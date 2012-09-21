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2si1: Zihin açan Teknoloji ve Haber Programı

6 yıl
95,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 bu hafta da dopdolu. Teknoloji tarafında; Windows 8 telefonlar, tabletler, enteresan bilgisayar kasaları, süper bilgisayarlar ve fazlası sizleri beklerken oyun dünyasında; BioWare ile ilgili önemli gelişmeler, Half-life 3 ile ilgili yeni dedikodular, GTA5 ile ilgili yeni detaylar ve dahası sizleri bekliyor.
 
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esqhia 6 yıl en beğenilen
Program genel olarak çok iyi ve tatmin edici fakat daha iyi olması adına birkaç eleştirimi dikkate alırsanız sevinirim.
Öncelikle programda bir sınır var,ve kimse karşı tarafın haberlerine yorum yapmıyo gibi bir izlenim var.Bire bir den kalan bi beklenti belki de ama mobil haberlere ersin,oyun haberlerine de mesut çevik yorum yapmıyo ve sanki gazeteden haber okuyomuş gibi oluyor.
Keşke haftanın menüsü gibi yorum yapacak başkaları da olsaydı derken erdi özüağ hızır gibi yetişti ve program biraz hareketlendi.Tabiri caizse reytingler arttı fakat sonlara doğru tekrar aynı durum yaşandı.
Umarım ilerleyen programlarda,karşılıklı yorumlar artar.Çünkü haberler ve teknik özellik tabloları heryerde mevcut.Bize lazım olan,sizin kişisel yorumlarınız.Yine de izlemekten çok keyif alıyorum.Emeğinize sağlık...
Program genel olarak çok iyi ve tatmin edici fakat daha iyi olması adına birkaç eleştirimi dikkate alırsanız sevinirim.Öncelikle programda bir sınır var,ve...
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kasature 6 yıl
sonuna bir video koysaydınız ilgi çekici alışmıştık çat diye bitiverdi :))
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DH Misafiri 6 yıl
700 milyon , 100 milyon yapmayyınnn.. kaç yıl önce attık 6 sıfırı
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DH Misafiri 6 yıl
gta 5 ile ilgili haber yok mu ben mi atladım?
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Prequel 6 yıl
1e1'de hiç bu kadar mobil haber hatırlamıyorum. elli tane mobil programınız var zaten bari buraya bulaştırmasanız? tablet hadi neyse ama programın yarısını yok wp8e yok htcnin telefonlarına ayırmanız hiç hoş olmuyor. 1e1in tadının çeyreğini alamadım!
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MamiZone 6 yıl
Video da sözü geçen Half-life'ı nerden indirebiliriz.Link verebilirmisiniz.İndiren arkadaşlar varsa link verin lütfen.
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E_Aydin35 6 yıl
İlk haber olan bilgisayar kasası farkını fazlasıyla ortya koymuş sıradışı tasarıma sahip bir kasa, gösteriş ve fark içini iy bir seçim olabilir.. :)
DRAM'ların masaüstü platformunda düşüşte olması akıllı telefonların artmasıyla doğru orantılı olduğunda gayet normal bir durum.. Dahada düşücekdir diye düşünüyorum..
LG'nin yaptığı en güçlü telefon atağı gerçekten şaşırtıcı. Ve aslında LG'nin sektördeki genel durumuna bakıldığında tam zamaında yapılmış bir atak.. Böylesine güçlü ve iyi bir arayüze sahp bir telefon gerçekten iyi satış rakamlarına ulaşıcaktır.. Hem sade ve iyi bir tasarıma hemde gayet güzel, şık ve kullanışlı bir arayüzze sahip.
Sony'nin izlediği strateji bence kendi açsından çok daha yararlı bir atılım olmuş PS 3 Slim modeli... Açıkcası şimdilik Ps 4 rafa kaldırıldı anlaşılan.
Erdi Özüağ'ın programa konuk olamsı gerçekten güzel ve sempatik bir hava katmış ortama. :)
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ag67 6 yıl
Zevkli olmuş.
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Puzzles 6 yıl
Cooler Master'ın mouse çok şıkmış.
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Megavolt 6 yıl
Half Life 1 'i 4-5 kere bitirmişimdir.O zamandan bu zamana hiçbir oyun konu ve atmosfer olarak onun yanına yaklaşamamıştır.Hemen indirip tekrar oynayalım bakalım:)
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cysis99 6 yıl
blue.bey
masada daha ciddi bir program oluyodu böyle haber programı değilde esra ceyhanla a dan z ye gibi olmuş yinede özledik sizi çok teşekürler emekleriniz için :):)

yok arkadaşım böyle daha samimi ama
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BSC Misafiri 6 yıl
çok güzel program teşekkürler
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sniper23 6 yıl
TR_001
Şu hazırlanan görüntülü tanıtım/haber videolarına da reklam koymuyorlar mı, insanı resmen deli ediyor.. Hadi sitenizde boş alanlara eklediğiniz: hatta ve hatta zırt pırt çıkan reklamlara bir şey demiyoruz (aslında pop-up reklam kullanıcıya hakarettir) ama sırf şu para hırsınız yüzünden, hazırladığınız görüntülü tanıtımlara dahi reklam koymanız direk site ziyaretçilerinizi "kaz" gibi gördüğünüzü gösteriyor ve bu da böylesine bir siteye hiç yakışmıyor. Bilginize...

Adamlar o kadar para harcıyor bir yerden para gelmeli tabi ki
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