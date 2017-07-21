2si1 yeni bölüm: Teknoloji ve oyun dünyası ekranlarınızda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2si1'in yeni bölümünde teknoloji ve oyun dünyasında öne çıkan gelişmeler ve ilginç bazı konulardan detayları Erdi Özüağ ve Gökhan Yılmaz sizler için yorumluyor, iyi seyirler.
2si1'in bu haftaki bölümünde, yıllık iznini kullanan ve serin sularda keyif süren Mesut'un yokluğunda Erdi ve Gökhan, teknoloji ve oyun dünyasında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için yorumluyor, araya farklı konulardan sohbet serpiştiriyorlar.
Konuştuğumuz bazı başlıklar;
- Samsung Galaxy Note 8 ve Razer'ın oyun telefonu
- Korku dünyasının en yeni oyunları
- Ryzen 3 ile yeni nesil fiyat/performans işlemcileri
- AMD Vega'nın performansında son durum
- Mercedes ve Ford'dan yeni otomobiller
- PUBG, Dunkirk ve dijital para sohbeti
- Çok daha fazlası... :)
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Benim şahsi fikrim de şöyle,
Bu programı sevmemizin sebebi tv'de yayınlanan programlardan daha samimi olması, kendi aramızda arkadaşlarla ettiğimiz muhabbetler gibi olması...Kılık kıyafete dikkat edelim demeye başlarsak olay ana haber bülteni sunan takım elbiseli sunucu modeline doğru kayar...Ben böyle birşey istemem açıkçası, kendilerini nasıl rahat hissediyorlarsa öyle giyinsinler biz de keyifli bir şekilde sohbeti dinleyelim.
Saygılar
Sadece "Ya işte oyunlar falan ..." demekle olmamalı bu işler, takipçilerinin yaş düzeyi ne kadar genç olursa olsun asgari düzeyde bir saygı gereği kılık kıyafet bir kenara bağdaş kurup kaşınarak program sunulmamalıydı.
İlgili arkadaşın kötü bir niyet /kasıt taşımadığını düşünürsek , kısa süre içerisinde bir toparlanma bekleyebiliriz abi'den.