78$'a Full HD Aksiyon Kamerası SJ1000 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bol aksesuarlı, yetenekli ve aynı zamanda uygun fiyatlı bir aksiyon kamerası arıyorsanız SJ1000 size göre olabilir. Yurt dışından ücretiz kargo ile 73-78$ fiyat aralığında temin edilebilen SJ1000, bir aksiyon kamerasından çok daha fazlasını sunuyor.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-HD-1080P-12M-Sports-Helmet-Action-Waterproof-Mini-DV-Dash-Car-Camera-Cam-SJ1000/1093373477.html Paylaş Tweetle
sahibinden.com/...
80lira karla satıyorsun, bunu ilanında belirtiyorsun ve birde bu konuda herkesin fiyatı bilmesine rağmen ilan koyuyorsun. sana ne diyeceğimi bilemiyorum
yurtdışı alışveriş limiti 75 € yani 95 dolardır. bu ürün hiçbir şekilde gümrüğe takılmaz. hadi takıldı diyelim (kesinlikle takılmaz) vergisinide eklesen 180 lirayı geçmiyor.
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