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55$'a satılan tablet bilgisayar nasıl üretiliyor? Cevabı bu haberimizde!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
33,5b
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73
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta iPad olmak üzere üst seviye tablet bilgisayar modelleri herkesin ilgisini çekmekle birlikte, düşük maliyetli tabletlerin farklı marka etiketleri altında giderek çoğaldığını göz ardı edemeyiz. Peki bu tabletlerin nasıl üretiliyor?  Haberimizin altında yer alan videoda, 55$ etiket fiyatı ile satılan AllWinner Boxchip A13 tablet bilgisayarın hangi koşullarda üretildiği gösteriliyor.
Çin'de modern teknolojilere sahip, olması gereken kalite standartlarında üretim yapan tesisler olmakla birlikte 55$ gibi sembolik rakamlarla satılan pek çok tablet için durumun videodaki tablodan daha farklı olmadığı söylenebilir.


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RaptorFX 7 yıl en beğenilen
Bunları daha da pahalıya satmaları lazım. Malum el yapımı =)
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Chris Brown 7 yıl
Daha önce de bu arkadaşların evde cep telefonu ürettiklerine şahit olmuştum bir video aracılığı ile, çalışma şartlarının ciddi zor ve sıkıcı oldu, bununla beraber yaşama şartlarınında ciddi zor olduğu çini biraz örnek almalıyız.
İş yok iş yok diyoruz ama kabul etmeliyiz ki Türkiyedeki işsizlere sorun günde 8 saat bu işi yapacaksınız oturarak diye, %50 si maaşı beğenmez, %40 ı işi beğenmez, zorda olan ve kabul eden %10 ise düzgün çalışmaz işi savsaklar.
Malesef toplum olarak böyleyiz.Keşke bu 55$ a satılan tabletler tamamen Türk malı olsada 150-200TL ye satılsa.
Çinden hanım mi ithal etsek ne yapsak zaten korkuyla karışık bir sempatileri var bize şöyle 10.000 çinli hanım çini de rahatlatır az da olsa. :)
Daha önce de bu arkadaşların evde cep telefonu ürettiklerine şahit olmuştum bir video aracılığı ile, çalışma şartlarının ciddi zor ve sıkıcı oldu, bununla berab...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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manyakurt 7 yıl
Kurtuluş Savaşı filminde cephane üretilen sahneyi hatırladım...
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talking 6 yıl
seri üretim bandı kurmuş adamlar. robottan daha iyidir bu. yaşasın insanların yükselişi.
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DH Misafiri 7 yıl
gayet guzel mantıklı teknolojıyı herkes kullansın işte,apple ipad inde da olsun olsun 100 usd olsun malıyeti aynen markalı ürünleride farklı düşünmeyin sonucta Blackberry 9900 un turkıye girişi 120 usd imiş. Burdan yola cıkın hesabı kitabı siz yapın..
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p8p67b3 7 yıl
bizde mi alsak
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aoktar 7 yıl
tamam neticede otomasyonla da elle de olsa adamlar yapıyor kardeşim. Biz de yapalım o kadar kolaysa
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Pardus Linux 7 yıl
İşlemciyi de böylemi üretiyorlar yoksa?
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Silent Guardian 7 yıl
Test yaparken bozacaklar tableti :D
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Dogstr8 7 yıl
BirindE sele bant bitse üretim aksar yanlız her yere bir bant yapistiriliyor :)
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ZZ RAT 7 yıl
aciyorum su Cinlilere, yasadiklari hayat hayat degil.
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apokoc 7 yıl
siz ne ufacık dar alanında bahsediyorsunuz ? hiçmi fabrikaya gitmediniz ? hiçmi serbest blgece yabancı fabrika gezmediniz. orası sadece sanırım montaj hattı. zaten fabrikanın oldukça büyük olduğu anlaşılıyor fabrikada herbölüm ayrılır. videonun devamı .
youtube.com/...
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- The Stig - 7 yıl
birisi sigara molası verse ayvayı yerler! :D
düşünsene bütün üretim durur :D
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yildiray35 7 yıl
@fatality1907 teşekkürler
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yunuskafe 6 yıl
bi tableti kaç dakika da yaopıyor lan bunlar :D
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zazian_12 7 yıl
Türkiye'deki teskstil atolyeleri geldi aklıma. ( smile )
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