüklerin güvenirliği kalmadı artık. Bu site de tarafını seçmiş bertaraf olmamak için.
|koy koy suyundan da koy.
| Federasyon motorcunun lisansını iptal etti.
Motorcu ise motoru bıraktığını açıkladı.
Tam okumamışsınız.
|Playstaion storede zaten oyunlar pahalılandı. zam geldi. 30 liraya satamadıkları oyunlar 100 küsürlere çıkmış..
| EKG konusuna değineyim öncelikle. EKG'nin türkçesi Kalp Grafisi'dir. Kalbin her atışı sırasında yaydığı elektriksel aktiviteyi bir kağıda yazdırarak EKG çekilir. EKG çekerken takılan elektrotların amacı elektriksel aktiviteyi algılamaktır. EKG kalp ile ilgili hastalıkların neredeyse tamamında ya tanı koydurucu ya da tanıya ciddi anlamda yardımcı olacak hayati bilgileri verir. Dünyanın hiç bir acil servisinde ya da kardiyoloji servisinde Apple Watch'un çektiği EKG'yi kabul edecek doktorlar bulamazsınız. Verdiği bilgiler açısından hayati önem taşıyan bir grafidir, hiç
Kanser hücreleri hakkında bir kaç bilgi vereyim. Kanser hücreleri tamamen Darwin yasalarına uygun davranırlar. Bu hücreler ''çok baskın'' hücrelerdir. Yanındaki normal hücreler aslında bu hücrelerin tehlikeli olduğunu farkederler ve savunma hücrelerimize haber vermek isterler fakat kanser hücreleri bu hücrelerin savunma hücrelerimizi alarma geçirmesini engellerler hatta bu hücrelere büyümek için ihtiyaç duydukları özel maddeleri sentezlettirirler. Kanser hücresi yayılım yapmak için kana çıkmak zorundadır ve direkt kana çıkarsa yine savunma hücrelerimiz tarafından yakalanır. İlginçtir ki kanser hücresi bunu biliyormuş gibi davranır ve kana çıkmadan önce kendi etrafına bizim hücrelerimizle çevirir. Böylece kanda yakalanmaz. Buna mantolama denir. Bu bir kaç örnek aslında kanser hücrelerinin ne kadar akıllı olduklarını gösteriyor.
Okuduğunuz için teşekkür ederim,saygılarımla...
|Bundan sonra ne şeker ölçümü, adamlar hologramdan herşeyi gösterecek =D
|Hocam nerede kaldınız yahu gözümüz yollarda kaldı,özledik :) pazartesi sendromuna iyi geliyordunuz siz ,kulaklıkları takıp sırıta sırıta iş yapıyorum ben sizinle :)
Kanser hücreleri hakkında bir kaç bilgi vereyim. Kanser hücreleri tamamen Darwin yasalarına uygun davranırlar. Bu hücreler ''çok baskın'' hücrelerdir. Yanındaki normal hücreler aslında bu hücrelerin tehlikeli olduğunu farkederler ve savunma hücrelerimize haber vermek isterler fakat kanser hücreleri bu hücrelerin savunma hücrelerimizi alarma geçirmesini engellerler hatta bu hücrelere büyümek için ihtiyaç duydukları özel maddeleri sentezlettirirler. Kanser hücresi yayılım yapmak için kana çıkmak zorundadır ve direkt kana çıkarsa yine savunma hücrelerimiz tarafından yakalanır. İlginçtir ki kanser hücresi bunu biliyormuş gibi davranır ve kana çıkmadan önce kendi etrafına bizim hücrelerimizle çevirir. Böylece kanda yakalanmaz. Buna mantolama denir. Bu bir kaç örnek aslında kanser hücrelerinin ne kadar akıllı olduklarını gösteriyor.
Okuduğunuz için teşekkür ederim,saygılarımla...