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2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı

8 ay
7,7b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1, gecikti. Evet hem de çok gecikti farkındayız fakat ne demişler; geç olsun, güç olmasın! Haftalık Teknoloji ve Oyun Programımız 2si1'de gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz.
Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı 2si1, yeni bölümüyle sizlerle. Keyifli seyirler dileriz. 

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_Athelas_ 8 ay en beğenilen
EKG konusuna değineyim öncelikle. EKG'nin türkçesi Kalp Grafisi'dir. Kalbin her atışı sırasında yaydığı elektriksel aktiviteyi bir kağıda yazdırarak EKG çekilir. EKG çekerken takılan elektrotların amacı elektriksel aktiviteyi algılamaktır. EKG kalp ile ilgili hastalıkların neredeyse tamamında ya tanı koydurucu ya da tanıya ciddi anlamda yardımcı olacak hayati bilgileri verir. Dünyanın hiç bir acil servisinde ya da kardiyoloji servisinde Apple Watch'un çektiği EKG'yi kabul edecek doktorlar bulamazsınız. Verdiği bilgiler açısından hayati önem taşıyan bir grafidir, hiçOrgan nakli konusuna değinecek olursak. Nakil öncesi doku uyumundan tutun da bulaşıcı hastalıklara kadar ( tabi ki kanser öyküsü ve aktif kanser varlığı dahil ) çok detaylı olarak araştırmalar yapılır. Fakat kanser hücrelerini bulmak hiç kolay değildir. Çoğu zaman biz kanser varlığını tespit ettiğimizde kanser hücreleri çoktan çoğalmış ve mikro metastaz ( yani yakalanamayacak kadar küçük ölçüde başka organ ve dokulara yayılım ) yapmış oluyorlar. Haberde nakil edilen organlarda bu bahsettiğim mikro metastaz olayı olmuş. Hücre düzeyinde yayılım gösterdiği için yakalamak imkansız. Yani sadece bir hücrenin bile oraya gitmiş olması yeterli. O organ yıllar içinde kanserli hücrelerle dolacaktır. ( Örnek veriyorum bir kanser hücresinin çoğalıp 1 cm boyutunda bir kitle yaratması için 10 ile 15 sene boyunca çoğalması gerekir. )
Kanser hücreleri hakkında bir kaç bilgi vereyim. Kanser hücreleri tamamen Darwin yasalarına uygun davranırlar. Bu hücreler ''çok baskın'' hücrelerdir. Yanındaki normal hücreler aslında bu hücrelerin tehlikeli olduğunu farkederler ve savunma hücrelerimize haber vermek isterler fakat kanser hücreleri bu hücrelerin savunma hücrelerimizi alarma geçirmesini engellerler hatta bu hücrelere büyümek için ihtiyaç duydukları özel maddeleri sentezlettirirler. Kanser hücresi yayılım yapmak için kana çıkmak zorundadır ve direkt kana çıkarsa yine savunma hücrelerimiz tarafından yakalanır. İlginçtir ki kanser hücresi bunu biliyormuş gibi davranır ve kana çıkmadan önce kendi etrafına bizim hücrelerimizle çevirir. Böylece kanda yakalanmaz. Buna mantolama denir. Bu bir kaç örnek aslında kanser hücrelerinin ne kadar akıllı olduklarını gösteriyor.
Okuduğunuz için teşekkür ederim,saygılarımla...
EKG konusuna değineyim öncelikle. EKG'nin türkçesi Kalp Grafisi'dir. Kalbin her atışı sırasında yaydığı elektriksel aktiviteyi bir kağıda yazdırarak EKG çekili...
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Yanıtla +17
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Portraitclub 8 ay
Yerli ve milli kelimelerini okumaktan ve duymaktan artık midem bulanıyor. İnsanların bu kadar mı manevi duygularıyla oynanılır.
2 Yanıt Yanıtla +14
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Persona_Non_Grata 8 ay
Son yılların en boş iki kelimesi = yerli ve milli
1 Yanıt Yanıtla +5
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tugares 8 ay
Biraz geç oldu ama harika bir program olmuş.
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vonderplanitz 8 ay
Yerli Astronot için düğmeye basıldı! Bu arada astronot demişken uzay büyük bir yalandır ve astronot, füze, roket, mekik vs diger yalan şeyler için düşünülmüştür.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ve diger bomba: Denizli Honaz'a Silikon Vadisi Kurulacak! haber61.net/...
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fthkn 8 ay
Nerde gaz verme varsa orda yerli ve milli sözcükleri var. bu sözcüklerin güvenirliği kalmadı artık. Bu site de tarafını seçmiş bertaraf olmamak için.
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vonderplanitz 8 ay
Tübitak Uzay Mekiği Motoru üretecek!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fthkn 8 ay vonderplanitz
koy koy suyundan da koy.
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caneycaney 8 ay
Federasyon motorcunun lisansını iptal etti.
Motorcu ise motoru bıraktığını açıkladı.
Tam okumamışsınız.
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Seyrim 8 ay
Playstaion storede zaten oyunlar pahalılandı. zam geldi. 30 liraya satamadıkları oyunlar 100 küsürlere çıkmış..
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_Athelas_ 8 ay en beğenilen
EKG konusuna değineyim öncelikle. EKG'nin türkçesi Kalp Grafisi'dir. Kalbin her atışı sırasında yaydığı elektriksel aktiviteyi bir kağıda yazdırarak EKG çekilir. EKG çekerken takılan elektrotların amacı elektriksel aktiviteyi algılamaktır. EKG kalp ile ilgili hastalıkların neredeyse tamamında ya tanı koydurucu ya da tanıya ciddi anlamda yardımcı olacak hayati bilgileri verir. Dünyanın hiç bir acil servisinde ya da kardiyoloji servisinde Apple Watch'un çektiği EKG'yi kabul edecek doktorlar bulamazsınız. Verdiği bilgiler açısından hayati önem taşıyan bir grafidir, hiçOrgan nakli konusuna değinecek olursak. Nakil öncesi doku uyumundan tutun da bulaşıcı hastalıklara kadar ( tabi ki kanser öyküsü ve aktif kanser varlığı dahil ) çok detaylı olarak araştırmalar yapılır. Fakat kanser hücrelerini bulmak hiç kolay değildir. Çoğu zaman biz kanser varlığını tespit ettiğimizde kanser hücreleri çoktan çoğalmış ve mikro metastaz ( yani yakalanamayacak kadar küçük ölçüde başka organ ve dokulara yayılım ) yapmış oluyorlar. Haberde nakil edilen organlarda bu bahsettiğim mikro metastaz olayı olmuş. Hücre düzeyinde yayılım gösterdiği için yakalamak imkansız. Yani sadece bir hücrenin bile oraya gitmiş olması yeterli. O organ yıllar içinde kanserli hücrelerle dolacaktır. ( Örnek veriyorum bir kanser hücresinin çoğalıp 1 cm boyutunda bir kitle yaratması için 10 ile 15 sene boyunca çoğalması gerekir. )
Kanser hücreleri hakkında bir kaç bilgi vereyim. Kanser hücreleri tamamen Darwin yasalarına uygun davranırlar. Bu hücreler ''çok baskın'' hücrelerdir. Yanındaki normal hücreler aslında bu hücrelerin tehlikeli olduğunu farkederler ve savunma hücrelerimize haber vermek isterler fakat kanser hücreleri bu hücrelerin savunma hücrelerimizi alarma geçirmesini engellerler hatta bu hücrelere büyümek için ihtiyaç duydukları özel maddeleri sentezlettirirler. Kanser hücresi yayılım yapmak için kana çıkmak zorundadır ve direkt kana çıkarsa yine savunma hücrelerimiz tarafından yakalanır. İlginçtir ki kanser hücresi bunu biliyormuş gibi davranır ve kana çıkmadan önce kendi etrafına bizim hücrelerimizle çevirir. Böylece kanda yakalanmaz. Buna mantolama denir. Bu bir kaç örnek aslında kanser hücrelerinin ne kadar akıllı olduklarını gösteriyor.
Okuduğunuz için teşekkür ederim,saygılarımla...
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Nınja 8 ay

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OttomanGuardian 8 ay
Bundan sonra ne şeker ölçümü, adamlar hologramdan herşeyi gösterecek =D
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DH Misafiri 8 ay
Hocam nerede kaldınız yahu gözümüz yollarda kaldı,özledik :) pazartesi sendromuna iyi geliyordunuz siz ,kulaklıkları takıp sırıta sırıta iş yapıyorum ben sizinle :)
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