Türkiye’nin en hızlı mobil interneti için:

43,2 Mbps’lik Turkcell 3G VINN

Turkcell, son teknoloji ürünü 43,2 Mbps’lik yeni Turkcell 3G VINN modemle internet deneyimini en üst seviyeye taşıyor. Piyasada bulunan tüm modemlerin en hızlısı olan Turkcell 3G VINN

E 372, Turkcell İletişim Merkezleri’nde Aralık ayında sunulacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, bilgisayardan internet erişiminde çıtayı en yükseğe taşıyan yeni Turkcell 3G VINN’ı piyasaya sürüyor. Saniyede 43,2 Mb’ye kadar indirme hızına ve 5,76 Mb’ye kadar yükleme hızına sahip Turkcell 3G VINN, mobilitenin avantajlarını en hızlı bağlantıyla Turkcell’lilerin hizmetine sunuyor.

Turkcell’liler, yeni 43,2 Mbps’lik Turkcell VINN ile hayata her an her yerden en hızlı şekilde ve Turkcell 3G kalitesinde bağlanmaya devam ediyor. Turkcell’in kısa süre içerisinde şebekesinin tamamına yaymayı hedeflediği Dual Carrier (Çift Taşıyıcı) altyapısına uyumlu olarak üretilen yeni Turkcell 3G VINN, “daha fazla hız” isteyen Turkcell’lilere beklentilerinin de ötesinde bir deneyim yaşatacak. Turkcell’in dünyada ticari şebekesinde Dual Carrier teknolojisini hayata geçiren ilk 10 operatörden biri olduğunu hatırlatan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, yeni 43,2 Mbps’lik Turkcell 3G VINN ile genişbant erişimini mümkün olan en ileri seviyeye çıkardıklarını ifade etti. Sevilengül, “Teknolojide öncülük misyonumuzu mobil internet alanındaki son teknolojiyi ülkemize getirerek bir kez daha somut örneklerle ortaya koyduk. Dual Carrier teknolojisine uyumlu 43,2 Mbps’lik Turkcell 3G VINN modemimizle müşterilerimiz, hızlarını ikiye katlayarak benzeri olmayan bir internet hızına kavuşuyor. Turkcell olarak müşterilerimizin her an her yerden hayata daha fazla bağlanmaları için en iyi mobil internet deneyimini daha fazla sunuyor” diye konuştu.

Turkcell 3G VINN, KDV, ÖİV ve diğer tüm vergiler dahil 283 TL’ye* Turkcell İletişim Merkezleri (TİM), anlaşmalı zincir mağazalar ve Turkcell Satış Noktaları’ndan satın alınabilecek. Türkiye’nin en hızlı modemiyle VINN’lamak isteyen Turkcell’liler bu modeme Aralık ayı sonuna kadar World Card ile peşin fiyatına 10 taksitle sahip olabilecekler.

Avantajlı Turkcell 3G internet paketleriyle hızlı mobil internet

Turkcell 3G kalitesinde internet paketleri, faturalı ve faturasız seçeneklerle sunuluyor. Turkcell’de faturalı internet hatlarıyla aylık 4GB internet 39 TL; faturasız hatlar ile haftalık 1GB paket yalnızca 9 TL; aylık 1GB paket 19 TL; aylık 4GB paket ise 29 TL’den sunuluyor.

Yeni Turkcell 3G VINN ile Yapılabilecekler**:

VINN’ların en hızlısı 43.2 MBps’lik yeni Turkcell 3G VINN ile;

- 700 MB’lık bir film indirmek sadece 2 dakika 13 saniye

- 150 MB’lık 20 dakikalık bir video izlemek 28 saniye

- 5 MB’lık şarkıyı bilgisayara indirmek 0,95 saniye

*08.12.2010 tarihli Merkez Bankası döviz satış kurundan 191 USD karşılığı Türk Lirası hesaplanmıştır.

**Süreler 43,2 Mbps’lik modemin teorik hızına göre hesaplanmıştır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı