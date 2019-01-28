5000TL'ye satılan OPPO RX17 Pro elimizde

Amiral gemisi telefonların artan fiyatlarını konuştuğumuz günümüzde, Oppo'nun süper-orta sınıf telefonu RX17 Pro 5000TL'lik fiyatla geldi. Şarj olma hızı göz dolduran telefonu mercek altına aldık.

OPPO'nun ülkemizde satışa sunduğu telefonların en iddialısı olan RX17 Pro, 5000TL'lik fiyatıyla süper orta sınıf telefon fiyatlandırmasına yeni bir boyut kazandırdı. Tüm detaylar, yorumlarımız ve fiyat eleştirimiz bu videoda.