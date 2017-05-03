AKN konusunda merak ettiklerinizi sorun! TurkNet ile Röportaj yapacağız! (Güncellendi)

Genel Yayın Yönetmeni
Güncelleme 05.06.2017
Röportajı gerçekleştirdik. Aşağıdaki oynatıcıdan videoyu izleyebilirsiniz.
Orijinal içerik:
AKN konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve isteklerinize olabilecek en iyi şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda yarın TurkNet ile bir röportaj gerçekleştireceğiz.
Yeni düzenlemeler, Türkiye'de internetin durumu, TurkNet'in kota ve AKN'ye bakışı gibi aklınıza gelen bütün soruları sorun, röportajda TurkNet yetkililerinden cevap alalım.
Soru, yorum ve eleştirilerinizi bekliyoruz.
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Devletin yeni bir düzenleme yaptığı ve kotalı interneti servis sağlayıcılara zorunlu hale getirdiği gibi bir söylenti dolaşıyor. Hatta kotalı sisteme geçmeyen servis sağlayıcıların Haziran ayı sonunda bu sisteme geçmek zorunda oldukları, devletten 2 ay ek süre istedikleri için şu anda böyle bir tarife değişikliği yapmadıkları da konuşulanlar arasında...
Gerçekten de böyle bir durum var mı? Örneğin; önümüzdeki 6 aylık süreçte Turknet'in kotalı internete ve kota aşım durumunda gb başına ücretlendirmeye geçmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
Teşekkürler.
hızlarda yapılan %20'lik kesintiyi kaldırmayı düşünüyorlar mı ?