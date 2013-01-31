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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

A-Data, Usb 3.0 DashDrive UV128 belleğini duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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A-Data, Usb 3.0 DashDrive UV128 belleğini duyurdu
Hafıza ürünleri konusunda uzman firmalardan olan A-Data, Usb 3.0 bağlantı seçeneğine sahip, DashDrive UV128 isimli belleğini duyurdu.
A-Data tarafından duyurulan DashDrive UV128 şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Saklanabilir bir yapıda hazırlanmış bağlantı noktasına sahip olan bellek, bu sayede kapakların kaybolma sorununu ortadan kaldırıyor. Usb 3.0 teknolojisinin kullanıldığı UV128, saniyede 40mb okuma ve 25mb yazma hızına sahip. Geriye doğru Usb 2.0 desteğine de sahip olan DashDrive UV128, iki farklı renk kombinasyonuna sahip. 8/16 ve 32gb'lık hafıza boyutlarına sahip olan bellek, 11 gram ağırlığa sahip.
A-Data'nın yeni Usb 3.0 belleği DashDrive UV128'in 8gb'lık versiyonu $14, 16gb'lık versiyonu $22 ve 32gb'lık versiyonu $50 fiyat etiketleri ile satın alınabiliyor.

http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=5&piid=204&lan=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Batuist
usb 3 bağlantı yuvası?? yuva!!

Zaten dikkat edersen USB3.0 ile bağlantılı olan tek şeyi USB3.0 bağlantı yuvası.
Hızının mızının USB3.0 ile bir bağlantısı falan yok yani.
Benim USB3.0 Sandisk Extreme USB2.0 da neredeyse aynı sonuçları veriyor. Hatta okurken 33 falan oluyor, yazarken 30 lara vuruyor.
Bunun USB3.0 ile tek bağlantısı, bağlantısının mavi renkte olması...
Üstelik ben 190/110 okuyup yazan 32Gb Sandisk'i 85 liraya almışken bunun 32 liği 50 Dolaaaaaar...
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SystemApps 6 yıl
tasarım güzelde adı sadece usb 3.0 bellek gerisi yok :I
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aslanistan 6 yıl
Performansına göre fiyatı yüksek geldi bana ama görünüşleri fena değilmiş.
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Batuist 6 yıl
usb 3 bağlantı yuvası?? yuva!!
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