6 çekirdekli Intel Core i7 980X Extreme Edition Mart ayında geliyor

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Arrandale ve Clarkdale kod adlı yeni nesil işlemcileri için geri sayıma başlayan Intel, sunucu tarafından uzunca bir süredir sunmakta olduğu 6 çekirdekli işlemcilerinden sonra bu sefer masaüstü için geliyor ve Core i7 980X Extreme Edition modelini beklenenden daha önce, Mart ayında duyurmayı planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Westmere mimarisini temel alan yeni işlemci, Intel'in ilk çeyrek itibariyle pazara sunduğu en güçlü işlemci unvanına sahip olacak ve bu durum en az birkaç çeyrek daha değişmeyecek gibi görünüyor.

Core i7 980X Extreme Edition, standart olarak 3.33GHz'de çalışıyor ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. LGA1366 formunda olan yeni işlemci, X58 çipsetli mevcut anakartlarla da uyumlu olacak. Turbo Boost teknolojisi ile uygulama ihtiyacı ve yük durumuna göre tek çekirdek frekansı 3.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek yeni işlemci aynı zamanda ikinci jenerasyon High-K Metal Kapı teknolojisiyle hazırlanan yüksek performans sınıfı ilk Intel işlemcilerinden de birisi olacak. Üç kanal entegre bellek kontrolcüsüyle donatılan ve 6.4GB/ns QPI veri yolu hızını destekleyen işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 130 Watt.

Mart ayında, muhtemelen Hannover'de düzenlenecek CeBIT 2010 fuarını takiben pazara sürülecek olan Core i7 980X Extreme Edition için telaffuz edilen fiyat ise 999$.