Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

6 çekirdekli Intel Core i7 980X Extreme Edition Mart ayında geliyor

9 yıl
9,2b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Arrandale ve Clarkdale kod adlı yeni nesil işlemcileri için geri sayıma başlayan Intel, sunucu tarafından uzunca bir süredir sunmakta olduğu 6 çekirdekli işlemcilerinden sonra bu sefer masaüstü için geliyor ve Core i7 980X Extreme Edition modelini beklenenden daha önce, Mart ayında duyurmayı planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Westmere mimarisini temel alan yeni işlemci, Intel'in ilk çeyrek itibariyle pazara sunduğu en güçlü işlemci unvanına sahip olacak ve bu durum en az birkaç çeyrek daha değişmeyecek gibi görünüyor.

Core i7 980X Extreme Edition, standart olarak 3.33GHz'de çalışıyor ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. LGA1366 formunda olan yeni işlemci, X58 çipsetli mevcut anakartlarla da uyumlu olacak. Turbo Boost teknolojisi ile uygulama ihtiyacı ve yük durumuna göre tek çekirdek frekansı 3.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek yeni işlemci aynı zamanda ikinci jenerasyon High-K Metal Kapı teknolojisiyle hazırlanan yüksek performans sınıfı ilk Intel işlemcilerinden de birisi olacak. Üç kanal entegre bellek kontrolcüsüyle donatılan ve 6.4GB/ns QPI veri yolu hızını destekleyen işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 130 Watt.

Mart ayında, muhtemelen Hannover'de düzenlenecek CeBIT 2010 fuarını takiben pazara sürülecek olan Core i7 980X Extreme Edition için telaffuz edilen fiyat ise 999$.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sadtneverdie 9 yıl
2+grafik işlemci böyle olacağı biliniyordu zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
e bu durumda bunlar normal i5 lerle perofmans açısından da çok farklı seviyede olur her halde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 9 yıl
tahmini 12 izlek olacak ama izlek olarak bir bilgi vermemiş ki buda performansa etkisi çok ciddi olarak + oluyor. 999 dolar da bence iyi fiyat üst düzey extrem bir kullanıcı için özellikle video, grafik ve 3D tasarım yapanlar için biçilmiş kaftan gözüküyor. İnşallah birgün bizeed kullanmak nasip olur şimdilik p2940 a devam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
şimdi bu tabloya göre Clarkdale işlemciler 2 şekirdekli mı olacak yani?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thehunt 9 yıl
intel...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 9 yıl
3.33ghz ile gelmesi ve otomatik olarak turbo boostla 3.6ghz tek cekirdeğin cıkması güzel.Fiyatıda güzel,değer yani adamlar yapmış :)) 6 çekirdek ve 32nm nede olsa.
Haber için tşk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gigabyte X58A-UD7: USB 3.0 ve SATA 3 bir arada 9 yıl R&C : Crack in Time Artılar Eksiler 9 yıl Teknoloji Gündemi: ViewSonic, Yeni Monitörler, Projeksiyonlar ve dizüstüler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim