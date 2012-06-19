55$'a satılan tablet bilgisayar nasıl üretiliyor? Cevabı bu haberimizde!

Başta iPad olmak üzere üst seviye tablet bilgisayar modelleri herkesin ilgisini çekmekle birlikte, düşük maliyetli tabletlerin farklı marka etiketleri altında giderek çoğaldığını göz ardı edemeyiz. Peki bu tabletlerin nasıl üretiliyor? Haberimizin altında yer alan videoda, 55$ etiket fiyatı ile satılan AllWinner Boxchip A13 tablet bilgisayarın hangi koşullarda üretildiği gösteriliyor.

Çin'de modern teknolojilere sahip, olması gereken kalite standartlarında üretim yapan tesisler olmakla birlikte 55$ gibi sembolik rakamlarla satılan pek çok tablet için durumun videodaki tablodan daha farklı olmadığı söylenebilir.



