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2si1 | Yılın oyunu ödülü ve sonrası

5 ay
13,3b
2
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Vaziyet alın! Mesut, oyun ödülleri hakkında yorumlarını açıklıyor. Enis ile birlikte yılın oyunu ödülünü ve diğer kategorileri değerlendirecekler. 2si1'in özel sohbet bölümü sizlerle.
2si1 Özel'de konumuz Yılın Oyunu Ödülüne hak kazanan God Of War ve diğerleri. 

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kkratoss 5 ay en beğenilen
Daha önce de yazmıştım ama yine yazayım. Enis Kirazoğlu'nu 2si1'e dahil etmek, DH yönetiminin yaptığı en güzel işlerden birisi oldu cidden de. Ayrı bir tat kattı programlara. Umarım bu birliktelik bozulmadan devam eder.
Daha önce de yazmıştım ama yine yazayım. Enis Kirazoğlu'nu 2si1'e dahil etmek, DH yönetiminin yaptığı en güzel işlerden birisi oldu cidden de. Ayrı bir tat kat...
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mez 3 ay
Mesut Cevik parayı kasaya değil kafaya gömmüş, dogru karar :)
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LiveF0r1 4 ay
01:23te bi ses geliyor, zart diye, o ne?
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eyozgurluk 2 ay LiveF0r1
:))))))))))))))
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Glorfindel1907 5 ay
Video Player sisteminiz çok güzel youtube yerine buradan izlemeyi seçiyorum hep, Birde Fotoğraf galerinizi bir elden geçirseniz süper olacak, Program zaten çok iyi.
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MonitörKertenkelesi 5 ay
Güzel bir video keşke daha çok oyun videosu ekleseydiniz arka plana. Biraz donuk olmuş, 30 dakika sadece iki adamı seyrederken bunalıyor insan.
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MarlonJD 5 ay
Yalnız şey aklıma geldi ödüller iyiydi de. "Yılın bekleneni veremeyen oyunu" ödül mü küfür mü belli değil :)
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qoqoCAN 5 ay
MMM MESUT REYIZ ZZZ
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Nınja 5 ay

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34sem 5 ay
seviyorum be sizi. inş. beraberliğiniz hiç bozulmaz. :D
saygılar, sevgiler
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DH Misafiri 5 ay
Enis Bey Diablo 3'ü konuşacaktınız?
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wakari_mayo 5 ay
Mmm en sevdiğim program gelmiş.

Özellikle çocukluğumda TV'de izlediğim teknoloji programları olurdu, iki kişi tartışırdı gündemdeki konuları. O tadı yakalıyorum bu programda.

Haftada ikiye mi çıkardınız?

Ayrıca bu sene de iyi oyun yaptı gerçekten. AAA oyunların dışında çok kaliteli AA (Hellblade vs.) ve bağımsız yapımlar da gördük. Bunun yanında Monster Hunter, Ni No Kuni ya da Dragon Quest gibi Japon yapımları da geldi. Bu seneyi tek kelimeyle tarif et deseler "oyun" yılı derdim.
Bu arada geçmiş olsun Mesut Bey...
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