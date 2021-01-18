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3 boyutlu yazıcı Ultimaker 2+ Connect - İnceleme
3 sa.
1,1b
11
Yazıcı
39
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Bu videomuzda sizlerle birlikte, 3 boyutlu yazıcı dünyasının en popüler modellerinden biri olan Ultimaker 2+'ın yeni özelliklerle güçlenen güncel modeli Ultimaker 2+ Connect'e yakından bakıyoruz.
Ultimaker 2+ Connect'e dair tüm detaylara
buradan
ulaşabilirsiniz.
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M
metamm
(Mustafa Çeliköz)
34 dk.
( Mesaj Silindi )
editörün seçimi
Fiyatı neden bu kadar pahalı? Çinli 2 3 bin liralık cihazlardan artısı nedir? Sonuçta aynı malzemeyi kullanıyorlar.
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