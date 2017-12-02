72 Milyon Doları çöpe atan adam! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Teknoloji ve Oyun dünyasının son 1 haftasını ekranlarınıza taşıyoruz. Haftanın yorgunluğunu atıp pozitif enerji depolamak ve gündemi yakalamak için bize katılın.

Akış:



Enis, eski defterleri açıyor

Diyanet: Bitcoin ve diğer kripto paralar haramdır

Siber Zorbalık konusunda farkındalık arttırma projesi

Yine süper ilim ve bilim teknikleri ile ülkeyi kurtarıyoruz

Geçen haftanın HellBlade haberi bu hafta sizlerle

Take Two: 20 seneye tüm oyun sektörü dijitale geçer

Çernobil tekrar enerji üretecek

Rusya, bağımsız internet ağı geliştirme peşinde

Hitman'in gidişatı ile ilgili yeni bilgiler

DeusEX serisi öldü mü?

Ortam geriliyor!

Telefonunuzu tacizci gözlerden koruyan yapay zeka

Enis, bu yapay zekaya karşı duruşunu sergiliyor

Sekçuk İnan: Samsung Galaxy S8 telefonlar toplansın ve imka edilsin!

Destiny 2'nin ücretsiz deneme versiyonu çıktı

Alien: Isolation ekibi yeni geliştiriciler arıyor

Geleceğin minibüsleri hazır

Yenilikçi fikirlerle İETT'yi kurtarıyor, şehir trafiğine çözüm sunuyoruz

Trump'ın Twitter hesabını silen kişi ALman Amerikalı Türk çıktı ya da tam tersi

EA, neden stüdyo kapattığını açıklıyor

Starwars II olayı kapanmadı. CEO hala açıklama yapıyor

Netflix'i kurtarıyoruz

HDMI 2.1 ile 10K 120FPS görüntü aktarımı mümkün

Ortam yine geriliyor

Fernando Alonso eSpor takımı kurdu

Take Two: Lootbox kumar değildir!

00:06 72 Milyon Dolarını çöpe atan adam 01:28 Enis, eski defterleri açıyor 02:18 Diyanet: Bitcoin ve diğer kripto paralar haramdır 02:30 Siber Zorbalık konusunda farkındalık arttırma projesi 06:00 Yine süper ilim ve bilim teknikleri ile ülkeyi kurtarıyoruz 09:15 Geçen haftanın HellBlade haberi bu hafta sizlerle 12:17 Take Two: 20 seneye tüm oyun sektörü dijitale geçer 14:54 Çernobil tekrar enerji üretecek 16:28 Rusya, bağımsız internet ağı geliştirme peşinde 18:00 Hitman'in gidişatı ile ilgili yeni bilgiler 20:25 DeusEX serisi öldü mü? 20:37 Ortam geriliyor! 23:41 Telefonunuzu tacizci gözlerden koruyan yapay zeka 25:20 Enis, bu yapay zekaya karşı duruşunu sergiliyor 28:20 Sekçuk İnan: Samsung Galaxy S8 telefonlar toplansın ve imka edilsin! 30:52 Destiny 2'nin ücretsiz deneme versiyonu çıktı 32:02 Alien: Isolation ekibi yeni geliştiriciler arıyor 32:39 Geleceğin minibüsleri hazır 34:10 Yenilikçi fikirlerle İETT'yi kurtarıyor, şehir trafiğine çözüm sunuyoruz 35:54 Trump'ın Twitter hesabını silen kişi ALman Amerikalı Türk çıktı ya da tam tersi 39:07 EA, neden stüdyo kapattığını açıklıyor 40:43 Starwars II olayı kapanmadı. CEO hala açıklama yapıyor 43:40 Netflix'i kurtarıyoruz 44:40 HDMI 2.1 ile 10K 120FPS görüntü aktarımı mümkün 45:09 Ortam yine geriliyor 47:39 Fernando Alonso eSpor takımı kurdu 49:37 Take Two: Lootbox kumar değildir!