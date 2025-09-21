Giriş
    Baseus PicoGo 100W şarj adaptörü Avrupa’ya geliyor

    Baseus PicoGo AE21 şarj adaptörü toplamda 100W enerji seviyesine çıkarken dijital ekranı sayesinde kullanıcıların pek çok bilgiye erişmesini sağlıyor.           

    Baseus PicoGo 100W özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Baseus markasının bir süre önce Çin’de satışa sunduğu Baseus PicoGo 100W ya da Baseus PicoGo AE21 şarj adaptörünü Avrupa pazarına getiriyor. Ürün mini ekranıyla ve 3 adet portuyla dikkat çekiyor. 

    Baseus PicoGo 100W özellikleri ve fiyatı

    Baseus PicoGo 100W kompakt şarj adaptörü her biri 100W enerji sağlayan iki adet USB Tip-C ve 33W enerji sağlayan bir USB Tip-A portu ile geliyor. Bunlar tekli kullanımda geçerli. Aynı anda iki port kullanıldığında ise toplam 100W enerji sağlanıyor. İki laptop şarj edilirse Tip-A girişi pasife alınıyor ve 65W+35W enerji sağlanıyor. 

    GaN (galyum nitrür) teknolojisi sayesinde küçük boyutlarda yüksek verimlilik sağlayan cihaz, bağlı cihazların ihtiyaçlarına göre çıkışı otomatik ayarlıyor. Örneğin maksimum 25W destekleyen Galaxy S25 bağlandığında, güç dağılımı 45W + 30W + 18W (USB-A aktif) olacak şekilde düzenleniyor. Böylece aynı anda telefon, powerbank ve kulaklık şarj etmek mümkün oluyor.

    PicoGo AE21’i rakiplerinden ayıran en büyük özellik, ön yüzünde yer alan dijital ekran. Bu ekran sayesinde kullanıcılar voltaj, watt ve sıcaklık gibi verileri anlık olarak görebiliyor. Baseus, cihazda kullanılan grafen malzemeler ve akıllı ısı kontrol sistemiyle yüksek yük altında bile güvenli kullanım sunduğunu belirtiyor. Baseus PicoGo 100W ya da Baseus PicoGo AE21 şarj adaptörü 60$ fiyat etiketine sahip. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 1 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 3 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

