3.1GHz'de çalışan 65nm Athlon X2 6000+ kullanıma sunuldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yılın son çeyreği içerisinde 45nm üretim teknolojisi ile hazırladığı Deneb kod adlı Phenom işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanan AMD, mevcut modellerine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Firma çift çekirdekli Athlon64 X2 6000+ modelinin güncellenmiş versiyonunu da kullanıma sundu. İlk versiyona güç veren Windsor çekirdeği yerine Brisbane çekirdeğini temel alan işlemci 65nm üretim teknolojisi ile hazırlandı. Bir önceki modele göre L2 bellek kapasitesi 2MB'dan 1MB'a düşürülen işlemcinin saat hızı ise 90nm X2 6000+ modeline göre 100MHz daha yüksek yani işlemci 3 değil 3.1GHz'de görev yapıyor. Açıklanan bilgilere göre 89 watt'lık ısıl güç tasarımına (ilk model 125 watt idi) sahip olan işlemci bu sayede 780G yonga setli anakartlar ile de uyum sorunu olmadan kullanılabilecek. Zira hatırlanacağı üzere bir süre önce 780G yonga setli bazı anakartların ısıl güç tasarımı yani tdp'si 95 watt'dan fazla olan modeller ile çalışamadığı ortaya çıkmıştı. G2 revizyonuna sahip olan 65nm Athlon64 X2 6000+ modeli yurt dışı fiyat listelerine 82.5 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlamış durumda.
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Taa ki,test etme şansım olana dek
Anlatayım,
E6750 işlemci sahibiydim bir zaman öncesine kadar.Sonra o'nu sattım,E2180 aldım
Bildiğiniz gibi E6750, 4MB cacheli bir işlemci ve 2.66Ghz hızında
E6750 ile Race Driver GRID oyununda,45-55 fps arası alıyordum default olarak tabi
Sonra E2180 ile deniyeyim dedim default olarak açtım 30-35 Fps aldım şaşırdım tabi
E2180'i 2.8 Ghz'e Oc yapıp denediğimde ise 50-55 Fps'lerini gördüm
E2180 1mb cache'ye sahip bildiğiniz gibi
Yani , cachenin çok bir önemi yok yüksek mhz'li güncel 2 çekirdek bir işlemciniz varsa
Ben bizzat denemiş oldum şaşırdım ve Keşke E6750 almasaydım dedim o an
4Mb cache'li 2.66Ghz E6750 ile, 1mb cache'li 2.8Ghz de çalışan E2180 hemen hemen aynı Fps değerlerini almıştı işte böyle
8mb cache 12mb cache falan bunlar genel ev kullanıcısı için hikaye
Yakında intel E5200 ün rakibi olacak bu CPU..5200 85-95$ gibi fiyattan satılacağından AMD fiyatta rekabet edebilmesi için 6000 i 65nm üretim sürecine aldı.Bu CPU yu 100$ altı fiyatlarda görebiliriz..
Ama güç tüketimi bakımından E5200 ile rekabet etmesi mümkün değil tabi..E5200 45W falan harcar diye düşünüyorum..Intelin 65W diye etiketlendirdiğine bakmayın ondan çok daha düşük..