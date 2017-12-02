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72 Milyon Doları çöpe atan adam! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
7,1b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Her hafta olduğu gibi bu hafta da Teknoloji ve Oyun dünyasının son 1 haftasını ekranlarınıza taşıyoruz. Haftanın yorgunluğunu atıp pozitif enerji depolamak ve gündemi yakalamak için bize katılın.
Akış:
00:06 72 Milyon Dolarını çöpe atan adam
01:28 Enis, eski defterleri açıyor
02:18 Diyanet: Bitcoin ve diğer kripto paralar haramdır
02:30 Siber Zorbalık konusunda farkındalık arttırma projesi
06:00 Yine süper ilim ve bilim teknikleri ile ülkeyi kurtarıyoruz
09:15 Geçen haftanın HellBlade haberi bu hafta sizlerle
12:17 Take Two: 20 seneye tüm oyun sektörü dijitale geçer
14:54 Çernobil tekrar enerji üretecek
16:28 Rusya, bağımsız internet ağı geliştirme peşinde
18:00 Hitman'in gidişatı ile ilgili yeni bilgiler
20:25 DeusEX serisi öldü mü?
20:37 Ortam geriliyor!
23:41 Telefonunuzu tacizci gözlerden koruyan yapay zeka
25:20 Enis, bu yapay zekaya karşı duruşunu sergiliyor
28:20 Sekçuk İnan: Samsung Galaxy S8 telefonlar toplansın ve imka edilsin!
30:52 Destiny 2'nin ücretsiz deneme versiyonu çıktı
32:02 Alien: Isolation ekibi yeni geliştiriciler arıyor
32:39 Geleceğin minibüsleri hazır
34:10 Yenilikçi fikirlerle İETT'yi kurtarıyor, şehir trafiğine çözüm sunuyoruz
35:54 Trump'ın Twitter hesabını silen kişi ALman Amerikalı Türk çıktı ya da tam tersi
39:07 EA, neden stüdyo kapattığını açıklıyor
40:43 Starwars II olayı kapanmadı. CEO hala açıklama yapıyor
43:40 Netflix'i kurtarıyoruz
44:40 HDMI 2.1 ile 10K 120FPS görüntü aktarımı mümkün
45:09 Ortam yine geriliyor
47:39 Fernando Alonso eSpor takımı kurdu
49:37 Take Two: Lootbox kumar değildir!
 

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HumWE 1 yıl en beğenilen
bitcoin haramdır diyen diyanetten rüşvet hakkındada açıklama bekliyoruz.
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redoracle 1 yıl
Kimisi 45-50 milyon avroyu rüşvet diye alırken kimiside 72 milyon doları çöpe atıyor,bir bize denk gelmiyor para denen şey
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Basteryus 1 yıl



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +15
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snakefatih 9 ay
yeni video gibi tepelerde ne geziyorsa. izlemiştim
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.brian. 9 ay

Güzel yazı ve faydalı bilgiler
kullanışlı olduğun için teşekkürler
Referans arifemreeryilmaz.com/...
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.brian. 9 ay
Güzel yazı ve faydalı bilgiler
kullanışlı olduğun için teşekkürler
Referans rhttps://arifemreeryilmaz.com/
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dostum kertenkele 1 yıl
Video başlıklarını okuması da ayrı bir heyecan veriyor insana. Bu arada talha nerede bıraktı mı dh i.
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Infinitum 1 yıl
Abi şunları iTunes'a yükleyin, podcast gibi gidiyor yolculukta vs. efsane.
Talha reyizli 2si1'ler çok güzeldi ama bu daha da güzel yeniden takip edebilirim.
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rambocuk 1 yıl
Mesut oyunlar hakkında her yorum yaptığında aklıma şu sözün geliyor :)
2 yıl önce

Mesut çevik ; Witcher 3 sıkıcı abi ya ben bıraktım
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giga1974 1 yıl
merhaba
Selçuk, imha
28:20 Sekçuk İnan: Samsung Galaxy S8 telefonlar toplansın ve imka edilsin!
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34sem 1 yıl
Yine çok keyifli bir program.
Anket yok mesut abi.
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gokg 1 yıl
Diyanet fetvası yorumları elitlikten kırılıyor cidden. Keşke yayında fetvanın açıklamasını da okusaydınız insanlar sebebini öğrenirdi. Rüşvet haram mı diye sormuş bi de. Merak eden arkadaş gidip sorabilir, cevap verirler. Diyanet soru bazlı fetva veriyor, gündeme göre açıklama yapmıyor.
Enis Switch almıştı en son deneyimlerini dinlemek isteriz sonraki bir programda.
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Tihilu 1 yıl
Goradan severek izliyoruz. Diger programa selam yollamai unutmayin.
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