3 boyutlu yazıcı Ultimaker 2+ Connect - İnceleme

Bu videomuzda sizlerle birlikte, 3 boyutlu yazıcı dünyasının en popüler modellerinden biri olan Ultimaker 2+'ın yeni özelliklerle güçlenen güncel modeli Ultimaker 2+ Connect'e yakından bakıyoruz.

Ultimaker 2+ Connect'e dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.