4 Büyüğün Taraftarına "Şampiyon Tarife" Yakışır!

KARTALCELL, Fenercell, GSMobile ve TrabzonCell’liler, yeni “Şampiyon Tarife” ile hem her yöne çok avantajlı konuşuyor hem de takımlarının hatlarını bedava arıyorlar.

Futbol alanına yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği projelerle taraftarların futbol aşkına ortak olan Avea, hayata geçirdiği Şampiyon Tarife ile futbol tutkunlarının takımlarına destek olurken çok avantajlı fiyatlarla konuşmalarına imkân sağlıyor.

Yeni faturasız Şampiyon Tarife ile KARTALCELL, Fenercell, GSMobile ve TrabzonCell aboneleri, 30 TL yüklediklerinde her yönü 2 dakikası 20 kuruşa arıyor, takımlarının hatlarıyla da kulüplerinin kuruluş yılına karşılık gelen dakika kadar bedava konuşuyorlar.

Üstelik takım içi bedava konuşmak için 20TL yüklemek de yeterli oluyor.

Şampiyon Tarife’nin avantajları bunlarla da sınırlı kalmıyor. Numarasını taşıyarak Şampiyon tarifeye gelen KARTALCELL, Fenercell, GSMobile ve TrabzonCell aboneleri, her yöne 600 dakika kazanıyor.

Avea Bireysel Pazarlama Direktörü Dehşan Ertürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ‘‘Taraftar hatlarını lanse ederek 4 Büyük takımı GSM sektöründe de buluşturduk. Pazara yeni sunduğumuz Şampiyon Tarife ile taraftarlar her yöne 2 dakikası 20 kuruşa konuşabilecekler, pazardaki bu rekabetçi teklifimiz sayesinde takım hatlarını da bedava arayabilecekler. Avea olarak, ilerleyen dönemlerde de avantajlı tarife ve kampanyalarımızı 4 Büyük Takımın taraftarıyla buluşturmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Taraftarlar Avea bayilerine giderek Şampiyon tarifeden yararlanabiliyorlar.

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