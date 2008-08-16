3.1GHz'de çalışan 65nm Athlon X2 6000+ kullanıma sunuldu

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Yılın son çeyreği içerisinde 45nm üretim teknolojisi ile hazırladığı Deneb kod adlı Phenom işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanan AMD, mevcut modellerine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Firma çift çekirdekli Athlon64 X2 6000+ modelinin güncellenmiş versiyonunu da kullanıma sundu. İlk versiyona güç veren Windsor çekirdeği yerine Brisbane çekirdeğini temel alan işlemci 65nm üretim teknolojisi ile hazırlandı. Bir önceki modele göre L2 bellek kapasitesi 2MB'dan 1MB'a düşürülen işlemcinin saat hızı ise 90nm X2 6000+ modeline göre 100MHz daha yüksek yani işlemci 3 değil 3.1GHz'de görev yapıyor. Açıklanan bilgilere göre 89 watt'lık ısıl güç tasarımına (ilk model 125 watt idi) sahip olan işlemci bu sayede 780G yonga setli anakartlar ile de uyum sorunu olmadan kullanılabilecek. Zira hatırlanacağı üzere bir süre önce 780G yonga setli bazı anakartların ısıl güç tasarımı yani tdp'si 95 watt'dan fazla olan modeller ile çalışamadığı ortaya çıkmıştı. G2 revizyonuna sahip olan 65nm Athlon64 X2 6000+ modeli yurt dışı fiyat listelerine 82.5 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlamış durumda.