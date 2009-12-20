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6 çekirdekli Core i7 980X Extmreme Edition, 6GHz bariyerini geçti

9 yıl
10,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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6 çekirdekli Core i7 980X Extmreme Edition, 6GHz bariyerini geçti
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Intel'in Mart ayında duyurmaya hazırlandığı 6 çekirdekli yeni masaüstü işlemcisi Core i7 980X Extreme Edition hız aşırtma performansıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, 2. jenerasyon Nehalem olarak bilinen Westmere mimarisini temel alıyor. LGA1366 formunda olan Core i7 980X Extreme Edition, üreticiler tarafından sağlanacak BIOS güncellemesi ile X58 anakartlarda kullanılabilecek. Isıl güç tasarımı 130 Watt olan yeni işlemcinin resmi saat hızı henüz açıklanmadı ancak mühendislik örnekleri 2.4GHz'de görev yapan Core i7 980X Extreme Edition pazara muhtemelen 3.06GHz'de sunulacak.

Hatırlanacağı üzere Intel, dört çekirdekli Core i7 900 serisi işlemciler ile 6GHz bariyerini aşmakta zorluk yaşamış, D0 revizyonlu işlemcilerle birlikte firmanın Core i7 900 serisi overclock konusunda çok daha rekabetçi olmuştu. Ancak 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerle Intel hız aşırtma başarımına yeni bir boyut getirebilir zira 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition, şimdiden 6GHz sınırına ulaşmış durumda. Aynı işlemciyle daha önce yapılan bir çalışmada 6.4GHz seviyesine ulaştığını sizlerle paylaşmıştık, haberimize konu olan yeni çalışmada ise işlemcinin bir kez daha 6GHz bariyerini aştığını görüyoruz. Anakart olarak Asus Rampage II Extreme, soğutma olaraksa LN2 yani Sıvı Azot'un kullanıldığı çalışma kapsamında işlemcinin 5.98GHz, 6.92sn'lik SuperPi 1M sonucu aldığı açıklandı.


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soad_sefa 9 yıl
o voltaj ne öyle ya
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No Way Out 9 yıl
cpuz cıkmayan işlemciyi nasil tanıyor.
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