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3.1GHz'de çalışan 65nm Athlon X2 6000+ kullanıma sunuldu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yılın son çeyreği içerisinde 45nm üretim teknolojisi ile hazırladığı Deneb kod adlı Phenom işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanan AMD, mevcut modellerine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Firma çift çekirdekli Athlon64 X2 6000+ modelinin güncellenmiş versiyonunu da kullanıma sundu. İlk versiyona güç veren Windsor çekirdeği yerine Brisbane çekirdeğini temel alan işlemci 65nm üretim teknolojisi ile hazırlandı. Bir önceki modele göre L2 bellek kapasitesi 2MB'dan 1MB'a düşürülen işlemcinin saat hızı ise 90nm X2 6000+ modeline göre 100MHz daha yüksek yani işlemci 3 değil 3.1GHz'de görev yapıyor. Açıklanan bilgilere göre 89 watt'lık ısıl güç tasarımına (ilk model 125 watt idi) sahip olan işlemci bu sayede 780G yonga setli anakartlar ile de uyum sorunu olmadan kullanılabilecek. Zira hatırlanacağı üzere bir süre önce 780G yonga setli bazı anakartların ısıl güç tasarımı yani tdp'si 95 watt'dan fazla olan modeller ile çalışamadığı ortaya çıkmıştı. G2 revizyonuna sahip olan 65nm Athlon64 X2 6000+ modeli yurt dışı fiyat listelerine 82.5 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlamış durumda.
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BlıtzKrıeg 11 yıl
Amd kullananlar cache bellek azlıgından şikayet ediyor Adamlar zaten yetmeyen belleği kısmışlar
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl
Bende zamanında Cache'nin çok büyük önem teşkil ettiğini düşünüyordum.

Taa ki,test etme şansım olana dek

Anlatayım,

E6750 işlemci sahibiydim bir zaman öncesine kadar.Sonra o'nu sattım,E2180 aldım

Bildiğiniz gibi E6750, 4MB cacheli bir işlemci ve 2.66Ghz hızında
E6750 ile Race Driver GRID oyununda,45-55 fps arası alıyordum default olarak tabi

Sonra E2180 ile deniyeyim dedim default olarak açtım 30-35 Fps aldım şaşırdım tabi

E2180'i 2.8 Ghz'e Oc yapıp denediğimde ise 50-55 Fps'lerini gördüm

E2180 1mb cache'ye sahip bildiğiniz gibi

Yani , cachenin çok bir önemi yok yüksek mhz'li güncel 2 çekirdek bir işlemciniz varsa

Ben bizzat denemiş oldum şaşırdım ve Keşke E6750 almasaydım dedim o an

4Mb cache'li 2.66Ghz E6750 ile, 1mb cache'li 2.8Ghz de çalışan E2180 hemen hemen aynı Fps değerlerini almıştı işte böyle

8mb cache 12mb cache falan bunlar genel ev kullanıcısı için hikaye

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gorkem9000 11 yıl
biz aldık bi kaç ay sonra yapmayı akıl eder zaten
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PriMe 11 yıl
Geç oldu [>:]
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Confusion 11 yıl
mhz canavarı olmuş ama 89watt bence hala yüksek sonuçta 90nm 3700+ sandi ler 89watt ı yeni nesil bi işlemcide artan enerji fiyatları bence mutlaka dikkate alınmalı!!!
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KYSER 11 yıl
89W yerine diğerleri gibi 65W olabilseydi keşke...89W bile bu performasa sahip CPU için çok fazla..

Yakında intel E5200 ün rakibi olacak bu CPU..5200 85-95$ gibi fiyattan satılacağından AMD fiyatta rekabet edebilmesi için 6000 i 65nm üretim sürecine aldı.Bu CPU yu 100$ altı fiyatlarda görebiliriz..

Ama güç tüketimi bakımından E5200 ile rekabet etmesi mümkün değil tabi..E5200 45W falan harcar diye düşünüyorum..Intelin 65W diye etiketlendirdiğine bakmayın ondan çok daha düşük..
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