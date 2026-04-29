Tam Boyutta Gör Bugüne kadar “GTA serisi Türkiye’de geçse nasıl görünürdü?” konseptiyle hazırlanmış pek çok yapay zeka videosu internette yayınlandı. “Aillusory” isimli YouTube kanalında paylaşılan yeni bir video ise şimdiye kadarki en başarılı GTA Türkiye konsepti olarak öne çıkmayı başarıyor. Yapay zekayla üretilen görüntüler, adeta GTA evreninin Türkiye’ye taşınmış bir versiyonunu izliyormuş hissi veriyor.

GTA atmosferiyle Türkiye’nin coğrafi ve kültürel yapısı güzel bir şekilde birleştirilmiş. Şehir dokusu, sokak yapıları, mimari detaylar ve çevresel unsurlar Türkiye’ye uygun bir şekilde hazırlanmış. Sokakta Fiat Egea, Tofaş Şahin, Renault Megane gibi araçların yanı sıra simitçi, mısırcı gibi detaylar görüyoruz. Ayrıca videonun sonunda A101'de bir soygun sahnesi yer alıyor.

Videoda GTA 5’in ana karakterlerinden Michael, İstanbul’da lüks bir şehir hayatı yaşarken, Trevor Anadolu kırsalında bir gecekonduda yaşam sürüyor ve Franklin Ege ya da Akdeniz’de sahil kasabasında yaşıyor.

Elbette bu çalışma resmi bir oyun projesi değil. Video, GTA’nın Türkiye’de geçmesi halinde ortaya çıkabilecek atmosferi göstermek için hazırlanmış bir konsept çalışması olarak dikkat çekiyor. İçerikte gerçek görüntüler ile GTA atmosferinin yapay zeka ile birleştirildiğini görüyoruz. Öte yandan bu video yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Aynı YouTube kanalının, GTA konseptini farklı ülkelere uyarlayan benzer yapay zeka videoları da bulunuyor. Kanal daha önce farklı ülkeler için de “GTA şu ülkede geçse nasıl görünürdü?” temalı içerikler yayınlayarak, yapay zekanın görsel üretim özelliğini eğlenceli bir şekilde kullanıyor.

Keşke gerçek olsa dedirten GTA Türkiye konsept videosu!

