    EA, ringlere geri dönüyor: UFC 6 çıkış tarihi sızdırıldı

    EA'in popüler dövüş oyunlarından UFC, büyük bir aradan sonra geri dönüyor! UFC 6, MMA maçlarında ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e, sonrasında PC oyuncularını karşılayacak.

    UFC 6, 19 Haziran 2026'da çıkış yapacak

    MMA kafes dövüşleri üzerine en iyi oyunlardan biri olan EA Sports UFC 6, 19 Haziran 2026'da piyasaya sürülecek. Bu bilgi, PS Plus ayın oyunları listesini resmi duyurudan önce paylaşan billbil-kun’dan geliyor. Resmi çıkış tarihinin duyurusu yakında yapılacak.

    Oyunun PC sürümü de geliştirme aşamasında. UFC 6, yılın ilerleyen aylarında bilgisayarlarda da oynanabilecek ancak şu anda kesin bir çıkış tarihi yok.

    2010'ların başlarında THQ'nun kapanmasının ardından EA, Ultimate Fighting Championship ile anlaşarak organizasyonun çatısı altında oyunlar üretmeye başladı. Bu ortaklık kapsamında üretilen ilk oyun, eleştirmenlerden karışık tepkiler alan 2014 yapımı EA Sports UFC oldu. İki yıl sonra çıkan devam oyunu, serinin ilk oyununa göre biraz daha iyi karşılanmış olsa da, THQ'nun UFC Undisputed serisinin puanlarına yaklaşamadı. Sonraki yedi yılda üç EA Sports UFC oyunu daha çıktı; en son oyun olan EA UFC 5, Ekim 2023'te çıktı. Bu son oyun, önceki oyunların çoğundan daha iyi puan aldı.

