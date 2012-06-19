55$'a satılan tablet bilgisayar nasıl üretiliyor? Cevabı bu haberimizde!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Başta iPad olmak üzere üst seviye tablet bilgisayar modelleri herkesin ilgisini çekmekle birlikte, düşük maliyetli tabletlerin farklı marka etiketleri altında giderek çoğaldığını göz ardı edemeyiz. Peki bu tabletlerin nasıl üretiliyor? Haberimizin altında yer alan videoda, 55$ etiket fiyatı ile satılan AllWinner Boxchip A13 tablet bilgisayarın hangi koşullarda üretildiği gösteriliyor.
Çin'de modern teknolojilere sahip, olması gereken kalite standartlarında üretim yapan tesisler olmakla birlikte 55$ gibi sembolik rakamlarla satılan pek çok tablet için durumun videodaki tablodan daha farklı olmadığı söylenebilir.
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İş yok iş yok diyoruz ama kabul etmeliyiz ki Türkiyedeki işsizlere sorun günde 8 saat bu işi yapacaksınız oturarak diye, %50 si maaşı beğenmez, %40 ı işi beğenmez, zorda olan ve kabul eden %10 ise düzgün çalışmaz işi savsaklar.
Malesef toplum olarak böyleyiz.Keşke bu 55$ a satılan tabletler tamamen Türk malı olsada 150-200TL ye satılsa.
Çinden hanım mi ithal etsek ne yapsak zaten korkuyla karışık bir sempatileri var bize şöyle 10.000 çinli hanım çini de rahatlatır az da olsa. :)