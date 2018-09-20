2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı

2si1, gecikti. Evet hem de çok gecikti farkındayız fakat ne demişler; geç olsun, güç olmasın! Haftalık Teknoloji ve Oyun Programımız 2si1'de gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz.

Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı 2si1, yeni bölümüyle sizlerle. Keyifli seyirler dileriz.