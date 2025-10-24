DJI Osmo Mobile 8 gelişmiş takip ve daha güçlü mıknatıs ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör DJI markasının sevilen Osmo Mobile gimbal serisi güncellendi. DJI Osmo Mobile 8 modeli telefonlara hızlı bağlantı, yeni bir nesne takip sistemi, daha uzun kullanım süreleri gibi özelliklerle satışa sunuluyor.

DJI Osmo Mobile 8 özellikleri ve fiyatı

DJI Osmo Mobile 8 modeli firmanın 3 eksenli gimbal dengeleme teknolojisiyle gelirken 360 derecelik sınırsız yatay dönüş özelliği sayesinde kullanıcılar panoramik fotoğraflar ve videoları nesne takibi yaparken bile akıcı bir şekilde kaydedebiliyor.

DJI Osmo Nano tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Entegre olarak gelen uzatma çubuğu küçük açı çekimleriniz için gimbalı bir miktar öne doğru eğebiliyor. Kutu içerisinden çıkan gelişmiş takip modülü otomatik takip, ses kaydı ve özelleştirilebilir dolgu ışığı sunuyor.

Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabilen cihaz USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Dördüncü nesil manyetik uç artık daha ağır fotoğraf makinelerini bile başarıyla taşıyabiliyor. ActiveTrack 7.0 ile daha gelişmiş takip elde edilirken DJI Mimo uygulaması ile çift kamera takibi mümkün. DJI Osmo Mobile 8 modeli Çin’de 125$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: