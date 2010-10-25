80 Ambulansın Veri Aktarımı Turkcell 3G Altyapısına Emanet

İzmir 112 Ambulans Servisi Turkcell 3G altyapısıyla daha fazla can kurtaracak

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve 112 Ege Bölge Koordinatörü Dr. Sofuoğlu: “Turkcell 3G altyapısıyla veri aktarımını sadece birkaç saniyede gerçekleştirebiliyoruz. Bu sayede hastalara daha kısa sürede ulaşıp müdahale etme şansı yakaladık”

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell ve İzmir 112 Ambulans Servisi 80 ambulansı, Turkcell 3G altyapısına geçirdi. Projeyle, ambulansların adres bilgilerini merkezden alması ve hem merkeze hem de hastanelere hastayla ilgili bilgileri geçmesi tek bir tuşla sağlanmış oldu. Turkcell altyapısı sayesinde, ambulansların olay yerine daha kısa sürede ulaşması, hastaya hızlı müdahale edilebilmesi ve hastanın kısa sürede hastaneye ulaştırılması mümkün hale geldi. Aynı zamanda merkezin hastayla ilgili bilgilere hemen ulaşması ve hızla müdahale etme şansını artırdı.

“Dakikalar süren veri aktarımı birkaç saniyeye indi”

Turkcell 3G altyapısıyla veri aktarımını sadece birkaç saniyede gerçekleştirebildiklerini ve hastalara daha kısa sürede ulaşıp müdahale etme şansı yakaladıklarını vurgulayan T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve 112 Ege Bölge Koordinatörü Dr. M.Turhan Sofuoğlu, şöyle devam etti:

“Turkcell, Türkiye'nin en yaygın iletişim ağına sahip. Turkcell’den her zaman en iyi ve kaliteli iletişim desteğini aldığımız için bu projede de Turkcell’i tercih ettik. Turkcell 3G altyapısıyla veri aktarım hızımız arttı, zamandan tasarruf ettik. Bu sayede daha fazla hastamızın hayatını kurtaracağız. Merkezle ambulans arasındaki iletişim ciddi anlamda hızlandı. Daha önce dakikalar süren veri aktarımını birkaç saniyeye indirebildik. Telsiz ve telefonların yarattığı ses kirliliği ve karmaşadan kurtulduk. Sistemi daha kolay yönetmeye başladık.”

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