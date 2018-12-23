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4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme

4 ay
18,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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4 arka kamerası ile fark yaratan Samsung Galaxy A9, 6GB RAM, 128GB depolama alanı sunması ve tasarımıyla ilgi çekici bir cihaz. Peki bu özellikler telefonun fiyatını kabul edilebilir yapıyor mu?
Samsung Galaxy A9'un öne çıkan özellikleri şu şekilde;
6.3 inç 1080x2220 18.5:9 Super Amoled Ekran
SnapDragon 660
6GB RAM 128GB Depolama
24 MP (f/2.0) ön kamera
24 MP (f/1.7) + 10 MP (f/2.4) + 8 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.0) olmak üzere 4 arka kamera
3800mAh batarya
183 gram 

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mu5tafa 4 ay en beğenilen
Aynı işlemcili xiaomi a2 den 2 tane alıyorsun a9 fiyatına..para artıyor üstüne.. Samsung da para kazanıyor (!) xiaomi de.. Almayın aldırmayın..



Not: samsung sever..
Aynı işlemcili xiaomi a2 den 2 tane alıyorsun a9 fiyatına..para artıyor üstüne.. Samsung da para kazanıyor (!) xiaomi de.. Almayın aldırmayın..
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caneycaney 4 ay TITAN
ona bakarsan ben de s9 plusı 3570 liraya aldım mi8 almak saçmalık?
tepe modelinin kutusuna kulaklık koymaya bile üşenen markaya 3000 lira vereceğimi 500 daha veririm bilindik resmi türkiye garantisi olan 4k 60fps video çekebilen ve birçok daha fazla özelliği olan bir ürün alırım.
Artık şu çinli üreticilerle samsung apple gibi markaları birebir karşılaştirmayı bırakın derim.
Xiaomi eskisi kadar al benili bir marka değil fiyatlarına zam yaptı.Eski telefonlarını hatırlıyorum şahane fiyatlara alıyorduk.
Xiaomi önce gelsin resmi olarak türkiyede bulunsun sonra konuşuruz.Umarım evefone resmi olarak getirdi demezsin
ona bakarsan ben de s9 plusı 3570 liraya aldım mi8 almak saçmalık?tepe modelinin kutusuna kulaklık koymaya bile üşenen markaya 3000 lira vereceğimi 500 dah...
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bediboy 2 ay
cidden çöp.. gm nin ilk dönemlerde ki cazibesi kalmadı malesef.
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gokmay 4 ay
Fotoğraf kalitesi oldukça kötü, net bir foto için epey uğraşmak gerekiyor. Renkler cansız. Lenslerin oldugu köşeye arkadan parmağınızla tık tık yaptığınızda veya telefonu elinizden yumuşak bir yere koyarken lens bölgesinde bir sallanma sesi bir şıkırtı geliyor, sanki içinde bir parça kopmuş da onun sallanma sesi gibi. Tüm bu nedenlerden dolayı netten aldığım cihazı hemen ilk gün iade ettim. 4 lensten bu tür bir sesin gelmesi belki teknik açıdan normal olabilir ama cok sinir bozucu...Daha sonra MM'ta denediğim 3 adet A9'da da aynı seslerin olduğunu farkettim, bu durum tüm A9 2018 lerde var demek ki.
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erkanberk 4 ay
incelemeyi izlerken mesut abi kamera için''Orta üst modeller ile kıyaslanabilir.'' dedi. Çekilen foto örneklerine bakınca haklı olduğunu görüyoruz zaten.Dört kamera diyence bi beklenti oluşuyor açıkçası. Şimdi Samsung'a sormak lazım bu modeli ne demeye çıkardın birader diye. Dört kamera dördüde birbirinden tırt kamera.
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Greylights 4 ay
4100 tl ye cillop gibi S9+ alırsın, olmadı S9, oda olmadı Meizu 16th Plus alırsın. İşlevsellik isteyen bu iki cihaza baksın bu fiyata. Her iki modelinde ses üzerine rakibi yok android camiasında.
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Cute Hentai 4 ay
Ülkede garibanım diyenlerden uzak duracaksın, gariban olan zaten kendini belli eder fakat garibanım diye geçinenleri hepimiz etrafımızda görüyoruz. Kaldıki gariban bir toplum fakat nedense boş taksi yok yollarda, herkesin elinde kafadan 4k - 5k arası telefonlar, yeme-içmeye değinmiyorum bile. :)
Telefona gelecek olursam; Note8 ile şuanlık mutluyum. 1 Ocak'da Note8'i alalı 1 sene olacak ve Note 8'i 2020 Ocak ayında değiştireceğim. (7-8 ay arası telefon değiştiren bir kullanıcıydım)
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resetadam 4 ay
vayyy çok güzelmiş
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volkie 4 ay
samsung bu kafada giderse htc olur mobil tarafta
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Yeşilbarış 4 ay
alacak enayiler çıkacaktır.
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spyman 2 ay Yeşilbarış
alıyorum paramla seni ezeyim
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S.Soylu 4 ay
Snapdragon 660, arkadaki 4 leş kamera ve 4200 lira = sazan.avi
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