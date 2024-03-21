Kaliteli baskılar için en iyi 3D yazıcı modelleri & markaları (2024)

3D yazıcılar hobi ve profesyonel alanlarda kullanımının artmasıyla birlikte popülerlik kazanmış durumda. Tasarımcılar, mühendisler, sanatçılar ve meraklılar, 3D printerlar sayesinde hayal güçlerini somut nesnelere dönüştürme imkanı buluyor. Profesyoneller işlerini kolaylaştırmak için 3D yazıcıları kullanırken, meraklı kullanıcılar ise çeşitli figürler üretebiliyor. Bunları gelire dönüştürenler bile var. Peki, en iyi 3D yazıcı hangisi? Sizler için hazırladığımız bu rehberde, 3D yazıcı tavsiyesi arayanlar için en iyi 3 boyutlu yazıcı modellerine göz atacağız.

3D yazıcı yorumları dikkate alındığında; en iyi 3D yazıcı markaları sıralamasında Creality, FlashForge ve Anycubic öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek 3D printer olarak ise Creality Ender 5 S1, FlashForge Adventurer 3 ve Anycubic Kobra 2 modelleri kalite, fiyat, baskı hızı ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ Creality Ender 5 S1 Tam Boyutta Gör Creality Ender 5 S1, 3D baskı dünyasına adım atmak isteyenler ve deneyimli kullanıcılar için ideal bir yazıcı. Hızlı ve hassas baskılar üreten Ender 5 S1, kullanımı kolay arayüzü ve geniş filament uyumluluğuyla öne çıkıyor. Ender 5 S1'in en önemli özelliklerinden biri, daha iyi filament akışı ve daha hassas baskılar sağlayan direct drive ekstrudere sahip olması. Bu sayede filamentin nozzle'a girişi daha kontrollü hale geliyor ve tıkanma riski azalıyor. Üç boyutlu yazıcı yorumları göz önüne alındığında Creality Ender 5 S1 sıklıkla öneriliyor. Baskı Teknolojisi: FDM (Fused Deposition Modeling)

Baskı Alanı: 220 x 220 x 280 mm

Maksimum Baskı Hızı: 250 mm/s

Baskı Hassasiyeti: ±0.1 mm

Katman Kalınlığı: 0.05 - 0.35 mm

Filament: 1.75 mm PLA, PETG, ABS, TPU, PC, ASA, HIPS

Dosya Biçimi: STL, OBJ, AMF

Dilimleme Uygulamaları: Creality Slicer, Cura, Repetier-Host, Simplify3D Creality Ender 5 S1 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün gayet ayrıntılı baskılar verebiliyor. Ayarlarını düzgün yaptığınız müddetçe gayet sağlıklı. Hızı hakkında yorum yapamıyorum başka 3d cihazla çalışmadığım için ama bence tatmin edici. Eklektik tüketimi kafamda soru işaretiydi alırken bir ay boyunca gece gündüz sürekli çalışmasına rağmen faturada dikkate değer bir artış olmadı. 👩 Ürün gayet başarılı özellikle baskıları çok güzel. 2 aydır kullanıyoruz, daha tık demedi. Keşke kapalı kasa alsaydım dedim ama.

2️⃣ FlashForge Adventurer 3 Tam Boyutta Gör FlashForge Adventurer 3, 3D baskı dünyasına giriş yapmak isteyenler için ideal bir yazıcı konumunda. Kullanım kolaylığı, kompakt tasarımı ve nispeten yeteneklerine göre uygun fiyatı ile öne çıkan Adventurer 3, yeni başlayanlar ve hobi amaçlı kullanıcılar için mükemmel bir seçim olabilir. Adventurer 3, 2.8 inçlik renkli dokunmatik ekranı ve otomatik filament yükleme özelliği ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Adventurer 3, PLA ve ABS filament gibi en popüler filamentlerle uyumlu. Teknoloji: FDM

Baskı Hacmi: 150 x 150 x 150 mm

Katman Çözünürlüğü: 0.1-0.4mm

Nozül Çapı: 0,4 mm (0,015 inç)

Maks. Plaka Sıcaklığı: 100 ° C (212 ° F)

