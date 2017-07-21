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2si1 yeni bölüm: Teknoloji ve oyun dünyası ekranlarınızda

2 yıl
25,5b
1
2si1
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2si1'in yeni bölümünde teknoloji ve oyun dünyasında öne çıkan gelişmeler ve ilginç bazı konulardan detayları Erdi Özüağ ve Gökhan Yılmaz sizler için yorumluyor, iyi seyirler.
2si1'in bu haftaki bölümünde, yıllık iznini kullanan ve serin sularda keyif süren Mesut'un yokluğunda Erdi ve Gökhan, teknoloji ve oyun dünyasında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için yorumluyor, araya farklı konulardan sohbet serpiştiriyorlar.
Konuştuğumuz bazı başlıklar;
- Samsung Galaxy Note 8 ve Razer'ın oyun telefonu
- Korku dünyasının en yeni oyunları
- Ryzen 3 ile yeni nesil fiyat/performans işlemcileri
- AMD Vega'nın performansında son durum
- Mercedes ve Ford'dan yeni otomobiller
- PUBG, Dunkirk ve dijital para sohbeti
- Çok daha fazlası... :) 

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Barerkican 2 yıl en beğenilen sendemail
sendemail
Şortlu arkadaşın (fx57'nin abi diye hitap ettiği... ) bu sıcak yaz günlerinde şortu tercih edip işine gitmesi öncelikle işyerindeki amirlerini ilgilendirecek bir husus ancak bu video işyeri çalışanlarına yönelik değil...
Sadece "Ya işte oyunlar falan ..." demekle olmamalı bu işler, takipçilerinin yaş düzeyi ne kadar genç olursa olsun asgari düzeyde bir saygı gereği kılık kıyafet bir kenara bağdaş kurup kaşınarak program sunulmamalıydı.
İlgili arkadaşın kötü bir niyet /kasıt taşımadığını düşünürsek , kısa süre içerisinde bir toparlanma bekleyebiliriz abi'den.

