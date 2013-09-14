78$'a Full HD Aksiyon Kamerası SJ1000 video inceleme

Bol aksesuarlı, yetenekli ve aynı zamanda uygun fiyatlı bir aksiyon kamerası arıyorsanız SJ1000 size göre olabilir. Yurt dışından ücretiz kargo ile 73-78$ fiyat aralığında temin edilebilen SJ1000, bir aksiyon kamerasından çok daha fazlasını sunuyor.

http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-HD-1080P-12M-Sports-Helmet-Action-Waterproof-Mini-DV-Dash-Car-Camera-Cam-SJ1000/1093373477.html