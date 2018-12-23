4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
4 arka kamerası ile fark yaratan Samsung Galaxy A9, 6GB RAM, 128GB depolama alanı sunması ve tasarımıyla ilgi çekici bir cihaz. Peki bu özellikler telefonun fiyatını kabul edilebilir yapıyor mu?
Samsung Galaxy A9'un öne çıkan özellikleri şu şekilde;
6.3 inç 1080x2220 18.5:9 Super Amoled Ekran
SnapDragon 660
6GB RAM 128GB Depolama
24 MP (f/2.0) ön kamera
24 MP (f/1.7) + 10 MP (f/2.4) + 8 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.0) olmak üzere 4 arka kamera
3800mAh batarya
183 gram
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Not: samsung sever..
tepe modelinin kutusuna kulaklık koymaya bile üşenen markaya 3000 lira vereceğimi 500 daha veririm bilindik resmi türkiye garantisi olan 4k 60fps video çekebilen ve birçok daha fazla özelliği olan bir ürün alırım.
Artık şu çinli üreticilerle samsung apple gibi markaları birebir karşılaştirmayı bırakın derim.
Xiaomi eskisi kadar al benili bir marka değil fiyatlarına zam yaptı.Eski telefonlarını hatırlıyorum şahane fiyatlara alıyorduk.
Xiaomi önce gelsin resmi olarak türkiyede bulunsun sonra konuşuruz.Umarım evefone resmi olarak getirdi demezsin