AKN konusunda merak ettiklerinizi sorun! TurkNet ile Röportaj yapacağız! (Güncellendi)

Güncelleme 05.06.2017

Röportajı gerçekleştirdik. Aşağıdaki oynatıcıdan videoyu izleyebilirsiniz.

Orijinal içerik:

AKN konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve isteklerinize olabilecek en iyi şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda yarın TurkNet ile bir röportaj gerçekleştireceğiz.







Yeni düzenlemeler, Türkiye'de internetin durumu, TurkNet'in kota ve AKN'ye bakışı gibi aklınıza gelen bütün soruları sorun, röportajda TurkNet yetkililerinden cevap alalım.

Soru, yorum ve eleştirilerinizi bekliyoruz.