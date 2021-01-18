Kim Nerede? 281 MIUI 12.5'in beta sürümü 28 cihaz için kullanıma sunuldu 105 Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor 95 Otomobil fiyatları düşer mi? Tüketici kararsız
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    3 boyutlu yazıcı Ultimaker 2+ Connect - İnceleme

    3 sa.
    1,1b
    11
    Yazıcı
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Tunahan
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Bu videomuzda sizlerle birlikte, 3 boyutlu yazıcı dünyasının en popüler modellerinden biri olan Ultimaker 2+'ın yeni özelliklerle güçlenen güncel modeli Ultimaker 2+ Connect'e yakından bakıyoruz.

    Ultimaker 2+ Connect'e dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.



    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M metamm (Mustafa Çeliköz) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı neden bu kadar pahalı? Çinli 2 3 bin liralık cihazlardan artısı nedir? Sonuçta aynı malzemeyi kullanıyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    06:18
    James Donkey 008 7.1 Surround RGB Oyuncu Kulaklığı - İnceleme
    7,5b izlenme · 2 ay
    02:41
    900 Milyon TL'lik EXXEN'in Animasyonunu yaptık! EXXEN Animasyonu yapmayan kalmasın.
    29,2b izlenme · 2 hf.
    04:24
    Logitech G332 SE oyuncu kulaklığı inceleme
    17,5b izlenme · 6 ay
    04:45
    Logitech G203 LIGHTSYNC - İnceleme
    4,3b izlenme · 2 gün
    06:31
    Oppo Reno 4 Lite oyun testi - Performansı nasıl?
    3b izlenme · 3 gün
    05:08
    Logitech G432 İnceleme
    19,8b izlenme · 1 yıl
    08:40
    37 yıllık efsane kulaklık Koss Porta Pro Classic - İnceleme
    8,6b izlenme · 2 hf.
    07:17
    Logitech Slim Combo MK470 İnceleme
    12,7b izlenme · 1 yıl
    06:27
    Logitech G635 Oyuncu Kulaklığı İnceleme
    8,7b izlenme · 1 yıl
    05:38
    Logitech MX Master 3 İnceleme
    15,7b izlenme · 1 yıl
    04:25
    Logitech Pebble M350 İnceleme
    12,6b izlenme · 1 yıl
    05:27
    Logitech Wireless Combo MK295 Klavye-Fare Seti - İnceleme
    3,1b izlenme · 1 gün
    04:37
    GamePower Devour S oyuncu faresi - İnceleme
    5,8b izlenme · 2 ay
    05:14
    Logitech G332 İnceleme
    34,6b izlenme · 1 yıl
    04:31
    Logitech M190 Kablosuz Fare - İnceleme
    2,7b izlenme · 4 gün
    02:51
    Yok satan MI 10T ailesi neden bu kadar ilgi gördü?
    55,8b izlenme · 2 hf.
    05:36
    Logitech Pro X İnceleme
    25,7b izlenme · 11 ay
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız