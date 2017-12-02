72 Milyon Doları çöpe atan adam! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Her hafta olduğu gibi bu hafta da Teknoloji ve Oyun dünyasının son 1 haftasını ekranlarınıza taşıyoruz. Haftanın yorgunluğunu atıp pozitif enerji depolamak ve gündemi yakalamak için bize katılın.
Akış:
00:06 72 Milyon Dolarını çöpe atan adam
01:28 Enis, eski defterleri açıyor
02:18 Diyanet: Bitcoin ve diğer kripto paralar haramdır
02:30 Siber Zorbalık konusunda farkındalık arttırma projesi
06:00 Yine süper ilim ve bilim teknikleri ile ülkeyi kurtarıyoruz
09:15 Geçen haftanın HellBlade haberi bu hafta sizlerle
12:17 Take Two: 20 seneye tüm oyun sektörü dijitale geçer
14:54 Çernobil tekrar enerji üretecek
16:28 Rusya, bağımsız internet ağı geliştirme peşinde
18:00 Hitman'in gidişatı ile ilgili yeni bilgiler
20:25 DeusEX serisi öldü mü?
20:37 Ortam geriliyor!
23:41 Telefonunuzu tacizci gözlerden koruyan yapay zeka
25:20 Enis, bu yapay zekaya karşı duruşunu sergiliyor
28:20 Sekçuk İnan: Samsung Galaxy S8 telefonlar toplansın ve imka edilsin!
30:52 Destiny 2'nin ücretsiz deneme versiyonu çıktı
32:02 Alien: Isolation ekibi yeni geliştiriciler arıyor
32:39 Geleceğin minibüsleri hazır
34:10 Yenilikçi fikirlerle İETT'yi kurtarıyor, şehir trafiğine çözüm sunuyoruz
35:54 Trump'ın Twitter hesabını silen kişi ALman Amerikalı Türk çıktı ya da tam tersi
39:07 EA, neden stüdyo kapattığını açıklıyor
40:43 Starwars II olayı kapanmadı. CEO hala açıklama yapıyor
43:40 Netflix'i kurtarıyoruz
44:40 HDMI 2.1 ile 10K 120FPS görüntü aktarımı mümkün
45:09 Ortam yine geriliyor
47:39 Fernando Alonso eSpor takımı kurdu
49:37 Take Two: Lootbox kumar değildir!
01:28 Enis, eski defterleri açıyor
02:18 Diyanet: Bitcoin ve diğer kripto paralar haramdır
02:30 Siber Zorbalık konusunda farkındalık arttırma projesi
06:00 Yine süper ilim ve bilim teknikleri ile ülkeyi kurtarıyoruz
09:15 Geçen haftanın HellBlade haberi bu hafta sizlerle
12:17 Take Two: 20 seneye tüm oyun sektörü dijitale geçer
14:54 Çernobil tekrar enerji üretecek
16:28 Rusya, bağımsız internet ağı geliştirme peşinde
18:00 Hitman'in gidişatı ile ilgili yeni bilgiler
20:25 DeusEX serisi öldü mü?
20:37 Ortam geriliyor!
23:41 Telefonunuzu tacizci gözlerden koruyan yapay zeka
25:20 Enis, bu yapay zekaya karşı duruşunu sergiliyor
28:20 Sekçuk İnan: Samsung Galaxy S8 telefonlar toplansın ve imka edilsin!
30:52 Destiny 2'nin ücretsiz deneme versiyonu çıktı
32:02 Alien: Isolation ekibi yeni geliştiriciler arıyor
32:39 Geleceğin minibüsleri hazır
34:10 Yenilikçi fikirlerle İETT'yi kurtarıyor, şehir trafiğine çözüm sunuyoruz
35:54 Trump'ın Twitter hesabını silen kişi ALman Amerikalı Türk çıktı ya da tam tersi
39:07 EA, neden stüdyo kapattığını açıklıyor
40:43 Starwars II olayı kapanmadı. CEO hala açıklama yapıyor
43:40 Netflix'i kurtarıyoruz
44:40 HDMI 2.1 ile 10K 120FPS görüntü aktarımı mümkün
45:09 Ortam yine geriliyor
47:39 Fernando Alonso eSpor takımı kurdu
49:37 Take Two: Lootbox kumar değildir!
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Güzel yazı ve faydalı bilgiler
kullanışlı olduğun için teşekkürler
Referans arifemreeryilmaz.com/...
kullanışlı olduğun için teşekkürler
Referans rhttps://arifemreeryilmaz.com/
Talha reyizli 2si1'ler çok güzeldi ama bu daha da güzel yeniden takip edebilirim.
2 yıl önce
Mesut çevik ; Witcher 3 sıkıcı abi ya ben bıraktım
Selçuk, imha
28:20 Sekçuk İnan: Samsung Galaxy S8 telefonlar toplansın ve imka edilsin!
Anket yok mesut abi.
Enis Switch almıştı en son deneyimlerini dinlemek isteriz sonraki bir programda.