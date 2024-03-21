Kaliteli baskılar için en iyi 3D yazıcı modelleri & markaları (2024)

- En 3D Yazıcılar🖨️
- 1️⃣ Creality Ender 5 S1
- 2️⃣ FlashForge Adventurer 3
- 3️⃣ Anycubic Kobra 2
- 4️⃣ Bambu Lab X1-Carbon Combo
- 5️⃣ Creality K1 Max
- 6️⃣ Elegoo Neptune 4 Pro
- 7️⃣ Anycubic Vyper
- 8️⃣ Creality Ender-3 V2 Neo
- 9️⃣ BenMaker Ekser Plus
- 🔟 XYZ Da Vinci 1.0 A
- 3D yazıcı nedir?
- 3D yazıcı türleri
- 1. FDM (Fused Deposition Modeling):
- 2. SLA (Stereolithography):
- 3. SLS (Selective Laser Sintering):
- 4. DMLS (Direct Metal Laser Sintering):
- Diğer 3D Yazıcı Türleri:
- 3D yazıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?
- Yorumlar
3D yazıcılar hobi ve profesyonel alanlarda kullanımının artmasıyla birlikte popülerlik kazanmış durumda. Tasarımcılar, mühendisler, sanatçılar ve meraklılar, 3D printerlar sayesinde hayal güçlerini somut nesnelere dönüştürme imkanı buluyor. Profesyoneller işlerini kolaylaştırmak için 3D yazıcıları kullanırken, meraklı kullanıcılar ise çeşitli figürler üretebiliyor. Bunları gelire dönüştürenler bile var. Peki, en iyi 3D yazıcı hangisi? Sizler için hazırladığımız bu rehberde, 3D yazıcı tavsiyesi arayanlar için en iyi 3 boyutlu yazıcı modellerine göz atacağız.
|Marka - Model 🖥️
|Fiyat 🏷️
|Creality Ender 5 S1
|31.547 TL
|FlashForge Adventurer 3
|18.636 TL
|Anycubic Kobra 2
|10.200 TL
|Bambu Lab X1-Carbon Combo
|79.399 TL
|Creality K1 Max
|35.499 TL
|Elegoo Neptune 4 Pro
|13.500 TL
|Anycubic Vyper
|11.605 TL
|Creality Ender-3 V2 Neo
|9.249 TL
|BenMaker Ekser Plus
|87.464 TL
|XYZ Da Vinci 1.0 A
|7.829 TL
3D yazıcı yorumları dikkate alındığında; en iyi 3D yazıcı markaları sıralamasında Creality, FlashForge ve Anycubic öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek 3D printer olarak ise Creality Ender 5 S1, FlashForge Adventurer 3 ve Anycubic Kobra 2 modelleri kalite, fiyat, baskı hızı ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Creality Ender 5 S1
- Baskı Teknolojisi: FDM (Fused Deposition Modeling)
- Baskı Alanı: 220 x 220 x 280 mm
- Maksimum Baskı Hızı: 250 mm/s
- Baskı Hassasiyeti: ±0.1 mm
- Katman Kalınlığı: 0.05 - 0.35 mm
- Filament: 1.75 mm PLA, PETG, ABS, TPU, PC, ASA, HIPS
- Dosya Biçimi: STL, OBJ, AMF
- Dilimleme Uygulamaları: Creality Slicer, Cura, Repetier-Host, Simplify3D
Creality Ender 5 S1 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün gayet ayrıntılı baskılar verebiliyor. Ayarlarını düzgün yaptığınız müddetçe gayet sağlıklı. Hızı hakkında yorum yapamıyorum başka 3d cihazla çalışmadığım için ama bence tatmin edici. Eklektik tüketimi kafamda soru işaretiydi alırken bir ay boyunca gece gündüz sürekli çalışmasına rağmen faturada dikkate değer bir artış olmadı.
👩 Ürün gayet başarılı özellikle baskıları çok güzel. 2 aydır kullanıyoruz, daha tık demedi. Keşke kapalı kasa alsaydım dedim ama.
2️⃣ FlashForge Adventurer 3
- Teknoloji: FDM
- Baskı Hacmi: 150 x 150 x 150 mm
- Katman Çözünürlüğü: 0.1-0.4mm
- Nozül Çapı: 0,4 mm (0,015 inç)
- Maks. Plaka Sıcaklığı: 100 ° C (212 ° F)
- Filament Uyumluluğu: PLA / ABS (0.6 Kg'lik sargılar)
- Maks. Baskı Hızı: 100mm / s
FlashForge Adventurer 3 kullanıcı yorumları 💭
👨 "Paketten çıkar ve kullan" amacına uygun olarak üretilmiş, abs baskı yapabilecek kadar ısınabilen tablası bulunan, düzeyleme ayarı gerektirmeyen, wifi'yıyla, kamerasıyla, dokunmatik ekranıyla tümleşik bir yazıcı. Düzgün ve nitelikli baskı yapıyor. Şık ve kullanışlı. Öneriyorum.
👩 Yeni başlayanlara, büyük yazdırma alanına ihtiyaç duymayanlara ve tak-çalıştır kullanıcılarına tavsiye ederim. Ben Flashforge PETG ve PLA ile kullanıyorum. Baskı kalitesi gayet tatminkar. Saatte 60W elektrik tüketimi olduğunu düşünürseniz gayet ekonomik de denilebilir.
3️⃣ Anycubic Kobra 2
- Teknoloji: FDM
- Maksimum Baskı Hızı: 250 mm/sn (150 mm/sn önerilen)
- Hızlandırılmış Hız: 2500 mm/s²
- Doğrudan Ekstruder (çift dişli)
- LeviQ 2.0 otomatik tesviye
- Akıllı Z-Ofseti
- Çift Z ekseni dişli çubuk
- 4,3 inç renkli LCD dokunmatik ekran
- Baskı Hacmi: 220 x 220 x 250 mm
- Baskı Hassasiyeti: 0,05 mm
- Katman Kalınlığı: 0,04 - 0,35 mm
- Filament Tipi: 1,75mm PLA, ABS, PETG
Anycubic Kobra 2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Beklediğimden çok daha iyi bir ürün çıktı karşıma. Yazdırma hızı ideal. Baskı kalitesi de fiyatına göre gayet yeterli.
👩 Kullanımı basit, kurulumu da aynı şekilde kolay. Baskı kalitesi de yine fiyatı göz önüne alındığında yeterli. Baskı hızı ise beni oldukça memnun etti.
4️⃣ Bambu Lab X1-Carbon Combo
- Teknoloji: FDM
- Baskı Hacmi: 256 × 256 × 256 mm
- Nozül: 0.4 mm
- Maks. Hot End Sıcaklığı: 300 derece
- Filament Çapı: 1.75 mm
- Desteklenen Filamentler: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, Karbon/ Cam Fiber Takviyeli Polimer
- Maks Tabla Sıcaklığı: 110 derece @220V, 120 derece @110V
- Maks Ekstrüder Kafa Hızı: 500 mm/s
Bambu Lab X1-Carbon Combo kullanıcı yorumları 💭
👨 Almaya karar verdiğim güne, aldığım güne, ödediğim paraya, kredi lartına, teslimati yapan kargocuya, satışı yapan satıcıya binlerce şükür, binlerce teşekkür. Çok memnunum.
👩 Bambu Lab X1-c için fazla söze gerek yok pahalı bir cihaz olmasına karşın çok kaliteli bir ürün kullanımı da bir o kadar kolay. Baskı kalitesi muazzam.
5️⃣ Creality K1 Max
- Baskı Teknolojisi: FDM
- Baskı Alanı: 300 x 300 x 300 mm
- Maksimum Baskı Hızı: 600mm/sn
- Maksimum Hızlanma: 20.000mm/s²
- Extruder Tipi: Çift Dişli Direct Drive
- Nozzle: 0.4mm
- Baskı Hassasiyeti: 100±0.1mm
- Baskı Kalınlığı: 0.01-0.35mm
- Baskı Tablası: Esnek Tabla
- Maksimum Tabla Sıcaklığı: 120°C
- Yazılım: Creality Slicer, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer
Creality K1 Max kullanıcı yorumları 💭
👨 K1 Max çıktı çıkalı birçok videosunu izlemiş, yorumlarını okuyup bu ürüne karar veren birisi olarak hiç pişman olmadım. Hız mükemmel, kalite mükemmel, bir de hazır bir ürün olunca... Kesinlikle tavsiye ediyorum.
👩 Epeydir aklımda 3 boyutlu yazıcı alma vardı. bambu lab a1 kombo ile arasında gittim geldim. Çok renkli baskı cazip gelmişti ama ams olmadan da çok renkli alabileceğimi öğrenince tereddütsüz creality k1 max de karar kıldım.
