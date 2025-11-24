iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold: İşte tüm bilinenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 serisiyle önceki yıllara kıyasla önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre, bu sefer baz model seride yer almayacak ve sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold kullanıcılarla buluşacak. Özellikle iPhone Fold, Apple'ın ilk katlanabilir cihazı olarak dikkat çekecek. İşte tüm beklenenler...

Tasarım ve Ekran

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ekran boyutları, iPhone 17 Pro serisiyle aynı olacak. Ön kamera, pill şeklinde yerine punch-hole tasarımıyla gelecek ve Face ID bileşenleri OLED panelin altına entegre edilecek. Arka yüzeyde ise iki ton yerine daha uniform ve hafif saydam bir cam tasarım tercih edilecek. Pro Max modeli ise daha önceki sürümlere kıyasla biraz daha kalın ve ağır olacak.

Tam Boyutta Gör Bu değişim, daha büyük bir batarya ve gelişmiş buhar odası soğutma sistemine olanak sağlayacak. Ayrıca Apple, LTPO OLED'in yerini alabilecek HMO (High Mobility Oxide) ekran teknolojisini de araştırıyor. Apple'ın HMO ekran teknolojisi, OLED panellerdeki TFT katmanında elektron hareketliliğini artırmayı hedefliyor. Bu sayede yüksek çözünürlük ve hızlı yenileme hızları sağlanırken enerji verimliliği ve pil tasarrufu artırılmış olacak.

Donanım ve Performans

iPhone 18 serisinde Apple'ın ilk 2nm yonga setleri A20 ve A20 Pro kullanılacak. Pro modeller, 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Pro Max ve Fold versiyonları 6 çekirdekli GPU ile güçlenecek. Yeni C2 5G modem, mmWave ağları destekleyecek ve cihazlara yüksek hızda bağlantı sunacak. RAM tarafında ise 12 GB kapasite sunulacak.

Kamera ve batarya

iPhone 18 Pro serisi, değişken diyafram özelliği ile düşük ışıkta daha iyi performans sunacak. 48 MP telefoto kameranın diyaframı F/2.0 olacak. Apple ayrıca 100 MP sensör ve LOFIC teknolojisini test ediyor ancak bu sensörün iPhone 18 serisinde kullanılması beklenmiyor. Pro Max modeli kalınlığı sayesinde daha büyük bir batarya ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Fold modeline gelirsek, 5.400-5.800 mAh kapasiteye sahip olabilir. Yeni buhar odası soğutma sistemi, cihazın ısınmasını önleyerek performansın korunmasına yardımcı olacak.

iPhone 18 çıkış tarihi

iPhone 18 serisinin fiyatının 1.099 dolar civarında başlaması bekleniyor. Apple, geleneksel Eylül lansmanını sürdürecek ancak baz modelin bu lansmanda yer almayacağı gündemde. Bu model, iPhone 20 adıyla 2027 başında kullanıcıyla buluşabilir.

iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 çıkış tarihi paylaşıldı 1 hf. önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold: Tüm bilinenler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: