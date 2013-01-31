A-Data, Usb 3.0 DashDrive UV128 belleğini duyurdu

Hafıza ürünleri konusunda uzman firmalardan olan A-Data, Usb 3.0 bağlantı seçeneğine sahip, DashDrive UV128 isimli belleğini duyurdu.

A-Data tarafından duyurulan DashDrive UV128 şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Saklanabilir bir yapıda hazırlanmış bağlantı noktasına sahip olan bellek, bu sayede kapakların kaybolma sorununu ortadan kaldırıyor. Usb 3.0 teknolojisinin kullanıldığı UV128, saniyede 40mb okuma ve 25mb yazma hızına sahip. Geriye doğru Usb 2.0 desteğine de sahip olan DashDrive UV128, iki farklı renk kombinasyonuna sahip. 8/16 ve 32gb'lık hafıza boyutlarına sahip olan bellek, 11 gram ağırlığa sahip.

A-Data'nın yeni Usb 3.0 belleği DashDrive UV128'in 8gb'lık versiyonu $14, 16gb'lık versiyonu $22 ve 32gb'lık versiyonu $50 fiyat etiketleri ile satın alınabiliyor.

http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=5&piid=204&lan=en