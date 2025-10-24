Giriş
    DJI Osmo Mobile 8 gelişmiş takip ve daha güçlü mıknatıs ile geliyor

    DJI Osmo Mobile 8 gimbal modeli 360 derecelik sınırsız yatay dönüş özelliği, 10 saate vara kullanım süreleri, daha güçlü mıknatıs ucu ve ActiveTrack 7.0 gibi özelliklerle geliyor.

    DJI Osmo Mobile 8 Tam Boyutta Gör
    DJI markasının sevilen Osmo Mobile gimbal serisi güncellendi. DJI Osmo Mobile 8 modeli telefonlara hızlı bağlantı, yeni bir nesne takip sistemi, daha uzun kullanım süreleri gibi özelliklerle satışa sunuluyor. 

    DJI Osmo Mobile 8 özellikleri ve fiyatı

    DJI Osmo Mobile 8 modeli firmanın 3 eksenli gimbal dengeleme teknolojisiyle gelirken 360 derecelik sınırsız yatay dönüş özelliği sayesinde kullanıcılar panoramik fotoğraflar ve videoları nesne takibi yaparken bile akıcı bir şekilde kaydedebiliyor. 

    Entegre olarak gelen uzatma çubuğu küçük açı çekimleriniz için gimbalı bir miktar öne doğru eğebiliyor. Kutu içerisinden çıkan gelişmiş takip modülü otomatik takip, ses kaydı ve özelleştirilebilir dolgu ışığı sunuyor. 

    Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabilen cihaz USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Dördüncü nesil manyetik uç artık daha ağır fotoğraf makinelerini bile başarıyla taşıyabiliyor. ActiveTrack 7.0 ile daha gelişmiş takip elde edilirken DJI Mimo uygulaması ile çift kamera takibi mümkün. DJI Osmo Mobile 8 modeli Çin’de 125$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 

     


     

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

