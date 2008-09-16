750GB'lık 2.5 HDD ve 512GBlık SSD'ler 2009'da

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Depolama çözümlerinde kapasitesi artan ve geliştirilen yeni modellerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan 2.5" boyutunda 500GB'lık sabit disk modelinden sonra sıradaki aşamanın ne olacağı noktasında önemli bir ipucu ortaya çıktı. Zira sektörün lider isimlerinden Fujitsu, Hitachi ve Western Digital, 2.5" boyutlu 750GB'lık sabit disklerini 2009 yılının ortalarına doğru duyurmayı planlıyor. Özellikle taşınabilir medya oynatıcıları ve oyunculara yönelik olarak hazırlanan performans odaklı dizüstü bilgisayarlar için yüksek kapasite yolu iyiden iyiye göründü. Ayrıca 1TB'lık modeller için de 2010'un hemen başı işaret edilmekte. Mekanik tabanlı geleneksel depolama çözümlerinin yanı sıra geleceğin standardı olarak ifade edilen ve flash bellek teknolojisini esas alan SSD'ler için de yol haritası çizilmiş durumda. Henüz 256GB'lık modelleri yaygınlaşmayan SSD'ler için 2009 sonuna doğru 512GB'lık modellerin pazara sürülmesi bekleniyor ki bu gelişme ile birlikte daha düşük kapasiteli modellerde fiyat indirimi yaşanacağı öngörülüyor. [font="Times New Roman"]