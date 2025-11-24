iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold: İşte tüm bilinenler

Tasarım ve Ekran
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ekran boyutları, iPhone 17 Pro serisiyle aynı olacak. Ön kamera, pill şeklinde yerine punch-hole tasarımıyla gelecek ve Face ID bileşenleri OLED panelin altına entegre edilecek. Arka yüzeyde ise iki ton yerine daha uniform ve hafif saydam bir cam tasarım tercih edilecek. Pro Max modeli ise daha önceki sürümlere kıyasla biraz daha kalın ve ağır olacak.
Donanım ve Performans
iPhone 18 serisinde Apple'ın ilk 2nm yonga setleri A20 ve A20 Pro kullanılacak. Pro modeller, 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Pro Max ve Fold versiyonları 6 çekirdekli GPU ile güçlenecek. Yeni C2 5G modem, mmWave ağları destekleyecek ve cihazlara yüksek hızda bağlantı sunacak. RAM tarafında ise 12 GB kapasite sunulacak.
Kamera ve batarya
iPhone 18 Pro serisi, değişken diyafram özelliği ile düşük ışıkta daha iyi performans sunacak. 48 MP telefoto kameranın diyaframı F/2.0 olacak. Apple ayrıca 100 MP sensör ve LOFIC teknolojisini test ediyor ancak bu sensörün iPhone 18 serisinde kullanılması beklenmiyor. Pro Max modeli kalınlığı sayesinde daha büyük bir batarya ile geliyor.
iPhone 18 çıkış tarihi
iPhone 18 serisinin fiyatının 1.099 dolar civarında başlaması bekleniyor. Apple, geleneksel Eylül lansmanını sürdürecek ancak baz modelin bu lansmanda yer almayacağı gündemde. Bu model, iPhone 20 adıyla 2027 başında kullanıcıyla buluşabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: