Playstation Plus Mayıs 2026 oyunları açıklandı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Sony, Mayıs ayı için PlayStation Plus'a gelecek bir sonraki ücretsiz oyunlar listesini açıkladı. Nisan ayı boyunca Sony, PS Plus abonelerine Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered ve Sword Art Online: Fractured Daydream oyunlarını indirme olanağı sunmuştu. Şimdi ise bu oyunlar önümüzdeki hafta platformdan kaldırılacak ve yerlerine üç yeni oyun eklenecek.

PS Plus Extra ve Premium oyunları (Mayıs 2026)

Tam Boyutta Gör

EA Sports FC 26 | PS5, PS4

Wuchang: Fallen Feathers | PS5

Nine Sols| PS5, PS4

EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers ve Nine Sols, 5 Mayıs itibarıyla PS Plus oyun kataloğuna eklenecek. Her üç oyun da PS5'te indirilebilecek; EA Sports FC 26 ve Nine Sols ayrıca PS4'te de oynanabilecek. Bu oyunlar 2 Haziran'a kadar PS Plus'ta kalacak, bu tarihten sonra da yerlerini henüz bilinmeyen bir grup oyuna bırakacak.

Yeni oyunlar arasında en büyüğü büyük olasılıkla EA Sports FC 26. EA’in uzun soluklu futbol serisinin en yeni oyununun PS Plus'a gelmesi, popülerlik açısından oldukça önemli bir gelişme. Wuchang: Fallen Feathers'ın PS Plus'a eklenmesi de, aksiyon oyununun bir yıldan daha kısa bir süre önce piyasaya sürülmüş olması göz önüne alındığında biraz sürpriz oldu. Nine Sols ise bu oyunlar arasında en küçük olanı olarak görülse de, tartışmasız en iyisi; zira bu bağımsız aksiyon oyunu 2024'teki çıkışından bu yana mükemmel puanlar aldı.

Bu oyunların ötesinde, PlayStation daha önce Mayıs ayı sonlarında PS Plus'a gelecek başka bir oyunu daha duyurmuştu. Bu oyun, klasik PS1 nişancı oyunu Time Crisis'in yeni bir sürümü olacak. Time Crisis, Mayıs ayı sonlarında PS Plus'ın Klasikler kataloğuna eklenecek, yani yalnızca Premium aboneliğine sahip olanlar oynayabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

PS Plus Mayıs 2026 oyunları açıklandı: Sürpriz liste

