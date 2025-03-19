Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A56 ve A36 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları

    Samsung'un yakın zamanda tanıttığı orta seviye Galaxy A36 ve Galaxy A56 akıllı telefonları bugün itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.                          
    Samsung Galaxy A56 ve A36 Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakın zamanda tanıttığı orta seviye Galaxy A36 ve Galaxy A56 akıllı telefonları bugün itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

    Galaxy A36, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 19.499 TL'den satışa sunulurken, bir üst segmentte yer alan Galaxy A56, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 24.499 TL'den satışa sunuldu. Diğer RAM ve depolama seçenekleri ise şuan için yer almıyor. 

    Samsung Galaxy A36 özellikleri

    Samsung Galaxy A56 ve A36 Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz, 1.200 nit maksimum parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)
    • Bellek: 6 GB/ 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Arka Kamera: 50MP ana + 8MP ultra geniş + 5MP makro
    • Ön Kamera: 12 MP
    • Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, USB-C
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)
    • Renk: Siyah, Beyaz, Limon, Lavanta
    • Boyutlar ve ağırlık: 162.9 x 78.2 x 7.4 mm, 195 gr

    Samsung Galaxy A56 özellikleri

    Samsung Galaxy A56 ve A36 Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1200 nit (HBM), 1900 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass Victus+
    • İşlemci: Exynos 1580
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana, 12 MP f/2.2 ultra geniş, 5 MP f/2.4 makro
    • Ön Kamera: 12 MP f/2.2
    • Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj (30 dakikada %65, 68 dakikada tam şarj)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)
    • Renk: Awesome Pembe, Awesome Zeytin, Awesome Grafit, Awesome Açık Gri
    • Boyutlar ve ağırlık: 162.2 x 77.5 x 7.4 mm, 198 gr
    Kaynakça https://www.vatanbilgisayar.com/samsung-galaxy-a56-5g-8-256-gb-akilli-telefon-antrasit.html https://www.vatanbilgisayar.com/samsung-galaxy-a36-5g-8-256-gb-akilli-telefon-siyah-150170.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devlet ücretsiz direksiyon dersi kırkkilit otu kullananların yorumları kütahya şivesi aldatan kadın nasıl itiraf eder yandex s****

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Quadro NovaBook
    Quadro NovaBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum