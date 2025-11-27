Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Aralık ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Aralık Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Aralık ayında Stranger Things ve Fallout gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Spartacus: House of Ashur ve The Abandons gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Aralık ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ Fallout 2. Sezon

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Fallout dizisi, 2. sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Yayın Tarihi : 17 Aralık

: 17 Aralık Platform: Amazon Prime Video

Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin yapımcılığını üstlendiği dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani bir yeraltı sığınağında başlıyor. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), bu yolculuk sırasında dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Hikâyeyi ilk sezonun bıraktığı yerden devam ettirecek olan 2. sezonda Lucy, Mojave'nin çorak topraklarını geçerek New Vegas'a ulaşmaya çalışacak. Böylece oyunlarda önemli bir yere sahip New Vegas'ı dizide de görme şansı yakalayacağız.

2️⃣ Stranger Things 5. Sezon 2. Kısım

Tam Boyutta Gör Stranger Things'in bugün başlayan 5. sezonu, üç parça hâlinde yayınlanacak. Final sezonunun 2. kısmı, 26 Aralık'ta izleyici ile buluşacak. Final bölümleri ise 1 Ocak'ta ekrana gelecek.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Yayın Tarihi : 26 Aralık

: 26 Aralık Platform: Netflix

Yeni sezonda Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştiriyor. Hawkins sakinleri, Vecna'ya karşı verilecek son savaş için yeniden bir araya geliyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler,5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

3️⃣ Spartacus: House of Ashur

Tam Boyutta Gör Bir döneme damga vuran Spartacus dizisinin devamı niteliğindeki House of Ashur, izleyicileri yeniden gladyöterler dünyasına döndürüyor. Bu kez hikâyenin merkezinde, orijinal diziden tanıdığımız Ashur var.

Tür : Tarihi Drama, Aksiyon

: Tarihi Drama, Aksiyon Yayın Tarihi : 5 Aralık

: 5 Aralık Platform: Starz

Spartacus: House of Ashur, Ashur'un Spartacus dizisinin sonunda ölmediği alternatif bir gerçeklik hayal ediyor. Spartacus'ün öldürülmesi için Roma İmparatorluğu'na yardım eden Ashur'e ödül olarak eski efendisi Batiatus'un gladyatör okulu veriliyor. House of Ashur, Ashur'un kontrol ettiği bu gladyatör okulunda yaşananları konu alıyor. Spartacus: House of Ashur, orijinal dizinin de yaratıcısı olan Steven S. DeKnight'ın imzasını taşıyor.

4️⃣ The Abandons

Tam Boyutta Gör Aralık ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri The Abandons olacak. Western türündeki dizi, Sons of Anarchy'nin yaratıcısı olan Kurt Sutter'ın imzsını taşıyor. Başrollerde ise Lena Headey ve Gillian Anderson var.

Tür : Western, Drama

: Western, Drama Yayın Tarihi : 4 Aralık

: 4 Aralık Platform: Netflix

Son yılların en başarılı dizilerinden Yellowstone gibi The Abandons da western türüyle aile dramasını harmanlıyor. 1850'lerde geçen dizi, hudut bölgesinde karşı karşıya gelen iki aileye odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise İrlandalı dindar bir kadın olan Fiona Nolan (Headey) yer alıyor. Evlat edindiği dört çocukla birlikte yeni dünyada bir hayat kurmaya çalışan Fiona, Avrupalı aristokratların toprağına göz dikmesiyle birlikte kendisini zorlu bir mücadelenin içinde buluyor.

5️⃣ Kasaba

Tam Boyutta Gör Netflix Türkiye, yeni yerli dizisi Kasaba'yı 11 Aralık'ta izleyicilerin beğenisine sunacak. Seren Yüce'nin (Masum, Kulüp) yönettiği dizide Okan Yalabık, Büşra Develi, Özgürcan Çevik, Ozan Dolunay, Kerem Can gibi isimler rol alıyor.

Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Yayın Tarihi : 11 Aralık

: 11 Aralık Platform: Netflix

Kasaba, yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki kardeş ve çocukluk arkadaşlarının beklenmedik bir şekilde çalıntı bir servet bulmasıyla başlayan sürükleyici bir hikâyeyi konu alıyor. Ancak bu keşif, onları hızla karanlık bir kedi-fare oyununa sürükler. Sadakat, günah ve kefaret arasında sıkışan karakterler, kısa sürede kendilerini geri dönüşü olmayan bir yolda bulur. Her biri, mantığın sesiyle hayatta kalma içgüdüsü arasında gidip gelirken, bu servetin bedelinin düşündüklerinden çok daha ağır olduğunu fark edecektir.

6️⃣ Percy Jackson and the Olympians 2. sezon

Tam Boyutta Gör Rick Riordan’ın çok satan genç yetişkin (YA) romanlarından uyarlanan, beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen ilk sezonundan yaklaşık bir yıl sonra 2. sezonuyla geri dönüyor.

