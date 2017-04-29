AKK yeni düzenleme yarar değil zarar getiriyor. Canlı Yayın!

Bu canlı yayını son dakika gelişmesi nedeniyle yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan ve servis sağlayıcıların iç yazışmalarını içeren görseller gösteriyor ki AKN düzenlemesi sonrasında zam kapıda. Limitsiz tarifeler uçuk fiyatlarla servis edilirken, yeni kullanıcılara da kotayı geçmeleri durumunda ekstra ücret yazılacak.

Gelin tek ses olalım bu konuda söylenmesi gerekenleri bu canlı yayında konuşalım.