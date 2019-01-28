5000TL'ye satılan OPPO RX17 Pro elimizde

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Amiral gemisi telefonların artan fiyatlarını konuştuğumuz günümüzde, Oppo'nun süper-orta sınıf telefonu RX17 Pro 5000TL'lik fiyatla geldi. Şarj olma hızı göz dolduran telefonu mercek altına aldık.
OPPO'nun ülkemizde satışa sunduğu telefonların en iddialısı olan RX17 Pro, 5000TL'lik fiyatıyla süper orta sınıf telefon fiyatlandırmasına yeni bir boyut kazandırdı. Tüm detaylar, yorumlarımız ve fiyat eleştirimiz bu videoda.
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Telefon Fiyatlarının masaya yatırıldığı neye göre belirlendiği vs hakkında bir program bekliyoruz mesut ve erdi reyizlerden..
3000 TL fiyatı olsa bile ,okadar alternatif model varken almaya tereddüt ederdim.
Yok işlemci den ne anlıyorsunuz,SD710 da fazlası ile iş görür ,845 varken ,855 e ne gerek var 1-2 sn geç açsın diyecekler veya benzer konular da fikir beyan edenler için de diyeceğim şu,
işlemcinin kıstas alınması sadece hızlı olması ,ismi gibi sadece hızlı işlem yapması ile alakalı değildir.En azından benim için öyle.
İşlemci nin segmenti yükseldikçe kabiliyeti,desteklediği özellikleri de beraberin de getirir.
Modem hızından tut,kamera özelliklerine,en önemlisi batarya tüketim ,kullanım sürelerine kadar etki eden bir sürü özelliği birlikte sunar.
Yani olay sadece ,iki farklı modeli yan yana koyup internet browser ın da en önce hangisi siteyi ,oyunu açıyordan çok daha öte aslında.
Ha çoğuna Sd710 işlemci bile fazla gelir ayrı konu.
Ama kesinlikle SD710 lu bir cihaz SÜPER ,ÜBER ORTA SINIF diyerek allayıp,pullayıp orta sınıf segmentin bile üst segmenti diye belirleseniz bile 5000 TL etmez,paranın alım gücünün en düşük olduğu şu zamanda kesinlikle 4000-5000 TL verilmez.
6 aylık ücretsiz cam değişim için bile o kadar para verilmez.Ki o kadar para verdikten sonra resmen 6 aylık cep kaskoyu peşinen sen den almış gibi birşey oluyor.Tam da olası mükemmel servis hizmetini bile saadet zinciri gibi servis ücretlerini her sattığı kişiden ,ürün fiyatına ekleyip peşinen alan Apple mantığı.
Birçoğunun gözünü boyar ayrı konu.