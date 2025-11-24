Giriş
    iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold: İşte tüm bilinenler

    Apple, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone Fold modellerini 2026'da tanıtacak. İşte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold hakkında tüm bilinenler...

    iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold: Tüm bilinenler Tam Boyutta Gör
    Apple, 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 serisiyle önceki yıllara kıyasla önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre, bu sefer baz model seride yer almayacak ve sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold kullanıcılarla buluşacak. Özellikle iPhone Fold, Apple'ın ilk katlanabilir cihazı olarak dikkat çekecek. İşte tüm beklenenler...

    Tasarım ve Ekran

    iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ekran boyutları, iPhone 17 Pro serisiyle aynı olacak. Ön kamera, pill şeklinde yerine punch-hole tasarımıyla gelecek ve Face ID bileşenleri OLED panelin altına entegre edilecek. Arka yüzeyde ise iki ton yerine daha uniform ve hafif saydam bir cam tasarım tercih edilecek. Pro Max modeli ise daha önceki sürümlere kıyasla biraz daha kalın ve ağır olacak.

    iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold: Tüm bilinenler Tam Boyutta Gör
    Bu değişim, daha büyük bir batarya ve gelişmiş buhar odası soğutma sistemine olanak sağlayacak. Ayrıca Apple, LTPO OLED'in yerini alabilecek HMO (High Mobility Oxide) ekran teknolojisini de araştırıyor. Apple'ın HMO ekran teknolojisi, OLED panellerdeki TFT katmanında elektron hareketliliğini artırmayı hedefliyor. Bu sayede yüksek çözünürlük ve hızlı yenileme hızları sağlanırken enerji verimliliği ve pil tasarrufu artırılmış olacak.

    Donanım ve Performans

    iPhone 18 serisinde Apple'ın ilk 2nm yonga setleri A20 ve A20 Pro kullanılacak. Pro modeller, 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Pro Max ve Fold versiyonları 6 çekirdekli GPU ile güçlenecek. Yeni C2 5G modem, mmWave ağları destekleyecek ve cihazlara yüksek hızda bağlantı sunacak. RAM tarafında ise 12 GB kapasite sunulacak.

    Kamera ve batarya

    iPhone 18 Pro serisi, değişken diyafram özelliği ile düşük ışıkta daha iyi performans sunacak. 48 MP telefoto kameranın diyaframı F/2.0 olacak. Apple ayrıca 100 MP sensör ve LOFIC teknolojisini test ediyor ancak bu sensörün iPhone 18 serisinde kullanılması beklenmiyor. Pro Max modeli kalınlığı sayesinde daha büyük bir batarya ile geliyor.

    iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold: Tüm bilinenler Tam Boyutta Gör
    Fold modeline gelirsek, 5.400-5.800 mAh kapasiteye sahip olabilir. Yeni buhar odası soğutma sistemi, cihazın ısınmasını önleyerek performansın korunmasına yardımcı olacak.

    iPhone 18 çıkış tarihi

    iPhone 18 serisinin fiyatının 1.099 dolar civarında başlaması bekleniyor. Apple, geleneksel Eylül lansmanını sürdürecek ancak baz modelin bu lansmanda yer almayacağı gündemde. Bu model, iPhone 20 adıyla 2027 başında kullanıcıyla buluşabilir.

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

