4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme

4 arka kamerası ile fark yaratan Samsung Galaxy A9, 6GB RAM, 128GB depolama alanı sunması ve tasarımıyla ilgi çekici bir cihaz. Peki bu özellikler telefonun fiyatını kabul edilebilir yapıyor mu?

Samsung Galaxy A9'un öne çıkan özellikleri şu şekilde;

6.3 inç 1080x2220 18. 5:9 Super Amoled Ekran

SnapDragon 660

6GB RAM 128GB Depolama

24 MP (f/2.0) ön kamera

24 MP (f/1.7) + 10 MP (f/2.4) + 8 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.0) olmak üzere 4 arka kamera

3800mAh batarya

183 gram