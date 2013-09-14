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78$'a Full HD Aksiyon Kamerası SJ1000 video inceleme

5 yıl
35,5b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bol aksesuarlı, yetenekli ve aynı zamanda uygun fiyatlı bir aksiyon kamerası arıyorsanız SJ1000 size göre olabilir. Yurt dışından ücretiz kargo ile 73-78$ fiyat aralığında temin edilebilen SJ1000, bir aksiyon kamerasından çok daha fazlasını sunuyor.
 

http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-HD-1080P-12M-Sports-Helmet-Action-Waterproof-Mini-DV-Dash-Car-Camera-Cam-SJ1000/1093373477.html
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demo22 5 yıl en beğenilen
bu fiyatta bu performansı görünce ağzım açık kaldı.
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Konungariket Sverige 5 yıl
2 milyara telefon satıp kutuya okadar aksesuar koymayan firmalar var valla helal olsun
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DH Misafiri 4 yıl
sj1000 acılınca welcome diyip öylece kalıyor frimware de yükledim birşey değişmedi yardımcı olan olursa sevinirim
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ceyar 4 yıl
videoları 5er 10ar dakikalık partlar halindemi kaydediyor. 60 dakikalık tek parça çekim yapabiliyormu?
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar kask kullanmadan direkt olarak kafaya takabiliyormuyuz?
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niirvana 4 yıl DH Misafiri
Bu fotoğraftaki gibi kafa aparatları var ama sanırım sj1000 modeli için kafa aparatı yok.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hamitocak 4 yıl
Ama 3 hafta bir ay bekliyorsun. Sizce yurtdisi fiyatiyla ayni olmasi mantikli olur nu
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hamitocak 4 yıl
Arkadaslar satiyorum

sahibinden.com/...
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muskeder 4 yıl hamitocak
hamitocak

Arkadaslar satiyorum

sahibinden.com/...

80lira karla satıyorsun, bunu ilanında belirtiyorsun ve birde bu konuda herkesin fiyatı bilmesine rağmen ilan koyuyorsun. sana ne diyeceğimi bilemiyorum
yurtdışı alışveriş limiti 75 € yani 95 dolardır. bu ürün hiçbir şekilde gümrüğe takılmaz. hadi takıldı diyelim (kesinlikle takılmaz) vergisinide eklesen 180 lirayı geçmiyor.
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aycibin 4 yıl
Aksiyon kamerası çoğunlukla aydınlıkta kullanılır o yüzden sorun değil.yalnız hareketli sahnelerde sorundan bahsedilmesi düşündürücü.en çok kayakçılar kullanıyor sonuçta hareketi net göstermesi lazım.
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_ultima_ 4 yıl
güzel birşeye benziyor
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gael 4 yıl
Yurtdisindan nasil alışveriş yapılır videosu var demissiniz o video nerde
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ss01 4 yıl
ben de aldım bu cihazdan bikaç aydır da kullanıyorum. öncelikle herkesin malumu epey bi aksesuarla geliyor. ancak malzeme kalitesi vasatın da altında. kullanmaya başladıktan sonra cihazın pil kapağını kilitleyen tırnak ve hausing i kilitleyen tırnaklardan birtanesi kırıldı. ayrıca cihazda ergononomik sorunlar var. araç kamerası olarak kullanırken araç tutucu aksesuar çok fazla titreşim yapıyor. kendimce çözümler ürettim ama yine de rahatsız edecek kadar titreşim mevcut. hausing ile kullanırken titreşim sorunu yok gayet net görüntüler aldım. yazılım güncelledikten sonra çekim esnasında zoom yapılamıyor. sanırım bir sonraki güncellemede düzeltilir. ekran koruyucu özelliği iyi düşünülmüş.(ekran ayarlandıktan sonra otomatik olarak kararıyor) pilde kullanırken şarjdan tasarruf sağlıyor. güncelleme ile menüye car mode diye bir sekme eklenmiş. açık bıraktığınızda cihaz açılır açılmaz kayda başlıyor. kapalı ise kayıt için ok tuşuna basmanız gerekiyor. ben hem motosiklette (kaska ya da motosiklette herhangi bir yere takabilirsiniz yeterli aksesuar mevcut) hem de arabamda kullanabileceğim bir cihaz olduğu için aldım. sadece otomobilde kulllanacaklar için daha kaliteli alternatiflere yönelmelerini tavsiye ederim.
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Tom Hagen 4 yıl
aslında gayet makul gibi duruyor. Paraşüt planör ekstrem deneyimlerimi yapacağım zaman almayı düşünebilirim..
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Suprémacy 5 yıl
Güzel ürün güzel fiyat helal.
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muratalagoz 5 yıl
ar drone için kullanmak istiyorum
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Y.A.A. 5 yıl
Dolar olmuş 2.20 küsür
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