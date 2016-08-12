2si1 "Zekası doğal" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümüne Hackerlar ve Yapay Zeka damga vuruyor. PS4 dünyasının yeni oyunu No Man's Sky beklentileri karşılamaktan uzak kalırken NBA 2K17 ve Titan Fall 2 ise oyun dünyasının konuları oluyor

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