Filament Uyumluluğu: PLA / ABS (0.6 Kg'lik sargılar)

Maks. Baskı Hızı: 100mm / s FlashForge Adventurer 3 kullanıcı yorumları 💭 👨 "Paketten çıkar ve kullan" amacına uygun olarak üretilmiş, abs baskı yapabilecek kadar ısınabilen tablası bulunan, düzeyleme ayarı gerektirmeyen, wifi'yıyla, kamerasıyla, dokunmatik ekranıyla tümleşik bir yazıcı. Düzgün ve nitelikli baskı yapıyor. Şık ve kullanışlı. Öneriyorum. 👩 Yeni başlayanlara, büyük yazdırma alanına ihtiyaç duymayanlara ve tak-çalıştır kullanıcılarına tavsiye ederim. Ben Flashforge PETG ve PLA ile kullanıyorum. Baskı kalitesi gayet tatminkar. Saatte 60W elektrik tüketimi olduğunu düşünürseniz gayet ekonomik de denilebilir.

3️⃣ Anycubic Kobra 2 Tam Boyutta Gör Sıradan bir FDM 3D yazıcıya göre 5 kat hızlı baskıyı deneyimlemek istiyorsanız Anycubic Kobra 2 aradığınız en iyi 3D yazıcı olabilir. Anycubic Kobra 2, 250 mm/sn'ye kadar yüksek baskı hızı, LeviQ 2.0 otomatik tesviye ve yeni doğrudan ekstruder gibi bir dizi etkileyici özelliğe sahip. Yükseltilmiş ekstrüder gücü 60 watt'a kadar ulaşırken, filamenti gelişmiş bir akışkanlıkta hızla eritebiliyor. Çift dişli ekstrüzyon yapısı da malzeme dağıtımını doğru bir şekilde kontrol etmeye yarıyor. Çift metal mil ve SG15 rulman ile daha pürüzsüz baskılar elde edilirken kapsamlı işlevlere 4,3 inçlik LCD dokunmatik ekrandan ulaşmak mümkün. Teknoloji: FDM

Maksimum Baskı Hızı: 250 mm/sn (150 mm/sn önerilen)

Hızlandırılmış Hız: 2500 mm/s²

Doğrudan Ekstruder (çift dişli)

LeviQ 2.0 otomatik tesviye

Akıllı Z-Ofseti

Çift Z ekseni dişli çubuk

4,3 inç renkli LCD dokunmatik ekran

Baskı Hacmi: 220 x 220 x 250 mm

Baskı Hassasiyeti: 0,05 mm

Katman Kalınlığı: 0,04 - 0,35 mm

Filament Tipi: 1,75mm PLA, ABS, PETG Anycubic Kobra 2 kullanıcı yorumları 💭 👨 Beklediğimden çok daha iyi bir ürün çıktı karşıma. Yazdırma hızı ideal. Baskı kalitesi de fiyatına göre gayet yeterli. 👩 Kullanımı basit, kurulumu da aynı şekilde kolay. Baskı kalitesi de yine fiyatı göz önüne alındığında yeterli. Baskı hızı ise beni oldukça memnun etti.

4️⃣ Bambu Lab X1-Carbon Combo Tam Boyutta Gör Bambu Lab X1-Carbon Combo, yüksek hızı, hassasiyeti, çok renkli baskı imkanı ve geniş malzeme uyumluluğu arayanlara hitap ediyor. 20.000 mm/s²'ye kadar ulaşan olağanüstü hızlanması ve mikro lidar destekli çift otomatik yatak tesviyesi ile hızlı ve kusursuz baskılar olanak tanıyor. En iyi 3D yazıcı fiyatları göz önüne alındığında Bambu Lab X1-Carbon Combo en pahalı 3D printer modellerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Otomatik Malzeme Sistemi (AMS) sayesinde 16'ya kadar farklı renk filamentı kullanarak göz alıcı ve çok renkli baskılara izin vere X1-Carbon Combo, ekstra soğutma, sertleştirilmiş nozül ve karbürlenmiş dişliler sayesinde PA, PC, PETG, TPU gibi geniş bir malzeme yelpazesiyle uyumluluk sunuyor. Teknoloji: FDM

