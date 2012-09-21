2si1: Zihin açan Teknoloji ve Haber Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 bu hafta da dopdolu. Teknoloji tarafında; Windows 8 telefonlar, tabletler, enteresan bilgisayar kasaları, süper bilgisayarlar ve fazlası sizleri beklerken oyun dünyasında; BioWare ile ilgili önemli gelişmeler, Half-life 3 ile ilgili yeni dedikodular, GTA5 ile ilgili yeni detaylar ve dahası sizleri bekliyor.
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Öncelikle programda bir sınır var,ve kimse karşı tarafın haberlerine yorum yapmıyo gibi bir izlenim var.Bire bir den kalan bi beklenti belki de ama mobil haberlere ersin,oyun haberlerine de mesut çevik yorum yapmıyo ve sanki gazeteden haber okuyomuş gibi oluyor.
Keşke haftanın menüsü gibi yorum yapacak başkaları da olsaydı derken erdi özüağ hızır gibi yetişti ve program biraz hareketlendi.Tabiri caizse reytingler arttı fakat sonlara doğru tekrar aynı durum yaşandı.
Umarım ilerleyen programlarda,karşılıklı yorumlar artar.Çünkü haberler ve teknik özellik tabloları heryerde mevcut.Bize lazım olan,sizin kişisel yorumlarınız.Yine de izlemekten çok keyif alıyorum.Emeğinize sağlık...