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2si1 "Zekası doğal" Teknoloji ve Oyun Programı
2 yıl
33,6b
1
2si1
1189
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Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümüne Hackerlar ve Yapay Zeka damga vuruyor. PS4 dünyasının yeni oyunu No Man's Sky beklentileri karşılamaktan uzak kalırken NBA 2K17 ve Titan Fall 2 ise oyun dünyasının konuları oluyor
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-Sniper-
2 yıl
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Gökhan reyiz bugün çok formundasın gayet neşeli bir program oldu bence
1 Yanıt
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zankos
2 yıl
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Gökhan yılmaz alınmasın ama ben alkan beyin mesut beyle programı sunmasını istiyorum daha samimi oluyor
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naboo
2 yıl
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Gökhanın tableti nedir? Apple olduğu belli de hangi model kestiremedim.
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agestis
2 yıl
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Mesut Bey artık bi objektif yorum yap ya. Reklam bakımından en rahat ettği site donanım habermiş hadi oradan. Tamamen reklamdan illet oluyoruz. Dinsizin hakkından imansız gelirmiş bu sebepten adblock u seviyoruz
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DH Misafiri
2 yıl
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Master of Orion gibi kaliteli oyunlar varken No Man's Sky oynanmayacak kadar kotu geldi bana.
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metalmuzik
2 yıl
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wwe 2k oyunlarından görüyoruz neler yaptığını eskiden ne oynuyorsak aynısını oynuyoruz sadece suratlar benziyor ama kavgaya zaman geldiğinde rezillik :D
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kazuya58
2 yıl
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Lazeran
2 yıl
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belki size saçma gelecek ama robotlar ve yapay zeka gelecekte bugün bildiğimiz mesleklerin bir çoğunda altın standart olacaklar. cerrahlar, belediye başganları, harita mühendisliği, makina mühendisliği hatta belkide öğretmenlik ve gazetecilik. yapay zeka belli bir seviyeye geldikten sonra asla insanların düşünemeyecekleri kadar her konuda yetkin olacaklar.
en yakın örneği de sanırsam akıllı arabaların şöförleri meslekten men etmesi olacak.
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deoksiriboz1001
2 yıl
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Löseminin labaroatuvar ve klinik tanı kriterleri belli zaten. Hemogram olsun kan tetkikleri olsun zaten makinelerde yapılıyor.
Asıl mesele önüne gelen bir hastada lösemi olasılığını düşünmek. Yoksa hastanın lösemi olup olmadığını anlamak kolay. Burada da klinik deneyim ön plana çıkıyor. Bu deneyiminde robotta olması imkansız şu aşamada.
yoksa önüne gelen her hastadan lösemi testlerini istersen robotun yapacağı gibi para falan dayanmaz o işlere
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elfgözlülegolas
2 yıl
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rez.
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mhmtfrt.
2 yıl
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html 5 de donanimhaber reklamları çalışmıyor:)
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codred
2 yıl
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bu player olayı neden sorun dh de anlamış değilim. dizi sitelerinin yaptığından farkı ne? kendi sunucularındaki videoyu oynatıncamı player sorun oluyor. dizibox el atsın ben söyleyeyim
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lterlemez
2 yıl
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Anahtar olayı bayadır biliniyor. Sadece WV değil, o grubun diğer araçlarında da söz konusu olduğu söyleniyor.
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en yakın örneği de sanırsam akıllı arabaların şöförleri meslekten men etmesi olacak.
Asıl mesele önüne gelen bir hastada lösemi olasılığını düşünmek. Yoksa hastanın lösemi olup olmadığını anlamak kolay. Burada da klinik deneyim ön plana çıkıyor. Bu deneyiminde robotta olması imkansız şu aşamada.
yoksa önüne gelen her hastadan lösemi testlerini istersen robotun yapacağı gibi para falan dayanmaz o işlere