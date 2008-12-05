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55nm GT200 GPU'su göründü; ZOTAC GeForce GTX 260²

Nvidia'nın 1.4 milyar transistörlü dev GPU'su GT200, 55nm üretim sürecine dahil edildi. Daha az güç tüketen GeForce GTX 200 modelleri kapıda!
11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Nvidia da yüksek performans segmentinde yer alan modelleri için 55nm üretim teknolojisine geçiş yapıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında lanse edilen GeForce GTX 200 serisi ile performans iddiasını ortaya koyan firma, 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 1.4 milyar transistörlü GT200 GPU'sunun yüksek maliyeti ve düşük üretim verimliliği nedeniyle rakibi AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisi karşısında sıkıntılı anlar yaşamıştı. GeForce 9800GTX+ modeliyle nanometrik küçülmeye devam eden ve 55nm üretim teknolojisiyle GPU hazırlamaya başlayan Nvidia bir süredir devam eden sessizliğini 55nm GT200 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 200 serisi modeller ile bozmaya hazırlanıyor.

55nm GT200 GPU'su göründü; ZOTAC GeForce GTX 260²
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Nvidia'nın 55nm GT200 GPU'su an itibariyle satılmakta olan GeForce GTX 260 ve 280 modellerindeki GPU ile kıyaslandığında mevcut verilere göre mikromimari açısından radikal değişiklikler içermiyor. Tabii yeni üretim teknolojisinin en önemli getirilerinin başında düşen üretim maliyetleri ve artan verimlilik gelmekte. Bu gelişmelere ek olarak 55nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte yeni GPU'nun 65nm GT200'e göre daha az ısınacağını ve daha düşük güç tüketimiyle geleceğini dolayısıyla hız aşırtma yani overclock açısından daha başarılı olacağını söyleyebilmek te mümkün. Yeni GPU'nun gün ışığına çıkan ilk kart, Nvidia önde gelen iş ortaklarından ZOTAC'ın GeForce GTX 260² modeli oldu.

55nm GT200 GPU'su göründü; ZOTAC GeForce GTX 260²
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve kısa süre içerisinde Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından biri olmayı başaran ZOTAC, hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce GeForce GTX 260² isimli yeni modelini kullanıma sunmuştu. Fakat haberlerimizde de değindiğimiz üzere firmanın bahsi geçen modeli, Nvidia'nın 65nm GT200 GPU'lu ve 216 paralel işlemcili GeForce GTX 260 modelini esas alıyordu. Firmanın haberimize konuk olan yeni modelini ayıran temel fark ise 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, G200-103-B2 kod adlı grafik işlem birimini kullanması. ZOTAC tarafından detayları da özelleştirilen yeni modelin detayları da açıklandı. Peki kart GPU dışında herhangi bir yenilik içeriyor mu?

55nm GT200 GPU'su göründü; ZOTAC GeForce GTX 260²
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ZOTAC'ın yeni modeli Nvidia'nın referans GeForce GTX 260 tasarımından farklı olarak Mavi renkli baskılı devre kullanıyor. 14 katmanlı baskılı devre kullandığı ve 26.5cm uzunluğunda olduğu belirtilen yeni model üzerinden an itibariyle satılmakta olan GeForce GTX 260 modelinden farklı olarak 4+2 fazlı güç tasarımına yer verildiği ifade edilmekte. Yine mevcut modelden farklı olarak GPU'nun Alüminyum çerçeve ile desteklendiği 55nm GT200 tabanlı yeni modelde 6-pin'lik çift güç girişi bulunuyor. Cooler Master tarafından üretilen 4 adet Bakır tabanlı ısı aktarım borusu ve 80mm'lik fana sahip soğutucu ile desteklenen kart, Samsung'un K4J52324QH-HJ1A kodlu GDDR3 yongaları ile donatılmış durumda.

55nm GT200 GPU'su göründü; ZOTAC GeForce GTX 260²
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ZOTAC'ın 55nm GT200 GPU'lu yeni modeli 448-bit bellek veri yolu desteği ve 896MB GDDR3 bellek ile geliyor. Grafik işlemcisinin 575MHz, belleklerinin ise 2000MHz'de görev yaptığı belirtilen yeni modelin bellek bant genişliği ise 112GB/sn. Çift slot tasarıma sahip olan ve Triple SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni model, DirectX 10 ve PureVideo HD teknolojisine destek vermekte. Bilindiği üzere PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar GPU tabanlı olarak hızlandırılabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan yeni modelin, AMP! Edition serisi dahilinde hazırlanan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı özel varyasyonun da olacağı belirtilirken kartın Ocak ayında pazara sunulacağı belirtiliyor.


http://en.expreview.com/2008/12/05/first-look-of-55nm-geforce-gtx260.html Yorum Yaz
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dogan23 10 yıl
Ben 2xx serisinin komple 55 olduğunu sanıyordum! 9800GT'lerin bile yarısı 55nm... GPU'larda 55nm'nin modası geçiyor bile artık.
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Promity 11 yıl
Nvidia yükseltir fiyatı gene yeni model abicim isterse 45nm yapsın 55nm 9800gtx+ lar çıktıda noldu daha yüksekti fiyatı buda öyle olur mutemelen 650 700 gibi satmaya çalışırlar $ 1.2 lere düşerse 500 olur anca:)
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Excaliburman 11 yıl
ATI 1 senedir 55nm de 40nm ye geçecek yeni yılda :)
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psychemy 11 yıl
hani gpu küçülmüş olsun da kart niye öyle garip şekillere girmiş!!! kartın üst tarafına dikkat ettiniz mi bilmem.
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iktyas 11 yıl
benım anlamadıgım 55 nm olunca ne olcak yanı gtx260 core216dan fark performans mı vercek
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By.DeaD 11 yıl
sanırım uzun bir süre 4870 4850 ve bunların x2leri tercih edilecek gibi gözüküyor... ( bende dahil )
e artık nvidia'da çıkarsın yeni dehşet diyeceğimiz bir şeylerde fiyatlar biraz düşsün... mümkünse tek olursa güzel olur SLI felan ugrastırmasın..
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dark alien 11 yıl
bende bu kartı bekleyenlerdendim ama artık sabrım kalmadı benim bayram sonu connect 3D 4870 alcam....bu kartı bekliycem die doların düştüü sırada almadım 4870 i şimdi sürünüyorm kart alcam diye eylül dendi ekim dendi ocağa sarktı...
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
4870 4850 kullanıcılarının ekrankartlarını uzun süre değiştirmelerine gerek kalmicak galiba
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gun 11 yıl
Sanırım en büyük olayı maliyetlerin düşmesi ile firmanın çok fazla yaptığı indirimlerin artık zarar yazması yerine kar yazmasını sağlamak.
Bizim için ise yüksek overclock oranı, daha sessiz ve daha soğuk çalışan bir ekran kartı. Büyük ihtimalle rekabetin çok yüksek olması nedeniyle hızlıca aynı çipi değişiklik yapmadan ufaltmaktan başka bir gelişme yok.
Belki bir iki bug düzeltilmiş olabilir buda biraz hızlanmasına yol açabilir ama o bile şüpheli. Biliyorsunuz her çipte hata vardır, bu hatalar sürücüler ile fazladan işlem yaptırılarak düzeltilir buda işlemin yavaşlamasına yol açar.
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Wehb! 11 yıl
fanı olan ekran kartları cidden çok kaliteli oluyo ya o kadar kaliteli ki ısındığı için fan bile yapmışlar. fiyatlarıda tuzkudur ona göre
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mc.kork 11 yıl
Hadi bakalım aylardır bu kartı bekliyorum bir an önce çıksaydı
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TiesTorN 11 yıl
Standart hızları değiştirilmemiş gibi, insan 55nm'ninkini biraz daha yüksek yapar yahu...

Bu arada üstteki mesaj yanlış olmuş sanırım, hem 260 hem de 280 denilmesi lazımdı galiba
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lapry 11 yıl
Sonunda Hayırlı olsun
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HoLY.oNE 11 yıl
fiyatı guzel olur inşallah.
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scientist8 11 yıl
280 ne zaman gelecek bununla ilgili haber varmı?
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