Baskı Hacmi: 256 × 256 × 256 mm

Nozül: 0.4 mm

Maks. Hot End Sıcaklığı: 300 derece

Filament Çapı: 1.75 mm

Desteklenen Filamentler: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, Karbon/ Cam Fiber Takviyeli Polimer

Maks Tabla Sıcaklığı: 110 derece @220V, 120 derece @110V

Maks Ekstrüder Kafa Hızı: 500 mm/s Bambu Lab X1-Carbon Combo kullanıcı yorumları 💭 👨 Almaya karar verdiğim güne, aldığım güne, ödediğim paraya, kredi lartına, teslimati yapan kargocuya, satışı yapan satıcıya binlerce şükür, binlerce teşekkür. Çok memnunum. 👩 Bambu Lab X1-c için fazla söze gerek yok pahalı bir cihaz olmasına karşın çok kaliteli bir ürün kullanımı da bir o kadar kolay. Baskı kalitesi muazzam.

5️⃣ Creality K1 Max Tam Boyutta Gör En iyi 3D yazıcı markaları arasında olan Creality’nin üst ve orta seviyeye hitap eden modeli Creality K1 Max, hızlı, büyük ve sağlam bir 3D FDM yazıcı olarak öne çıkıyor. 600mm/sn'ye kadar ulaşabilen çok yüksek baskı hızı ve 300 x 300 x 300 mm'lik geniş baskı hacmi ile K1 Max, rakiplerini geride bırakıyor. Döküm alüminyum alaşımdan yapılmış sağlam yekpare çerçeve ve CoreXY yapısı sayesinde K1 Max, son derece stabil bir şekilde çalışırken titreşimi de en aza indiriyor. K1 Max, filament akışının tutarlılığını ve tıkanıklıkların önlenmesini sağlayan çift dişli bir Direct Drive extruder ile donatılmış durumda. Bu sayede baskı sırasında daha iyi bir filament kontrolü sağlanır ve daha yüksek kaliteli modeller elde ediliyor. Baskı Teknolojisi: FDM

Baskı Alanı: 300 x 300 x 300 mm

Maksimum Baskı Hızı: 600mm/sn

Maksimum Hızlanma: 20.000mm/s²

Extruder Tipi: Çift Dişli Direct Drive

Nozzle: 0.4mm

Baskı Hassasiyeti: 100±0.1mm

Baskı Kalınlığı: 0.01-0.35mm

Baskı Tablası: Esnek Tabla

Maksimum Tabla Sıcaklığı: 120°C

Yazılım: Creality Slicer, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer Creality K1 Max kullanıcı yorumları 💭 👨 K1 Max çıktı çıkalı birçok videosunu izlemiş, yorumlarını okuyup bu ürüne karar veren birisi olarak hiç pişman olmadım. Hız mükemmel, kalite mükemmel, bir de hazır bir ürün olunca... Kesinlikle tavsiye ediyorum. 👩 Epeydir aklımda 3 boyutlu yazıcı alma vardı. bambu lab a1 kombo ile arasında gittim geldim. Çok renkli baskı cazip gelmişti ama ams olmadan da çok renkli alabileceğimi öğrenince tereddütsüz creality k1 max de karar kıldım.

6️⃣ Elegoo Neptune 4 Pro Tam Boyutta Gör Elegoo Neptune 4 Pro, hızlı, hassas ve uygun fiyatlı bir 3D yazıcı arayanlar için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 300°C'ye kadar ulaşabilen nozulu sayesinde PLA, PETG, ABS, TPU ve naylon gibi geniş bir filament yelpazesiyle çalışabiliyor. 500 mm/sn'ye kadar ulaşabilen baskı hızlarıyla ise projeleri daha kısa sürede tamamlamanızı sağlıyor. Elegoo Neptune 4 Pro, 100W+150W güce sahip ısıtmalı yatağı baskı yüzeyinin düzgün ısınmasını sağlayarak warping (eğilme) gibi sorunları en aza indirirken Klipper anakart ve dört çekirdekli ARM işlemcisi sayesinde komutları hızlı bir şekilde işleyebiliyor. Elegoo Neptune 4 Pro 3D yazıcı tavsiyesi arayanlar için sıklıkla öneriliyor. Baskı Teknolojisi: FDM

Baskı boyutu:

Baskı Hızı: 30-500 mm/sn (Önerilen: 250 mm/sn)

Filament uyumluluğu: PLA, ABS, TPU, PETG, Ahşap, Mermer, Naylon, vb.

