Samsung Galaxy A56 ve A36 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yakın zamanda tanıttığı orta seviye Galaxy A36 ve Galaxy A56 akıllı telefonları bugün itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Galaxy A36, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 19.499 TL'den satışa sunulurken, bir üst segmentte yer alan Galaxy A56, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 24.499 TL'den satışa sunuldu. Diğer RAM ve depolama seçenekleri ise şuan için yer almıyor.

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Samsung Galaxy A36 özellikleri

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Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz, 1.200 nit maksimum parlaklık

6,7 inç Super AMOLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz, 1.200 nit maksimum parlaklık İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)

Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) Bellek: 6 GB/ 8 GB RAM

6 GB/ 8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50MP ana + 8MP ultra geniş + 5MP makro

50MP ana + 8MP ultra geniş + 5MP makro Ön Kamera: 12 MP

12 MP Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj

5.000 mAh, 45W hızlı şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, USB-C

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, USB-C İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)

Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi) Renk: Siyah, Beyaz, Limon, Lavanta

Siyah, Beyaz, Limon, Lavanta Boyutlar ve ağırlık: 162.9 x 78.2 x 7.4 mm, 195 gr

Samsung Galaxy A56 özellikleri

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Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1200 nit (HBM), 1900 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass Victus+

6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1200 nit (HBM), 1900 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass Victus+ İşlemci: Exynos 1580

Exynos 1580 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana, 12 MP f/2.2 ultra geniş, 5 MP f/2.4 makro

50 MP f/1.8 ana, 12 MP f/2.2 ultra geniş, 5 MP f/2.4 makro Ön Kamera: 12 MP f/2.2

12 MP f/2.2 Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj (30 dakikada %65, 68 dakikada tam şarj)

5.000 mAh, 45W hızlı şarj (30 dakikada %65, 68 dakikada tam şarj) Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)

Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi) Renk: Awesome Pembe, Awesome Zeytin, Awesome Grafit, Awesome Açık Gri

Awesome Pembe, Awesome Zeytin, Awesome Grafit, Awesome Açık Gri Boyutlar ve ağırlık: 162.2 x 77.5 x 7.4 mm, 198 gr

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Samsung Galaxy A56 ve A36 Türkiye'de satışa sunuldu