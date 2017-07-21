2si1 yeni bölüm: Teknoloji ve oyun dünyası ekranlarınızda

2si1'in yeni bölümünde teknoloji ve oyun dünyasında öne çıkan gelişmeler ve ilginç bazı konulardan detayları Erdi Özüağ ve Gökhan Yılmaz sizler için yorumluyor, iyi seyirler.

2si1'in bu haftaki bölümünde, yıllık iznini kullanan ve serin sularda keyif süren Mesut'un yokluğunda Erdi ve Gökhan, teknoloji ve oyun dünyasında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için yorumluyor, araya farklı konulardan sohbet serpiştiriyorlar.

Konuştuğumuz bazı başlıklar;

- Samsung Galaxy Note 8 ve Razer'ın oyun telefonu

- Korku dünyasının en yeni oyunları

- Ryzen 3 ile yeni nesil fiyat/performans işlemcileri

- AMD Vega'nın performansında son durum

- Mercedes ve Ford'dan yeni otomobiller

- PUBG, Dunkirk ve dijital para sohbeti

- Çok daha fazlası... :)