6️⃣ Elegoo Neptune 4 Pro
- Baskı Teknolojisi: FDM
- Baskı boyutu:
- Baskı Hızı: 30-500 mm/sn (Önerilen: 250 mm/sn)
- Filament uyumluluğu: PLA, ABS, TPU, PETG, Ahşap, Mermer, Naylon, vb.
- Max Nozul Sıcaklığı: 300 derece
- Max Yatak Sıcaklığı: 110 derece
Elegoo Neptune 4 Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 İlk defa 3d yazıcı aldım. Öncelikle güzel paketleme hızlı ve sorunsuz teslimat olduğunu belirteyim. Paketin içinden kurulum ve ilk kullanım için her şey çıkıyor. Mutlaka kurulum videolarını youtube dan izlemenizi tavsiye ederim. Her ne kadar takılacak yerler belli olsa da hata yapma ihtimaliniz az olur. Genel olarak ben çok memnun kaldımç
👩 Daha önce ender3 v2 ile tecrübe edindikten sonra eve elegoo neptune 4 pro yu evde kullanmak için aldım. Kendisi hızlı yazdığı için ince ayar konusunda zorlanmadım değil! Ama açık ara çağ atlamış oldum. Fiyat performans olarak çok iyi. Kurulumda kılavuz yardımcı oldu.
7️⃣ Anycubic Vyper
- Baskı Teknolojisi: FDM
- Baskı Hacmi: 245 x 245 x 260 mm (UGY)
- Baskı Hassasiyeti: ±0.1 mm
- Nozzle Çapı: 0.4 mm
- Baskı Hızı: 180 mm/sn
- Filament Türü: PLA / TPU / ABS / PETG / Ahşap
- Nozzle Sıcaklığı (MAX): ≤ 260°C
- Tabla Yatay Sıcaklığı (MAX): ≤ 110°C
- Dosya Formatı: .stlL / .obj / .amf
- Dilimleme Yazılımı: Cura / Çıktı Formatı: GCode
Anycubic Vyper kullanıcı yorumları 💭
👨 Makine ev tipi seri üretimler için ideal ve fiyat/performans olarak başarılı bir yazıcı. Bu kadar iyi olacağını açıkçası beklemiyordum.
👩 15 dk lık bir kurulum sonrasında baskı yapabilir haldeydim. Özellikle başlangıç seviyesi için, filamentiniz de iyi olduğu sürece üründen alanın memnun kalacağını düşünüyorum.
8️⃣ Creality Ender-3 V2 Neo
- Baskı teknolojisi: FDM
- Baskı Hacmi: 220 x 220 x 250 mm
- Nozzle Çapı: 0.4 mm
- Maksimum Baskı Hızı: 120 mm/sn
- Baskı Hassasiyeti: ± 0.1 mm
- Maksimum Nozzle Sıcaklığı: 260°C
- Maksimum Isıtmalı Yatak Sıcaklığı: 100°C
- Çerçeve malzemesi: Alüminyum
- Ağırlık: Net 7.8kg, brüt 9.8kg
- Desteklenen Filament: PLA/PETG/ABS
Creality Ender-3 V2 Neo kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün kısa sürede elime ulaştı ve kargolaması gayet sağlamdı, ürünler malzeme olarak çok kaliteli keşke iki tane alsam dedim. Kolay kurulumu ve fiyatı nedeniyle tercih ettik, baskı kalitesinden memnun kaldık.
👩 Neredeyse kutudan kurulu şekilde çıktı. Kullanımı kolay ve verimli baskılar alınıyor. Başlangıç için ideal bir yazıcı. Profesyonel bir cihaz alacaksanız daha üst bir ürün alınabilir.
9️⃣ BenMaker Ekser Plus
- Baskı Teknolojisi: FFF (Eriyerek Kaynaşan Filamanla Üretim)
- Baskı Hacmi: 270x270x350 mm
- Kinematik: Istavroz milli GT2 kayış aktarmalı
- Boşta Hareket Hızı: 100 mm/sn
- Katman Kalınlığı: 0.05 – 0.30 mm
- Ekstruder Sayısı: 1
- Nozül Çapı: 0.4 mm
- Filament Çapı: 1.75 mm
- Yazılım: CURA, Repetie
- Filament: PLA, ABS (önerilen), FLEX: PLA (önerilen), ABS, FLEX
- Otomatik Filament Sensörü
- Elektrik kesintisinde kaldığı yerden devam etme
- Filament değiştirme fonksiyonu
BenMaker Ekser Plus kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatı çok yüksek olsa da zaten ürünün hitap ettiği kesim biraz daha prpfesyonel bir ürün arayanlar. Baskı kalitesini ve hassasiyetini çok beğendik. Memnunuz.
👩 Giriş seviyesi cihazdan sonra direkt buna geçmek mantıklı mı diye düşünüyordum ancak yine de aldım ve iyi ki almışım dedim. Kullanımı basit ancak bastığı ürünlerin kalitesi harika.
🔟 XYZ Da Vinci 1.0 A
- Baskı Teknolojisi: FFF(Fused Filament Üretimi)
- Maks. İnşa Alanı : 200 x 200 x 200 mm
- Katman Çözünürlüğü: 100 - 400 mikron
- XY Konumlandırma Hassasiyeti: X/Y 12,5 mikron
- Z Konumlandırma Hassasiyeti: Z : 0,0004 mm
- Yazdırma Yazılımı: XYZware
- Desteklenen Dosya Biçimleri: .stl, .3mf, XYZ Biçimi (.3w), .nkg (.stl)
- Maks. Hareket hızı: Maks. 120 mm/s
- Malzeme Uyumluluğu: PLA / ABS / Flexible
- Filaman Çapı: 1,75 mm
- Nozzle Çapı: 0,4 mm
- Nozzle Sayısı: 1
- Nozzle Sıcaklığı: Maks. 235 derece
XYZ Da Vinci 1.0 A kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün büyük değil ve her yere sığıyor. Baskı kalitesi ise fiyatına göre gayet yeterli. Biraz daha hızlı olabilirdi ancak yine de ben memnun kaldım.
👩 Başlangıç için alınabilecek basit, kullanımı kolay bir ürün. Alışmak için ilk tercih olabilir. Ben gayet memnunum.
3D yazıcı nedir?
3D yazıcılar, dijital bir modelleme dosyasını somut bir nesneye dönüştüren cihazlardır. 3D printerlar ile farklı filament türlerini kullanarak plastik, metal, reçine ve daha birçok malzemeden nesneler oluşturmak mümkündür.
3D yazıcı türleri
1. FDM (Fused Deposition Modeling):
- En yaygın olarak kullanılan 3D yazıcı türüdür.
- FDM yazıcılar, plastik filamentleri eriterek ve katman katman üst üste koyarak üretim yapar.
- FDM yazıcılar nispeten ucuzdur ve kullanımı kolaydır.
- Baskı hızı ve kalitesi diğer 3D yazıcı türlerine göre daha düşüktür.
2. SLA (Stereolithography):
- SLA yazıcılar, sıvı reçineyi bir lazer ışını kullanarak katman katman sertleştirerek üretim yapar.
- SLA yazıcılar yüksek hassasiyet ve pürüzsüzlük sunar.
- FDM yazıcılara göre daha pahalıdır ve kullanımı daha zordur.
3. SLS (Selective Laser Sintering):
- SLS yazıcılar, plastik tozunu bir lazer ışını kullanarak seçici olarak sinterleyerek üretim yapar.
- SLS yazıcılar yüksek dayanıklılık ve karmaşık geometriler sunar.
- SLA yazıcılara göre daha pahalıdır ve özel bir toz malzemesi gerektirir.
4. DMLS (Direct Metal Laser Sintering):
- DMLS yazıcılar, metal tozunu bir lazer ışını kullanarak seçici sinterleme yoluyla metal nesne üretimi yapar.
- DMLS yazıcılar en pahalı 3D yazıcı türüdür.
- Havacılık ve uzay, otomotiv, tıbbi cihazlar gibi sektörlerde kullanılır.
Diğer 3D Yazıcı Türleri:
- MJF (MultiJet Fusion): HP tarafından geliştirilen bir 3D yazıcı teknolojisidir.
- DLP (Digital Light Processing): SLA yazıcılara benzer bir teknolojidir.
- LOM (Laminated Object Manufacturing): Kağıt, plastik veya metal tabakaları katman katman yapıştırarak üretim gerçekleştirir.
3D yazıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?
- Kullanım amacı
- Bütçe
- Baskı hacmi
- Baskı hızı
- Malzeme uyumluluğu
- Kullanım kolaylığı
- Teknik destek
En İyi 3D Yazıcılar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 246019Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.