Benim şahsi fikrim de şöyle,
Bu programı sevmemizin sebebi tv'de yayınlanan programlardan daha samimi olması, kendi aramızda arkadaşlarla ettiğimiz muhabbetler gibi olması...Kılık kıyafete dikkat edelim demeye başlarsak olay ana haber bülteni sunan takım elbiseli sunucu modeline doğru kayar...Ben böyle birşey istemem açıkçası, kendilerini nasıl rahat hissediyorlarsa öyle giyinsinler biz de keyifli bir şekilde sohbeti dinleyelim.
Saygılar
sendemailŞortlu arkadaşın (fx57'nin abi diye hitap ettiği... ) bu sıcak yaz günlerinde şortu tercih edip işine gitmesi öncelikle işyerindeki a...
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sendemail 2 yıl
Şortlu arkadaşın (fx57'nin abi diye hitap ettiği... ) bu sıcak yaz günlerinde şortu tercih edip işine gitmesi öncelikle işyerindeki amirlerini ilgilendirecek bir husus ancak bu video işyeri çalışanlarına yönelik değil...
Sadece "Ya işte oyunlar falan ..." demekle olmamalı bu işler, takipçilerinin yaş düzeyi ne kadar genç olursa olsun asgari düzeyde bir saygı gereği kılık kıyafet bir kenara bağdaş kurup kaşınarak program sunulmamalıydı.
İlgili arkadaşın kötü bir niyet /kasıt taşımadığını düşünürsek , kısa süre içerisinde bir toparlanma bekleyebiliriz abi'den.
Şortlu arkadaşın (fx57'nin abi diye hitap ettiği... ) bu sıcak yaz günlerinde şortu tercih edip işine gitmesi öncelikle işyerindeki amirlerini ilgilendirecek bi...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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ardicli2000 2 yıl
Yine mi ses sorunlu arkadaş....... Yeter artık yaw....
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maxemilian 2 yıl
Videoları izlerken hiç zorluk ile karşılaşmadım .
Dandik Android browser yada Android Firefox hiç farketmez gayet iyi .
Server sıkıntısı yaşayan arkadaşlara indirip izlemesini tavsiye ederim şahsen .
Youtube nin kullanılamamasının uygun olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca evet biraz sunumda söyle diksiyon Vs eksiklikler olsada sonuçta radyo televizyon okumamış bu insanlar normal olduğunu düşünüyorum.
Benim için en önemli olan
Muhabbet (o samimi hava), hazırlıklı gelinmesi, güzel konuların konuşulması esastır bazen bu olmuyor mesela Samsung konuşmaya değer bi konu değil bence yani bu videoyu izleyen kitleye banel geleceği düşüncesindeyim.
Onun dışında gayet iyi ama daha ileri zamanlarda daha profesyonel olacağı kanısındayım.
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yunusdgn 2 yıl maxemilian
inmiyor ki download yarida kesiliyor yada kb hizinda iniyor saka gibi
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configsYs 2 yıl
Erdi Özüağ'ın hatırına izledim. Soldaki arkadaşı zorlamayın. hatta zorlamayın falan.
DH'nin düzgün eski düzgün çizgisi giderek bozulacak mı ? ben bunu anlamıyorum. yani zamana mı ayak uydurmalıyız yanlış olsa bile, yoksa iyi bir şablonu koruyup örnek mi olmalıyız yeni nesillere ? Erdi Ö. bir şey anlatıyor (amd işlemci muhabbeti 18:50)
ya bir tepki ver adam. Konuya çok hakim olmayabilirsin, hatta hiç olmayabilirsin ama bir iki makale sen de oku. AMD'nin geri gelmesi oyuncusundan yazılımcısına, bütün PC kullanıcıları için önemli bir gelişme. Sunasın yoksa da sunmasaydın keşke. Arkadaşın tavırlarından dolayı videoyu bitirmedim. Sert bir eleştiri olduysa kusura bakma DH, fakat şunu belirteyim, ben DH sayesinde(yoluyla) bilgisayar dergisi almayı bırakmış biriyim geçmişte. Yukarı çıkması gereken bu kalitenin düşüşte olması beni üzer. favori takımım maç kaybetmişcesine üzüldüm. Umrunda olanların ilgisine sunarım. İyi forumlar.
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yunusdgn 2 yıl
1gbit fiber internetimle dahi izleyemiyorum sizi. Serverlariniz cok kötu su videolari youtube a koymanin neresi kötu anlamiyorum neden yillardir inat ediyorsunuz? Serverlariniz turkiyeden erisimde nasil pek bilmiyorum ama isvec ten 1gbit fiber le video 10 defa takiliyor download etmeye calisiyorum server cevap vermiyor! Siz playerda saniyordunuz ama hep serverlarinizdaydi sorun bunu artik kabullenip videolarinizi youtube a da koyun!
1 Yanıt Yanıtla +2
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Portraitclub 2 yıl yunusdgn
yunusdgn
1gbit fiber internetimle dahi izleyemiyorum sizi. Serverlariniz cok kötu su videolari youtube a koymanin neresi kötu anlamiyorum neden yillardir inat ediyorsunuz? Serverlariniz turkiyeden erisimde nasil pek bilmiyorum ama isvec ten 1gbit fiber le video 10 defa takiliyor download etmeye calisiyorum server cevap vermiyor! Siz playerda saniyordunuz ama hep serverlarinizdaydi sorun bunu artik kabullenip videolarinizi youtube a da koyun!

İstanbul İl sınırları içerisinde giriyorum siteye, yıllardır aynı durum birşeyleri düzeltmek isteseler bunu zaten yaparlardı. Demek ki, izleyici kitlesinin pek bir önemi yok video sonuna kadar izlemişler ya da izlemişler nasıl olsa video bir kere tıkladın sonuna kadar izlemesen de olur. Zaten isteksiz konuşmalar zorla video karşısına geçmiş gibi davranışlar, '' Gökhan'' 5dk izleyip kapattım eski tadı kalmadı.
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Tolgá 2 yıl
erdi bey abi abi demeniz çok rahatsız edici.
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yhackup 2 yıl
Bazı arkadaşlar önüne mikrofon uzatsan dili tutulur diksiyon dersi veriyor :)
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likeablex 2 yıl
Biraz soğukluk var gibi geldi belki öyle hissetmişizdir.
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tobepeople 2 yıl
Tunahan'ın eksikliğini hissediyoruz daha çok...
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akyol.x 2 yıl
Gökhan bu konuyla ilgili bir video içeriği hazırlasa çok güzel olur, bende alıp köşeye uzun vaadeli bir yatırım olarak koymayı düşünüyorum fikrimiz olurdu.
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lterlemez 2 yıl
Nissan Juke Polis Aracı mevcut İstanbul'da. Pick-up konusunda, ben hiç bir tasarımı beğenmiyorum. Ford Ram'lerin bir ara tasarımı iyi gidiyordu ama onu da bozdular.
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lterlemez 2 yıl
Aslında kuyruğun güvenli olması mantıklı, neden derseniz, düşme/inme esnasında uçak genelde burun üstünde meyillenir ve iniş takımları açık olsun olmasın ön-orta gövde üstünde dokunur yere. Kazanın şekline bağımlı olsa da kurtulma olasılığının ön-orta gövdeden az da olsa daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
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