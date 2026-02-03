Honor'un amiral gemisi Honor Magic 8 Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Honor’ın yeni amiral gemisi telefonu Honor Magic 8 Pro, Türkiye’de düzenlediği lansmanla satışa sundu. Honor Magic 8 Pro Türkiye fiyatı ve ön sipariş kampanyası açıklandı.

💰 Honor Magic 8 Pro Türkiye fiyatı

HONOR Magic 8 Pro’nun Türkiye satış fiyatı 84.999 TL olarak açıklanırken, lansmana özel 28 Şubat’a kadar 79.999 TL’ye satılacak. Ayrıca 2026 yılı sonuna kadar satın alacak müşterilere 12 ay geçerli ekran ve arka kapak koruma güvencesi hediye ediliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200 MP Kamera, 7100 mAh batarya

2026’nın ilk amiral gemilerinden biri olan Honor Magic 8 Pro, Türkiye’de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle satışa sunulan birkaç telefondan biri oldu. 200 MP ana kamerası, yeni nesil 7.100 mAh kapasiteli silikon karbon bataryası, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve 5 yıl güncelleme garantisi ile dikkat çekiyor. Magic 8 Pro’da 6,71 inç LTPO OLED ekran yer alıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip panel, 1256 × 2808 piksel çözünürlük ve 6000 nit tepe parlaklık sunuyor.

Honor Magic 8 Pro, farklı cihazlar arasında bağlantı konusunda ezber bozmaya geliyor. Tek dokunuşla Windows ve Mac’e dosyalar kablosuz olarak aktarılıyor ve her iki işletim sisteminde de ekran paylaşımı ve sürükle-bırak özellikleri kullanılabiliyor. Ayrıca iPhone ve Android telefonlar arasında kablosuz dosya paylaşımı destekleniyor. Bu sayede arkadaşlarınıza AirDrop’tan dosya gönderebilir veya alabilirsiniz. Son olarak Honor telefonlarda ABD'nin herhangi bir kısıtlaması olmadığını hatırlatalım.

📱 Honor Magic 8 Pro Özellikleri

Ekran : 6.71 inç LTPO OLED, 120 Hz, 6000 nit parlaklık

: 6.71 inç LTPO OLED, 120 Hz, 6000 nit parlaklık İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM / Depolama : 12 GB ve 16 GB RAM, 512 GB ve 1 TB depolama

: 12 GB ve 16 GB RAM, 512 GB ve 1 TB depolama Arka Kamera :

-200MP Ultra Night Telefoto Camera (f/2.6, 1/1.4', 3.7X optik zoom, OIS)

-50MP Ultra Night Ana Camera (f/1.6, 1/1.3', OIS, 2.4μm)

-50MP Ultra Geniş Camera (f/2.0, 122° geniş açı, 2.5cm HD makro)

: -200MP Ultra Night Telefoto Camera (f/2.6, 1/1.4', 3.7X optik zoom, OIS) -50MP Ultra Night Ana Camera (f/1.6, 1/1.3', OIS, 2.4μm) -50MP Ultra Geniş Camera (f/2.0, 122° geniş açı, 2.5cm HD makro) Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya : 7100 mAh, 100/120W hızlı şarj, 80W kablosuz

: 7100 mAh, 100/120W hızlı şarj, 80W kablosuz İşletim Sistemi : Android 16 (MagicOS 10)

: Android 16 (MagicOS 10) Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

Honor Magic 8 Pro Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı

