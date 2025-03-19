Samsung Galaxy A56 ve A36 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları

Galaxy A36, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 19.499 TL'den satışa sunulurken, bir üst segmentte yer alan Galaxy A56, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 24.499 TL'den satışa sunuldu. Diğer RAM ve depolama seçenekleri ise şuan için yer almıyor.
Samsung Galaxy A36 özellikleri
- Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz, 1.200 nit maksimum parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)
- Bellek: 6 GB/ 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50MP ana + 8MP ultra geniş + 5MP makro
- Ön Kamera: 12 MP
- Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, USB-C
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)
- Renk: Siyah, Beyaz, Limon, Lavanta
- Boyutlar ve ağırlık: 162.9 x 78.2 x 7.4 mm, 195 gr
Samsung Galaxy A56 özellikleri
- Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1200 nit (HBM), 1900 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass Victus+
- İşlemci: Exynos 1580
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana, 12 MP f/2.2 ultra geniş, 5 MP f/2.4 makro
- Ön Kamera: 12 MP f/2.2
- Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj (30 dakikada %65, 68 dakikada tam şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)
- Renk: Awesome Pembe, Awesome Zeytin, Awesome Grafit, Awesome Açık Gri
- Boyutlar ve ağırlık: 162.2 x 77.5 x 7.4 mm, 198 gr
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