Tür : Fantastik

: Fantastik Yayın Tarihi : 10 Aralık

: 10 Aralık Platform: Disney+

Yeni sezonda hikâye, Percy’nin tanrısal kökeniyle yüzleştiği ilk sezonun hemen ardından başlıyor. Percy, Annabeth ve Grover yeniden bir araya gelerek bu kez Canavarlar Denizi'ne doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Üçlü, hem kampın güvenliğini tehdit eden bir belayı durdurmaya çalışıyor hem de kişisel sınavlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Dizinin ikinci sezonu, kitaplarda önemli bir dönüm noktası olan bu macerayı ekrana taşıyarak hem mitolojik dünyayı genişletecek hem de karakterlerin büyüme hikâyelerini daha derinlemesine ele alacak.

7️⃣ Amadeus

Tam Boyutta Gör 1984 yapımı film uyarlamasıyla akıllara kazınan Amadeus, bu kez dizi versiyonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Bu yeni uyarlamada Salieri'yi Paul Bettany, Mozart'ı ise Will Sharpe canlandırıyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yayın Tarihi : 21 Aralık

: 21 Aralık Platform: Sky (Türkiye'de şimdilik yayıncısı yok)

Hikâye, genç Mozart’ın Viyana’ya gelişiyle başlıyor. Artık bir “çocuk dâhi” değil, kendi müziğini duyurmak isteyen özgür ruhlu bir besteci olan Mozart, burada hızla adını duyuruyor. Ancak onun saray çevrelerinde hızla parlamaya başlaması, yıllardır bu dünyanın içinde yer alan Antonio Salieri’nin dikkatini çekiyor. Mozart’ın yeteneği karşısında hayranlık ve kıskançlık arasında sıkışan Salieri, Mozart'ın yükselişine tanıklık ederken, düşüşünün de faili oluyor.

8️⃣ Tomb Raider: The Legend of Lara Croft 2. sezon

Tam Boyutta Gör Netflix'in animasyon Tomb Raider dizisi, 2. sezonuyla maceraya hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon, hikâyeyi daha da karanlık ve kişisel bir noktaya taşıyor.

Tür : Animasyon, Aksiyon

: Animasyon, Aksiyon Yayın Tarihi : 11 Aralık

: 11 Aralık Platform: Netflix

Yeni sezonda Lara, kayıp bir eser uğruna çıktığı yolculuğun sonuçlarıyla mücadele ederken, hem ailesine dair sırları açığa çıkarıyor hem de kendisini dünyanın dört bir yanında düşmanlarla karşı karşıya buluyor. Bir taraftan kendi sınırlarını zorlayan keşifler peşinde koşan Lara, diğer taraftan da artan sorumluluklarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

9️⃣ The Copenhagen Test

Tam Boyutta Gör Shang-Chi filmiyle çıkış yapan Simu Liu'nun başrolünü üstlendiği The Copenhagen Test, aksiyon ve bilim-kurgu türlerini bir araya getiriyor.

Tür : Aksiyon, Bilim-Kurgu

: Aksiyon, Bilim-Kurgu Yayın Tarihi : 27 Aralık

: 27 Aralık Platform: Peacock

Hikâye, Kopenhag’da gizli tutulan bir insan deneyinin kontrolden çıkmasıyla başlıyor. Uluslararası bir araştırma ekibi, bilinç aktarımı üzerine yürüttükleri projenin beklenmedik bir yan etki yaratmasıyla birlikte kendi yarattıkları tehditle yüzleşmek zorunda kalıyor. Deneyin merkezindeki deneğin giderek öngörülemez hâle gelmesi, hem bilim insanlarının hem de devlet kurumlarının arasında gerilimi tırmandırıyor. The Copenhagen Test, bilimsel etik, güç mücadeleleri ve insan bilincinin sınırlarını sorgulayan yapısıyla sezon boyunca tansiyonu yüksek bir hikâye sunmayı amaçlıyor.

🔟 The War Between the Land and the Sea

Tam Boyutta Gör Doctor Who'nun uzantısı (spin-off) olarak hazırlanan The War Betwween the Land and the Sea, asırlardır denizlerin altında gizlice yaşayan medeniyetin karaya çıkmasıyla yaşananları ele alıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Fantastik

: Bilim-Kurgu, Fantastik Yayın Tarihi : 7 Aralık

: 7 Aralık Platform: BBC / Disney+

Doctor Who'nun başında yer alan Russell T Davies'in hazırladığı dizi, bu fantastik hikâyeyi politik bir zeminde ele alıyor. Deniz medeniyetinin karaya çıkması, küresel bir krize sebep olunca, UNIT ajanlarının bu krizin savaşa dönüşmemesi için zorlu bir mücadeleye girişmesi gerekiyor.

