2si1: Zihin açan Teknoloji ve Haber Programı

2si1 bu hafta da dopdolu. Teknoloji tarafında; Windows 8 telefonlar, tabletler, enteresan bilgisayar kasaları, süper bilgisayarlar ve fazlası sizleri beklerken oyun dünyasında; BioWare ile ilgili önemli gelişmeler, Half-life 3 ile ilgili yeni dedikodular, GTA5 ile ilgili yeni detaylar ve dahası sizleri bekliyor.

Google+'a üye misiniz? Evet Hayır Google+'ı aktif bir şekilde kullanıyor musunuz? Evet Hayır Oy Ver 1419 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Google+'a üye misiniz? Evet Hayır Google+'ı aktif bir şekilde kullanıyor musunuz? Evet Hayır Anket Sonlandı 1419 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Google+'a üye misiniz? 70% Evet 993 oy 30% Hayır 426 oy Google+'ı aktif bir şekilde kullanıyor musunuz? 12% Evet 170 oy 88% Hayır 1249 oy 1419 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön