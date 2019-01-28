Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

5000TL'ye satılan OPPO RX17 Pro elimizde

3 ay
9,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amiral gemisi telefonların artan fiyatlarını konuştuğumuz günümüzde, Oppo'nun süper-orta sınıf telefonu RX17 Pro 5000TL'lik fiyatla geldi. Şarj olma hızı göz dolduran telefonu mercek altına aldık.
OPPO'nun ülkemizde satışa sunduğu telefonların en iddialısı olan RX17 Pro, 5000TL'lik fiyatıyla süper orta sınıf telefon fiyatlandırmasına yeni bir boyut kazandırdı. Tüm detaylar, yorumlarımız ve fiyat eleştirimiz bu videoda. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mu5tafa 3 ay en beğenilen
Hemen note 9 u kenara atıp oppo nun orta seviye teline 5000 tl vermeyelim.

Telefon Fiyatlarının masaya yatırıldığı neye göre belirlendiği vs hakkında bir program bekliyoruz mesut ve erdi reyizlerden..
Hemen note 9 u kenara atıp oppo nun orta seviye teline 5000 tl vermeyelim.Telefon Fiyatlarının masaya yatırıldığı neye göre belirlendiği vs hak...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 3 ay
Eliniz de kalsın,
3000 TL fiyatı olsa bile ,okadar alternatif model varken almaya tereddüt ederdim.
Yok işlemci den ne anlıyorsunuz,SD710 da fazlası ile iş görür ,845 varken ,855 e ne gerek var 1-2 sn geç açsın diyecekler veya benzer konular da fikir beyan edenler için de diyeceğim şu,
işlemcinin kıstas alınması sadece hızlı olması ,ismi gibi sadece hızlı işlem yapması ile alakalı değildir.En azından benim için öyle.
İşlemci nin segmenti yükseldikçe kabiliyeti,desteklediği özellikleri de beraberin de getirir.
Modem hızından tut,kamera özelliklerine,en önemlisi batarya tüketim ,kullanım sürelerine kadar etki eden bir sürü özelliği birlikte sunar.
Yani olay sadece ,iki farklı modeli yan yana koyup internet browser ın da en önce hangisi siteyi ,oyunu açıyordan çok daha öte aslında.
Ha çoğuna Sd710 işlemci bile fazla gelir ayrı konu.
Ama kesinlikle SD710 lu bir cihaz SÜPER ,ÜBER ORTA SINIF diyerek allayıp,pullayıp orta sınıf segmentin bile üst segmenti diye belirleseniz bile 5000 TL etmez,paranın alım gücünün en düşük olduğu şu zamanda kesinlikle 4000-5000 TL verilmez.
6 aylık ücretsiz cam değişim için bile o kadar para verilmez.Ki o kadar para verdikten sonra resmen 6 aylık cep kaskoyu peşinen sen den almış gibi birşey oluyor.Tam da olası mükemmel servis hizmetini bile saadet zinciri gibi servis ücretlerini her sattığı kişiden ,ürün fiyatına ekleyip peşinen alan Apple mantığı.
Birçoğunun gözünü boyar ayrı konu.
Eliniz de kalsın,3000 TL fiyatı olsa bile ,okadar alternatif model varken almaya tereddüt ederdim.Yok işlemci den ne anlıyorsunuz,SD710 da fazlası ile...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tibaldo 3 ay
5K kim ne yapsın bunu Note 9 varken :))
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
digichaos 2 ay
F/p ürünü değil yanından bile geçemez bu fiyatlara satılması zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Ekran kasa oranı 85 düzeltin lütfen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realgs 3 ay
Bu haftasonu Forumİstanbuldaki Hem Teknosa hem Mediamarkt standlarında inceledim.
Her standdan 2 Oppo promotörü cihazları tanıtıp gaz veriyorlardı.
Genel söylemleri:
-Bizim muadilimiz ne Huawei ne de Xioami'dir, bizim muadilimiz Iphone'dur
-Xioami felan bizim alt markamız Oneplus muadlidir..
-Yazılımız virüs almaz, son derece güvenlidir.
-Kameramız Sony lens,süper ötesi
-Kırılmaz cam koruyucusu üstünde hazır geliyor,istediğin kadar bedelsiz değiştirtebilirsin.
-KVK,Genpa ve Vodafone bilmemnesi servis verecek.Servise gittin,2 saat içerisinde tamir edip verecekler.
tamir olmazsa 2 saat içerisinde, 2 günde teslim edecekler.
-RX17 neo alırsan yanında kahve makinası veya braun saç sakal düzeltici hediye (300 TL imiş)
Bence de giriş fiyatları daha düzgün olmalıydı, RX17 Pro en fazla 3500/4000 , Neo ise 3000 yerne 2000/2500 gibi olmalıydı.
Dış yüzeyleri (arka) gerçekten güzel ve kaliteli malzemeden yapılmış,renklerde çok güzeldi.
Albenisi var telefonun ama alınabilitesi bu fiyatla yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrOguzhan 3 ay
Cihazı teknosada inceledim ve 5000 tl den piyasaya girmiş bi telefon nasıl bu kadar saçma frame atlamalı geçişleri uygulama giriş çıkışları olur şaşırdım doğrusu, benim 10 dk incelememden çıkan sonuç ne mi 8 ne poco’nun hele one plusın yanından geçemez bu cihaza 5000 tl vereceğime her türkü op6t, mate 20, yurt dışı iphone x veya xr alınabilir. (Kamerası one plus veya xiaomi amirallerden iyi midir o kadar incelemedim ama onun dışınca bu cihaz bence alınmaz)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicboyguccino 3 ay
vestel ile oppo yu nasil ayni kefeye koydunuz, helal olsun!

vestel vs HCL deseniz ehh belki derim, HCL daha baskın cikar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webliner 3 ay magicboyguccino
O zaman fiyat politikası bakımından bir daha karşılaştırmanızı tavsiye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webliner 3 ay
Yurt dışından vestele rakip gelmiş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicboyguccino 3 ay
Markayı bilmeden saçma sapan yorumlar yapılmış :(
Oppo r17 pro yurtdışında da ucuz bir cihaz değil ki??
Tl nin durumu malum, çok düştü, bu da fiyat farkını bayağı yükseltti.
R17 PRO Orta seviye premimum sınıfındaki bir cihaz.
Çin'de de pahalı.
Hindistan fiyatı için ; (3600 tl civarı)
amazon.in/...
Oppo ürün kalitesi yüksek ürünler üretir. Hindistan'dan ve sonrasında bilinen bir markadır.
Türkiye'de bilinmemesi bir dezavantaj.
Keşke yurtdışı fiyatları ile girebilirseydi :(
Oppo,Vivo,One Plus ve Reel me aynı şirkete ait (BBK group)
Offline satışta Çinde çok güçlüler, Huawei 2018 satışları ile Oppo'yu geçerek %27 (105 milyon adet) ile pazar lideri oldu.
2nci Oppo %20 , 3ncü Vivo %20, 4cÜ Xiaomi %12:)
Her 2 grup markasını (OPPO ve Vivo) toplarsanız %40 pazar payı ile (158 milyon adet) Çin pazarındaki en büyük pazar payına sahip konumda BBK grup.
İnovasyon olarak çok iyiler, Merak eden biraz araştırırsa bolca bilgi bulacaktır.
Oppo digital olarak ürettikleri Blueray player lar dünyanın en iyisidir :) Tabiki fiyatları da çabası.
Artık Çin markalarının düşük kalite - fiyat algısının kırılması gerekiyor.
Oppo,Vivo,Huawei,Meizu,Xiaomi,One Plus çok güzel markalar ve çok güzel işler çıkarıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 3 ay magicboyguccino
Bu kadar yüksek fiyata geleceğini kimse düşünmüyordu.
Verdiğiniz linkte 46 bin rupee yani 3400 TL gibi bir rakam.
Hadi TR'ye geldiğinde ek vergi vs diyelim 4000 olsun. Ama 5000 ne yahu. Ayıptır.
Piyasa araştırması yaptılar da bu fiyatı koydularsa ayıp daha da büyük.
Demek ki NEO cihazları satmak istiyorlar SD 660'lı.
A7 cihazı daha makul ama o da SD 450'li.
Ben 3 cihazı da inceledim. 3'ü de güzel. İş görür. Ama pro modelinin fiyatı fazla yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lussio 3 ay
Allah askina biri incelemde yer alan bot icerisinde giderken ates edilen oyunun adini soylesin bulamiyorum bir turlu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lussio 3 ay
Allah askina biri incelemde yer alan bot icerisinde giderken ates edilen oyunun adini soylesin bulamiyorum bir turlu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 3 ay
doğu türkistanda müslümanlara zulüm işkence yapan bu çinlilerin ederi olmayayan telefonuna 5000tl vereceğime korede uğurlarında şehit düştüğümüz kardeş ülke güney korenin note 9 u 5000tl almak daha mantıklı
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:42
Snapdragon 710: Orta seviye telefonların yeni işlemcisi
15,3b izlenme · 11 ay
22:20
Meizu X8 incelemesi | Fiyat/performans telefonu
11,1b izlenme · 3 ay
07:57
Xiaomi Mi A2 Lite hakkında her şey
28,6b izlenme · 9 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
3b izlenme · 2 sa. yeni video
07:14
İşte Xiaomi'nin katlanabilen telefonu | Rekabet kızışıyor
18,5b izlenme · 3 ay
13:26
Bu telefon çok iddialı | Honor Magic 2
15,5b izlenme · 3 ay
05:19
10X kayıpsız zoom yapan telefon | Kamerada önemli gelişim
11,7b izlenme · 2 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,4b izlenme · 2 gün
09:05
iPhone X için en güzel kılıf: Spigen Classic C1
18,4b izlenme · 9 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
8,9b izlenme · 6 gün
14:34
Xiaomi Mi A2 hakkında her şey: Android One güçleniyor
20,8b izlenme · 9 ay
42:13
Xiaomi ve Oppo'dan önemli adım | Mobilite
13,5b izlenme · 4 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
4,7b izlenme · 1 gün
26:31
Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi
16,5b izlenme · 4 ay
17:46
Xiaomi Redmi Note 5'i kullandık: Kutu açılışı ve ilk izlenimler
14,4b izlenme · 9 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,7b izlenme · 1 hf.
17:35
MediaTek Helio P60 incelemesi l Casper VIA A3 Plus ile
13,8b izlenme · 9 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim