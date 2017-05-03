Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

AKN konusunda merak ettiklerinizi sorun! TurkNet ile Röportaj yapacağız! (Güncellendi)

AKN konusundaki yeni düzenlemeler, kota aşımı sonrası ücretlendirme durumu, sınırsız internet önündeki engeller ve Türkiye'de alt yapının durumu hakkında her şey bu röportajda olacak
2 yıl
11,1b
1
258
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güncelleme 05.06.2017 
Röportajı gerçekleştirdik. Aşağıdaki oynatıcıdan videoyu izleyebilirsiniz.
Orijinal içerik: 
AKN konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve isteklerinize olabilecek en iyi şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda yarın TurkNet ile bir röportaj gerçekleştireceğiz.


Yeni düzenlemeler, Türkiye'de internetin durumu, TurkNet'in kota ve AKN'ye bakışı gibi aklınıza gelen bütün soruları sorun, röportajda TurkNet yetkililerinden cevap alalım.
Soru, yorum ve eleştirilerinizi bekliyoruz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
baba1993 2 yıl en beğenilen
türksat çalışanları ile görüştüğümde bu olayın btk tarafından yapıldığı ve diğer firmalarında aynı sisteme geçeceğini söylediler bu konu hakkında soru yöneltirseniz sevinirim
türksat çalışanları ile görüştüğümde bu olayın btk tarafından yapıldığı ve diğer firmalarında aynı sisteme geçeceğini söylediler bu konu hakkında soru yöneltirs...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +172
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MacGyver. 2 yıl
Merhaba,
Devletin yeni bir düzenleme yaptığı ve kotalı interneti servis sağlayıcılara zorunlu hale getirdiği gibi bir söylenti dolaşıyor. Hatta kotalı sisteme geçmeyen servis sağlayıcıların Haziran ayı sonunda bu sisteme geçmek zorunda oldukları, devletten 2 ay ek süre istedikleri için şu anda böyle bir tarife değişikliği yapmadıkları da konuşulanlar arasında...
Gerçekten de böyle bir durum var mı? Örneğin; önümüzdeki 6 aylık süreçte Turknet'in kotalı internete ve kota aşım durumunda gb başına ücretlendirmeye geçmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
Teşekkürler.
Merhaba,Devletin yeni bir düzenleme yaptığı ve kotalı interneti servis sağlayıcılara zorunlu hale getirdiği gibi bir söylenti dolaşıyor. Hatta kotalı sisteme...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +124
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
corpixx 2 yıl

hızlarda yapılan %20'lik kesintiyi kaldırmayı düşünüyorlar mı ?
Yanıtla +84
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Zukov 10 ay
Kotalar mahvetti bizi bi oyun indirmede bitiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hlldnc 10 ay
Muhteşem bir altyapıya (YAPA) sahip olan TURKNET, bu sistem ile ancak 1-2 Mbps hız verebiliyor. İşin ilginç yanı ise sorunu giderebilecek gibi görünmüyorlar. Bu durumu, Turk Telekom'un yeni saha dolabını aktif hale almasını bekleyerek çözmeyi düşünüyor. İlgili santraldeki planlama müdürü ile görüşmemde ise herhangi bir takvimin olmadığını söylemesi, daha aylarca 1-2 Mbps bağlantı için 65? gibi faturalar ödeyeceğim anlamına geliyor.
Peki neden TURKNET'ten vazgeçemiyorum? Çünkü, Yapa altyapısına dahil olduğum için sabit telefon hattımı gasp etmiş oluyorlar! Yani, TURKNET'ten gidersen numaranı UNUT. Günlerdir, bilgi sahibi sorumlu bir kişiye ulaşmaya çalıştım. Fakat nafile... Tüm forumdaşlara ve misafirlere tavsiyemdir; Uzak Durun!
BTK'ya ilettim şikayete verilen cevap bile firmanın ne kadar pişkin ve aymaz olduğunu ortaya koydu. Cevap şöyle; Hizmet kapsamında internet bağlantı hızı garanti edilmemekte, hattın uygunluğuna ve ABONE lokasyonunun santrale olan uzaklığına bağlı olarak alınabilecek en yüksek hız tanımlamaktadır. Bu bilgi imzalamış olduğunuz Ön Bigilendirme ve Kampanya Formunda da açıkça belirtilmektedir.
Biz aptal insanlar değiliz, imza attığımız evrak da ne yazdığını gayet iyi biliyoruz. Ama sizin, aynı binada VAE(Telekom) altyapısı ile 24 Mbps hız verilebildiğini bilmeyecek ve beni YAPA'ya dahil edecek kadar...
Son kale olarak buradan yazıyorum (BTK,CİMER, kaldırılmadan BİMER aracılığıyla şikayet ettim) varsa gerçekten bir yetkin sorumlu ve ilgili ise gerçekten firma bir zahmet bana çözüm sunsun. Ki, bu saatten sonra tek çözüm gasp edilen numaramın iadesi ve 1-2 Mbps için ödediğim bedellerdir.
TurkNet "YAPA"mıyorsan BIRAK!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Türkiye'nin internet altyapısının şuan ki durumu nedir? Anca AKN li interneti kaldırabilecek boyutta mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
ISS'ler kendi aralarında anlaşıp da mı kota kararını vermişler bu soruyu sorarsanız sevirinim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
türk net kullanıcısıyım 2 gündür gece 2 ile 8 arası yapdığım indirmeler kotama yansıtılıyor. bunu sora bilirmiiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Turk.net İnternet sitesinden YAPA alt yapısındanıyım diye sorguladığımda değilsiniz ama 2017 yılı içinde yapacağımız yatırım planı içindesiniz diyor.
Bir kaç farklı adreste daha sorguladım aynı şey yazıyor, acaba rutin çıkan bir yazımı yoksa kesinlikle YAPA alt yapısını 2017 yılı içinde tüm Türkiye'ye kuracak mısınız?
Diye sorardım ben olsaydım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Röpörtaj yok ben bulamadım youtube yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
BTK kotasız satılan hizmetin alınan hız snırına göre kademeli olarak orantılı kullanıcıyı mağdur etmeyecek şekilde hız sınırı getirilmesini isteti Türksat Kablo net milleti sömürmek için söyle bir şey yaptı
10 MBit sınırsız paketin fiyatını 100 tl ye çıkartı tahattütsüz 25 Mbit i yine tahattütsüz 272 Tl Ben super online 50 Mbit 75 GB AKK li tarifem var + 500 Dakika 4 GB internet Türkcell TV plus 89 Tl ödüyorum AKK yi doldurunca 16 Mbit e yavaşlıyor yeni düzenleme ile önceden 3 Mbit e düşüyordu ek paket aşım ücreti yok üstelik kablo netin hızından daha hızlı bağlanıyorsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Turknet kablonet gibi bir kota işlemine giriş yapıcakmı. Digerlerinden bağımsız olmasinin nedeni tahutsuz interneti en uygun fiyata vermesiydi bu ayni sey akk kalktiktan sonrada olucakmi aknsiz devam edebilecekmiyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
şu alt yapı nasıl yetmiyor bir açıklasın? yetmeyen yerler nereler ? yetmeyince neler yaşanıyor onlar açısından ? ve alt yapı yeten ileri yerler nereler ve alt yapı yetme diğin de akk olmadan,kota olmadan,1000mps satmak nasıl mümkün oluyor alt yapıysa sorun niye herkez akkçekmek zorunda akk neden olmayan paket yüksek parayla oluyor da ortalama fiyata yok? eyer derseniz akk olmasa internet kullanımı yoğun olup alt yapıyı yoracak diyorsanız neden bazı kişiler 1000mps alıp akk olmadan alt yapıyı yorma hakına sahip ola biliyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11123 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, teknoloji ve
