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    Elektrikli otomobillere geçiş yüz binlerce kişiyi işsiz bırakabilir

    Yeni bir rapora göre, otomotiv şirketlerinin elektrikli araç üretimine geçmesiyle birlikte yüz binlerce kişinin işsiz kalacağı tahmin ediliyor.                  
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    Elektrikli arabalara geçiş yüz binlerce kişiyi işsiz bırakabilir
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    Her büyük otomobil üreticisi, serisini daha da genişletmeyi ve içten yanmalı motorları kullanımdan kaldırmayı planlayarak şimdi elektrikli araç üretimini artırıyor. Ancak bu geçiş, yeni teknolojilerin ve üretim süreçlerinin kullanılması nedeniyle gereksiz hale gelecek yüz binlerce iş kaybına yol açabilir.

    Ford ve Volkswagen'deki mühendisler, elektrikli otomobil üretmenin fosil yakıtlı araçlara göre %30 daha az emek gerektireceğini tahmin ediyor. Business Insider, Ford'un özellikle 8.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi. Danışmanlık firması AlixPartners ise elektrik motorunun ve akünün, geleneksel benzinli ve dizel araçların motor ve şanzımanından yüzde 40 daha az işçilik gerektirdiğini iddia ediyor.

    2030 yılına kadar 630 bin kişi işini kaybedebilir

    Washington'daki Ekonomik Politika Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yerli elektrikli araç satışlarının payı %50'ye çıkarsa ABD otomobil endüstrisi 2030 yılına kadar 75.000 kişiyi işten çıkarabilir. Şu anda bu pay %5 civarında. Avrupalı üreticiler, otomobil endüstrisinin hızlı bir şekilde elektrifikasyonunun, elektrikli otomobil parçalarının üretimiyle ilgili yeni iş sahalarının eklenmesiyle bile, 2040 yılına kadar 275.000 kişiye mal olabileceğini tahmin ediyor.

    Elektrikli arabalara geçiş yüz binlerce kişiyi işsiz bırakabilir
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    Boston Consulting Group'un tahminlerine göre, 2030 yılına kadar Avrupa'da elektrikli araçlara geçiş, otomobil üreticileri ve içten yanmalı motor otomobil parçaları tedarikçileri arasında 630.000 kişinin işini kaybetmesine neden olacak. Aynı zamanda pillere olan talebin artması, şarj altyapısının gelişmesi vb. durumlar ise 580.000 yeni iş yaratacak.

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