55nm GT200 GPU'su göründü; ZOTAC GeForce GTX 260²

Ve Nvidia da yüksek performans segmentinde yer alan modelleri için 55nm üretim teknolojisine geçiş yapıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında lanse edilen GeForce GTX 200 serisi ile performans iddiasını ortaya koyan firma, 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 1.4 milyar transistörlü GT200 GPU'sunun yüksek maliyeti ve düşük üretim verimliliği nedeniyle rakibi AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisi karşısında sıkıntılı anlar yaşamıştı. GeForce 9800GTX+ modeliyle nanometrik küçülmeye devam eden ve 55nm üretim teknolojisiyle GPU hazırlamaya başlayan Nvidia bir süredir devam eden sessizliğini 55nm GT200 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 200 serisi modeller ile bozmaya hazırlanıyor.

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Nvidia'nın 55nm GT200 GPU'su an itibariyle satılmakta olan GeForce GTX 260 ve 280 modellerindeki GPU ile kıyaslandığında mevcut verilere göre mikromimari açısından radikal değişiklikler içermiyor. Tabii yeni üretim teknolojisinin en önemli getirilerinin başında düşen üretim maliyetleri ve artan verimlilik gelmekte. Bu gelişmelere ek olarak 55nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte yeni GPU'nun 65nm GT200'e göre daha az ısınacağını ve daha düşük güç tüketimiyle geleceğini dolayısıyla hız aşırtma yani overclock açısından daha başarılı olacağını söyleyebilmek te mümkün. Yeni GPU'nun gün ışığına çıkan ilk kart, Nvidia önde gelen iş ortaklarından ZOTAC'ın GeForce GTX 260² modeli oldu.

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve kısa süre içerisinde Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından biri olmayı başaran ZOTAC, hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce GeForce GTX 260² isimli yeni modelini kullanıma sunmuştu. Fakat haberlerimizde de değindiğimiz üzere firmanın bahsi geçen modeli, Nvidia'nın 65nm GT200 GPU'lu ve 216 paralel işlemcili GeForce GTX 260 modelini esas alıyordu. Firmanın haberimize konuk olan yeni modelini ayıran temel fark ise 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, G200-103-B2 kod adlı grafik işlem birimini kullanması. ZOTAC tarafından detayları da özelleştirilen yeni modelin detayları da açıklandı. Peki kart GPU dışında herhangi bir yenilik içeriyor mu?

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ZOTAC'ın yeni modeli Nvidia'nın referans GeForce GTX 260 tasarımından farklı olarak Mavi renkli baskılı devre kullanıyor. 14 katmanlı baskılı devre kullandığı ve 26.5cm uzunluğunda olduğu belirtilen yeni model üzerinden an itibariyle satılmakta olan GeForce GTX 260 modelinden farklı olarak 4+2 fazlı güç tasarımına yer verildiği ifade edilmekte. Yine mevcut modelden farklı olarak GPU'nun Alüminyum çerçeve ile desteklendiği 55nm GT200 tabanlı yeni modelde 6-pin'lik çift güç girişi bulunuyor. Cooler Master tarafından üretilen 4 adet Bakır tabanlı ısı aktarım borusu ve 80mm'lik fana sahip soğutucu ile desteklenen kart, Samsung'un K4J52324QH-HJ1A kodlu GDDR3 yongaları ile donatılmış durumda.

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ZOTAC'ın 55nm GT200 GPU'lu yeni modeli 448-bit bellek veri yolu desteği ve 896MB GDDR3 bellek ile geliyor. Grafik işlemcisinin 575MHz, belleklerinin ise 2000MHz'de görev yaptığı belirtilen yeni modelin bellek bant genişliği ise 112GB/sn. Çift slot tasarıma sahip olan ve Triple SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni model, DirectX 10 ve PureVideo HD teknolojisine destek vermekte. Bilindiği üzere PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar GPU tabanlı olarak hızlandırılabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan yeni modelin, AMP! Edition serisi dahilinde hazırlanan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı özel varyasyonun da olacağı belirtilirken kartın Ocak ayında pazara sunulacağı belirtiliyor.

http://en.expreview.com/2008/12/05/first-look-of-55nm-geforce-gtx260.html