10 etiket daha sohbet kota röportaj Popüler turknet MPopüler akn Diğer Internet Mesut Çevik "Speed-Step"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Chrome tarayıcısı Windows üzerinde otomatik olarak 64-bit sürümüne geçiyor 2 yıl Google Docs tabanlı yeni bir yemleme yöntemi dalga dalga yayılıyor 2 yıl Bilgisayar işlemlerine gerek duymadan koşabilen robot üretildi 2 yıl Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 raflara çıkıyor 2 yıl Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı 2 yıl ABD Ulusal Güvenlik Ajansı milyonlarca kişinin telefon konuşmalarını takip etmiş 2 yıl İddia: iPhone 8 gelecek ay tanıtılabilir 2 yıl WhatsApp çalışmıyor, BTK'dan açıklama geldi [Güncellendi: Çalışıyor] 2 yıl AKN ve Kotada son durum: Vodafone'un kotalı tarifesi ve fiyatlar! 2 yıl Facebook Messenger’ın oyunları dünya çapında kullanıma sunuluyor 2 yıl Çift kameralı ilk Samsung telefon Galaxy C serisinden olabilir 2 yıl Razer DeathAdder Elite inceleme "450IPS tarama hızıyla rakipsiz" 2 yıl Milli “Google Earth” sivil kullanıma açıldı [Güncellendi] 2 yıl Lockheed Martin blockchain teknolojisini kullanacak 2 yıl Korsan film indirenin internet bağlantısı yavaşlatılacak 2 yıl Saniyede 5 trilyon görüntü yakalayabilen dünyanın en hızlı kamerası 2 yıl Stephen King uyarlaması Kara Kule'nin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Nükleer enerji öncelikli yatırımlar arasına alındı 2 yıl BTK Başkanı'ndan önemli Wikipedia açıklaması 2 yıl Netflix'in dizisini sızdıran hacker grubu, onlarca diziyi daha ele geçirmiş olabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN AKN konusunda merak ettiklerinizi sorun! TurkNet ile Röportaj yapacağız! (Güncellendi) Sonraki Çin kendi Wikipedia'sını oluşturmak için kolları sıvadı 2 yıl Nissan Xtrail ve Qashqai yeni modelleri ile ne zaman Türkiye’de olacak? 2 yıl AMD’de mali kayıplar devam ediyor 2 yıl Play Store’daki “sahte HGS uygulaması” 4000 kişiyi etkiledi 2 yıl Intel 9 yıllık açığı yamadı 2 yıl Apple’ın mali tabloları beklentilerin biraz altında kaldı 2 yıl Wonder Woman'ın yeni tanıtım videosu yayınlandı 2 yıl iPhone 8’in çıkışı gelecek seneye ertelenebilir 2 yıl Harvard doktorunun salgınları engelleyecek fikri TED Ödülü'nü kazandı 2 yıl Microsoft Surface dizüstü modeli duyuruldu 2 yıl Twitter 24 saat yayın yapacak kanal için Bloomberg ile anlaştı 2 yıl Windows 10 S sürümüne merhaba deyin 2 yıl Virgin Galactic, yeni atmosfere dönüş sistemini test etti 2 yıl Japon ve Alman otomobil devlerine ABD’de soruşturma 2 yıl AMD Radeon RX 480 ve RX 580 karşı karşıya: "Aynı saat hızında" 2 yıl Wikipedia’dan kapatma kararına karşı hamle 2 yıl Samsung, Intel'i geçebilir: Yonga sektöründe dengeler değişiyor! 2 yıl Samsung’dan çocukların telefon krizlerine müdahale 2 yıl iOS 11 ile yapay zekanın etkisi artıyor 2 yıl AMD işlemci kullanımında üç yıldır ilk kez Intel’den büyük bir pay kaptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim