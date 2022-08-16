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    Bilim insanları 6G'nin beyin üzerinde beklenmedik bir etkisini buldu

    Çinli bilim insanları terahertz radyasyonun farelerde beyin hücresi büyümesini artırdığını keşfettiler. İnsan sağlığına etkisi konusunda araştırmalar sürüyor.   
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    6G'nin beyin üzerinde beklenmedik bir etkisi bulundu
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    Çinli bilim adamları, 6G teknolojisinde kullanılacak terahertz dalgalarına maruz kalmanın beyin hücrelerinde artışa neden olabileceğini keşfettiler.

    Deneyler fareler üzerinde yapıldı ve küçük bir doz terahertz radyasyonunun beyindeki nöronların büyümesini uyaran belirli proteinlerin üretimini etkilediği ortaya çıktı. Nöronların radyasyondan zarar görmemesine rağmen 6G dalgalarının beyin üzerindeki etkisi hala endişe kaynağı olduğu için araştırmalar devam edecek. Terahertz dalgalarının, 5G'de kullanılan milimetre dalgalarından (MMW) önemli ölçüde daha yüksek bir frekansa sahip olduğu bilinmekte.

    Beyin hücrelerinin sıcaklığını da artırıyor

    Ek bir endişe nedeni olarak, bilim insanları Rusya Bilimler Akademisi tarafından 2009'da yapılan bir araştırmaya işaret ediyorlar. Terahertz radyasyonuna birkaç saat boyunca yoğun maruz kalmanın beyin hücrelerinin sıcaklığında bir artışa neden olabileceği bulunmuştu.

    6G'nin beyin üzerinde beklenmedik bir etkisi bulundu
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    Tüm bunlara ek olarak Pekinli araştırmacılar, keşfin yeni iletişim teknolojilerinin değerlendirilmesine ve beyin hastalıklarının tedavisine yönelik terapilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini de söylüyorlar.

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