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AKK yeni düzenleme yarar değil zarar getiriyor. Canlı Yayın!

AKN konusundaki yeni düzenleme yarardan çok zarar getireceğe benziyor. Tüketici mevcut servisleri sınırsız ve aynı fiyata kullanmayı beklerken operatörler zam peşinde. Detaylar canlı yayında!
2 yıl
33,7b
1
345
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu canlı yayını son dakika gelişmesi nedeniyle yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan ve servis sağlayıcıların iç yazışmalarını içeren görseller gösteriyor ki AKN düzenlemesi sonrasında zam kapıda. Limitsiz tarifeler uçuk fiyatlarla servis edilirken, yeni kullanıcılara da kotayı geçmeleri durumunda ekstra ücret yazılacak.
Gelin tek ses olalım bu konuda söylenmesi gerekenleri bu canlı yayında konuşalım.
Yazışmalar;
AKK yeni düzenleme yarar değil zarar getiriyor. Canlı Yayın!
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Zendagi Migzara 2 yıl en beğenilen
(bkz. gelmeyin tünelin ucu bombok bi yere çıktı)

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ekostros 2 yıl
Dünya üzerindeki diğer tüm ülkeler 10 misli hızlı kotasız internetten zarar etmiyor bir tek bizimkiler 2-8 arası kotasız kullanım ile zarar mı ediyor hahaa. Bunların yatıcak yerleri yok dolandırıcı sahtekarlar
Dünya üzerindeki diğer tüm ülkeler 10 misli hızlı kotasız internetten zarar etmiyor bir tek bizimkiler 2-8 arası kotasız kullanım ile zarar mı ediyor hahaa. Bu...
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KaleyDeskop 2 yıl
ben diyorum ortada fol yok yumurta yok bu devlet niye bize kıyak geçiyor :D meğer ki kazık geçirmiş..
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qRandmasteR 2 yıl
ben tarifemi yeni yaptım 100 mbit / 150 gb akn 150 yi geçincede 24 mbit e düşüyor gece 2 8 arası kota işlemiyor bence güzel oldu siz neresini beğenmediniz arkadaşlar ?
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erdemmm23 2 yıl
çok saçma bir uygulama oldu bu iş
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ahmeh 2 yıl
Olmadı.
Eski sistem daha iyiydi.
Arı kovanına çomak sokmayacaktık.
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Harun1661 2 yıl
Bursa nin en büyük ekonomik potansiyeline sahip olan ve günlük milyonlarca dolar ihracat yapan Vişne Caddesi üzerinde kullanmış olduğum internet hizmetine ödemiş olduğum rakam 60 TL. Almış olduğum maksimum internet hızı 3.5 mbit. Şimdi soruyorum size ey İSS lar bana neden ayrımcılık yapıyorsunuz? Benim internetime AKN neden uygulamıyorsunuz? 3.5 mbit olsa bile 0.5 mbit hızımı kesin benimde. Ülkemin insanları ile aynı kaderi yaşamak istiyorum.
Buradan eski İSS hizmetini aldığım TTNET e. Ve TTnet ten ayrılmama sebebi olup 368 TL cayma bedeli ödememe vesile olan vede söz verdikleri 16mb net internet hızını veremeyen hatta altyapımız desteklemediği için 4.5 mbit olan hizim bu firmaya geçince 3.5 mbite düşmesine sebebi olan çok saygıdeğer MİLLENNİCOM ailesine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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aycibin 2 yıl
her ülke hakettiği şekilde yönetilir.2017'deyiz böyle birine bile makam verebiliyoruz.ne bekliyorsunuzki?siz de fazla şaaapmayın o zaman.

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the_kid1 2 yıl
Türkiyedeki rekabet kurulu ne işe yarıyor?? şirketler anlaşmış milleti soyuyorlar, adamlar gıgını çıkarmıyor, bu nasıl bir ülkedir anlamadım. Bence burada yorumlarda tartışıcamıza rekabet kuruluna ve bimer e herkes mail atsın.
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esmercrazy 2 yıl
gerçekten tünelin ucu bomb.k biyere çıkıyor
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Bayraktar42 2 yıl
1gb 2 tl fazla degil aslinda 100gb 200 tl uygun
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System Lord 2 yıl
6 ay sonra tahhütüm bitiyor ya superonline kullanıyorum ya turknete geçerim ya da interneti kapatırım . herkes interneti kapatsa bunlar böyle bir şey yapamaz !!!
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berkay_53 2 yıl
Kota mota olayı hikaye ama her türlü fiyatlara zam gelecek bunun sinyali verildi.
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