9 Canlı 9Dragons Geri Dönüyor!

Feodal Çin’in Ming Hanedanlığı döneminde geçen müthiş bir dövüş sanatları MMORPG’si olan 9Dragons, GamersFirst farkıyla yeniden canlanıyor.





Tüm zamanların en çok ilgi gören dövüş sanatları MMORPG’si olan 9Dragons, günümüzün en popüler ücretsiz oyun adresi GamersFirst farkıyla hayata dönüyor. Geçen yaz dönemindeki aradan sonra tüm oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen oyun, GamersFirst’ün yeniden canlandırma çalışmalarına hız vermesi sonucu hayata geçirilmiş bulunuyor. Oyuncular www.GamersFirst.com/9Dragonsadresinden indirebilecekleri efsane MMORPG’yi oynamaya hemen başlayabilirler.



9Dragons hem eski hem de yeni oyuncularına hoş geldin hediyesi olarak çeşitli başlangıç bonusları sunuyor:



? 9 gün* boyunca sunucu çapında tam DOKUZ KEZ deneyim yükseltme

? 9 gün* boyunca tüm sunuculara tam DOKUZ KEZ Beceri deneyimi yükseltme

? Eşya pazarında %11 oranında kalıcı fiyat indirimi



Oyuncular ayrıca 30 günlük premium paketi, oyun eşyaları için bir bonus kartı (30 dakika boyunca eşya düşürme oranı %100 artırır), Çakra Boşaltma (istatistiklerinizi sıfırlar), Ustalık Hapı (Mastery Pill) (ustalık puanlarınızı sıfırlar) ve Aslan Kükremesi (sunucu içerisinde çalışan bir megafon) gibi sürprizlerden oluşan, değeri 50 dolardan fazla ücretsiz bir hoş geldin paketinin keyfini çıkaracaklar.



GamersFirst yapımcılarından Joseph Willmon konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “9Dragons’u yeniden hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Değişim hiçbir zaman için kolay değildir fakat 9Dragons oyuncu topluluğu tüm bu süreç boyunca gerçekten olağanüstüydü. Hem Indy21 hem de Gamersfirst, yaşanan tüm aksaklıklara rağmen gösterdikleri sabır ve destekten ötürü onlara minnettardır. Bundan sonraki amacımız da 9Dragons’un hak ettiği ilgiyi görmesini sağlamaktır.”

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