Max Nozul Sıcaklığı: 300 derece

Max Yatak Sıcaklığı: 110 derece Elegoo Neptune 4 Pro kullanıcı yorumları 💭 👨 İlk defa 3d yazıcı aldım. Öncelikle güzel paketleme hızlı ve sorunsuz teslimat olduğunu belirteyim. Paketin içinden kurulum ve ilk kullanım için her şey çıkıyor. Mutlaka kurulum videolarını youtube dan izlemenizi tavsiye ederim. Her ne kadar takılacak yerler belli olsa da hata yapma ihtimaliniz az olur. Genel olarak ben çok memnun kaldımç 👩 Daha önce ender3 v2 ile tecrübe edindikten sonra eve elegoo neptune 4 pro yu evde kullanmak için aldım. Kendisi hızlı yazdığı için ince ayar konusunda zorlanmadım değil! Ama açık ara çağ atlamış oldum. Fiyat performans olarak çok iyi. Kurulumda kılavuz yardımcı oldu.

7️⃣ Anycubic Vyper Tam Boyutta Gör En çok tercih edilen 3D yazıcılar arasında olan Anycubic Vyper, hızlı baskı hızı, geniş baskı hacmi, otomatik tesviye ve sessiz çalışma gibi özellikleri ile öne çıkıyor. 180 mm/sn'ye kadar ulaşabilen askı hızına sahip olan cihaz, 245 x 245 x 260 mm geniş bir baskı hacmine sahip. Ancak en ideal sonuç 80-100 mm/sn arasında olan baskı hızlarında alınıyor. Vyper, otomatik yatak tesviye sistemi ile donatılmış durumda ve bu sayede baskı yatağını manuel olarak düzeltmeniz gerekmiyor. Vyper, TMC2209 sessiz sürücüsü sayesinde rakiplerine kıyasla çok daha sessiz bir şekilde çalışıyor. Baskı Teknolojisi: FDM

Baskı Hacmi: 245 x 245 x 260 mm (UGY)

Baskı Hassasiyeti: ±0.1 mm

Nozzle Çapı: 0.4 mm

Baskı Hızı: 180 mm/sn

Filament Türü: PLA / TPU / ABS / PETG / Ahşap

Nozzle Sıcaklığı (MAX): ≤ 260°C

Tabla Yatay Sıcaklığı (MAX): ≤ 110°C

Dosya Formatı: .stlL / .obj / .amf

Dilimleme Yazılımı: Cura / Çıktı Formatı: GCode Anycubic Vyper kullanıcı yorumları 💭 👨 Makine ev tipi seri üretimler için ideal ve fiyat/performans olarak başarılı bir yazıcı. Bu kadar iyi olacağını açıkçası beklemiyordum. 👩 15 dk lık bir kurulum sonrasında baskı yapabilir haldeydim. Özellikle başlangıç seviyesi için, filamentiniz de iyi olduğu sürece üründen alanın memnun kalacağını düşünüyorum.

8️⃣ Creality Ender-3 V2 Neo Tam Boyutta Gör Creality Ender-3 V2 Neo, popüler Ender-3 V2 modelinin eksikliklerini gideren bir model. Ender-3 V2 ile karşılaştırıldığında, yeni Ender-3 V2 Neo yazıcı önceden kuruludur ve tüm montaj sadece 3 adımda tamamlanır. Özellikle montaj aşamasında zorlanan kullanıcılar ve yeni başlayanlar için böylece daha ideal bir ürün haline geliyor. CR Touch Otomatik Yatak Seviyelendirme özelliği ile baskı işleminin başlamasından önce baskı yatağının otomatik olarak kalibre edilmesini sağlıyor. Ender-3 V2'deki plastik ekstruder yerine Neo modelinde daha dayanıklı tamamen metal bir ekstruder yer almakta. Eğer hangi 3d yazıcı almalı diye düşünüyorsanız Creality Ender-3 V2 Neo, başlangıç için güzel bir seçim olabilir. Baskı teknolojisi: FDM

Baskı Hacmi: 220 x 220 x 250 mm

Nozzle Çapı: 0.4 mm

Maksimum Baskı Hızı: 120 mm/sn

Baskı Hassasiyeti: ± 0.1 mm

Maksimum Nozzle Sıcaklığı: 260°C

Maksimum Isıtmalı Yatak Sıcaklığı: 100°C

Çerçeve malzemesi: Alüminyum

Ağırlık: Net 7.8kg, brüt 9.8kg

Desteklenen Filament: PLA/PETG/ABS Creality Ender-3 V2 Neo kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün kısa sürede elime ulaştı ve kargolaması gayet sağlamdı, ürünler malzeme olarak çok kaliteli keşke iki tane alsam dedim. Kolay kurulumu ve fiyatı nedeniyle tercih ettik, baskı kalitesinden memnun kaldık. 👩 Neredeyse kutudan kurulu şekilde çıktı. Kullanımı kolay ve verimli baskılar alınıyor. Başlangıç için ideal bir yazıcı. Profesyonel bir cihaz alacaksanız daha üst bir ürün alınabilir.

9️⃣ BenMaker Ekser Plus Tam Boyutta Gör BenMaker Ekser Plus, geniş baskı hacmi, yüksek baskı kalitesi ve kullanımı kolay olması ile hem hobiler için hem de profesyonel kullanım için ideal bir 3D yazıcı. Dünyanın en iyi 3D yazıcısı olarak nitelendirilebilecek BenMaker Ekser Plus, 270x270x350 mm'lik geniş baskı hacmi sayesinde, büyük ve karmaşık nesneleri bile kolayca basabiliyor. 0.05 mm'ye kadar katman kalınlığı seçeneği ise yüksek hassasiyetli ve detaylı baskılar almanızı sağlıyor. Ekser Plus'ın en önemli özelliklerinden biri de otomatik filament sensörü ve elektrik kesintisinde kaldığı yerden devam etme özelliği. Ekser Plus, filament değiştirme fonksiyonu ile farklı renklerde veya farklı materyallerde filament kullanarak baskı yapmanıza da imkan veriyor. Tüm bunlar elbette fiyata da yansıyor. O yüzden BenMaker Ekser Plus, en pahalı 3D yazıcı modelleri arasında zirvelerde yer alıyor. Baskı Teknolojisi: FFF (Eriyerek Kaynaşan Filamanla Üretim)

Baskı Hacmi: 270x270x350 mm

Kinematik: Istavroz milli GT2 kayış aktarmalı

Boşta Hareket Hızı: 100 mm/sn

Katman Kalınlığı: 0.05 – 0.30 mm

Ekstruder Sayısı: 1

Nozül Çapı: 0.4 mm

Filament Çapı: 1.75 mm

Yazılım: CURA, Repetie

Filament: PLA, ABS (önerilen), FLEX: PLA (önerilen), ABS, FLEX

Otomatik Filament Sensörü

Elektrik kesintisinde kaldığı yerden devam etme

Filament değiştirme fonksiyonu BenMaker Ekser Plus kullanıcı yorumları 💭 👨 Fiyatı çok yüksek olsa da zaten ürünün hitap ettiği kesim biraz daha prpfesyonel bir ürün arayanlar. Baskı kalitesini ve hassasiyetini çok beğendik. Memnunuz. 👩 Giriş seviyesi cihazdan sonra direkt buna geçmek mantıklı mı diye düşünüyordum ancak yine de aldım ve iyi ki almışım dedim. Kullanımı basit ancak bastığı ürünlerin kalitesi harika.

🔟 XYZ Da Vinci 1.0 A Tam Boyutta Gör XYZ Da Vinci 1.0 A en iyi 3D printer cihazı 7,9 x 7,9 x 7,9 inçlik sağlam yapı boyutu ve ısıtmalı baskı yatağı ile ABS ve PLA filamentlerini yazdırmak için ideal bir alan sunuyor. XYZ 3D Yazıcı Da Vinci 1.0 A, 3D baskı dünyasına yeni adım atmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak görünüyor. Kullanımı kolay, kompakt ve uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkan bu yazıcı, 3D baskının temellerini öğrenmek isteyenler için ideal bir ürün diyebiliriz. Dolayısıyla başlangıç için 3D yazıcı arıyorsanız Da Vinci 1.0 A’ya bir göz atmakta fayda var. Baskı Teknolojisi: FFF(Fused Filament Üretimi)

Maks. İnşa Alanı : 200 x 200 x 200 mm

Katman Çözünürlüğü: 100 - 400 mikron

XY Konumlandırma Hassasiyeti: X/Y 12,5 mikron

Z Konumlandırma Hassasiyeti: Z : 0,0004 mm

Yazdırma Yazılımı: XYZware

Desteklenen Dosya Biçimleri: .stl, .3mf, XYZ Biçimi (.3w), .nkg (.stl)

Maks. Hareket hızı: Maks. 120 mm/s

Malzeme Uyumluluğu: PLA / ABS / Flexible

Filaman Çapı: 1,75 mm

Nozzle Çapı: 0,4 mm

Nozzle Sayısı: 1

Nozzle Sıcaklığı: Maks. 235 derece XYZ Da Vinci 1.0 A kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün büyük değil ve her yere sığıyor. Baskı kalitesi ise fiyatına göre gayet yeterli. Biraz daha hızlı olabilirdi ancak yine de ben memnun kaldım. 👩 Başlangıç için alınabilecek basit, kullanımı kolay bir ürün. Alışmak için ilk tercih olabilir. Ben gayet memnunum.

Ev ve ofis için en iyi yazıcı tavsiyeleri 4 ay önce eklendi

3D yazıcı nedir? 3D yazıcılar, dijital bir modelleme dosyasını somut bir nesneye dönüştüren cihazlardır. 3D printerlar ile farklı filament türlerini kullanarak plastik, metal, reçine ve daha birçok malzemeden nesneler oluşturmak mümkündür.

3D yazıcı türleri Tam Boyutta Gör 1. FDM (Fused Deposition Modeling): En yaygın olarak kullanılan 3D yazıcı türüdür.

FDM yazıcılar, plastik filamentleri eriterek ve katman katman üst üste koyarak üretim yapar.

FDM yazıcılar nispeten ucuzdur ve kullanımı kolaydır.

Baskı hızı ve kalitesi diğer 3D yazıcı türlerine göre daha düşüktür. 2. SLA (Stereolithography): SLA yazıcılar, sıvı reçineyi bir lazer ışını kullanarak katman katman sertleştirerek üretim yapar.

SLA yazıcılar yüksek hassasiyet ve pürüzsüzlük sunar.

FDM yazıcılara göre daha pahalıdır ve kullanımı daha zordur. 3. SLS (Selective Laser Sintering): SLS yazıcılar, plastik tozunu bir lazer ışını kullanarak seçici olarak sinterleyerek üretim yapar.

SLS yazıcılar yüksek dayanıklılık ve karmaşık geometriler sunar.

SLA yazıcılara göre daha pahalıdır ve özel bir toz malzemesi gerektirir. 4. DMLS (Direct Metal Laser Sintering): DMLS yazıcılar, metal tozunu bir lazer ışını kullanarak seçici sinterleme yoluyla metal nesne üretimi yapar.

DMLS yazıcılar en pahalı 3D yazıcı türüdür.

Havacılık ve uzay, otomotiv, tıbbi cihazlar gibi sektörlerde kullanılır. Diğer 3D Yazıcı Türleri: MJF (MultiJet Fusion): HP tarafından geliştirilen bir 3D yazıcı teknolojisidir.

DLP (Digital Light Processing): SLA yazıcılara benzer bir teknolojidir.

LOM (Laminated Object Manufacturing): Kağıt, plastik veya metal tabakaları katman katman yapıştırarak üretim gerçekleştirir.

3D yazıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Tam Boyutta Gör Kullanım amacı

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Baskı hacmi

Baskı hızı

Malzeme uyumluluğu

Kullanım kolaylığı

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En İyi 3D Yazıcılar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 246019

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