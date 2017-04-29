AKK yeni düzenleme yarar değil zarar getiriyor. Canlı Yayın!

Genel Yayın Yönetmeni
Bu canlı yayını son dakika gelişmesi nedeniyle yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan ve servis sağlayıcıların iç yazışmalarını içeren görseller gösteriyor ki AKN düzenlemesi sonrasında zam kapıda. Limitsiz tarifeler uçuk fiyatlarla servis edilirken, yeni kullanıcılara da kotayı geçmeleri durumunda ekstra ücret yazılacak.
Gelin tek ses olalım bu konuda söylenmesi gerekenleri bu canlı yayında konuşalım.
Yazışmalar;
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Eski sistem daha iyiydi.
Arı kovanına çomak sokmayacaktık.
Buradan eski İSS hizmetini aldığım TTNET e. Ve TTnet ten ayrılmama sebebi olup 368 TL cayma bedeli ödememe vesile olan vede söz verdikleri 16mb net internet hızını veremeyen hatta altyapımız desteklemediği için 4.5 mbit olan hizim bu firmaya geçince 3.5 mbite düşmesine sebebi olan çok saygıdeğer MİLLENNİCOM ailesine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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