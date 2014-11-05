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AMD FX-8370E işlemci video inceleme
4 yıl
69,8b
1
İşlemci
240
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda AMD'nin 8 çekirdekli ve düşük enerji tüketimine sahip işlemcisi FX-8370E'yi inceliyoruz.
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bytradm
4 yıl
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mantle oturursa harika olacak.
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stoner88
4 yıl
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Sadece oyun ve gündelik işler yapıyorsan f/p bakımından amd , intel e o kadar para vermeye gerek yok bence.
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huso
4 yıl
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İtelemek nedir?AMD nin eksikleri var mı var.32nm,Guc,Perf.olarak biraz geride olması ama bunları da mantıklı olarak degerlendirmek lazım
Adamlar 8370 ve 8370E yapmıs biri 125W digeri 95W ve 4.5GHZ seviyelerinde islemciler,benim dusuncem tek kartta sıkıntı yaratmaz.970,980 olsun sıkıntı cıkaracaklarını dusunmuyorum.9590FX 780 de aynı perf. veriyordu 4770K ile Full HD cozunurlukte,bu islemcilerin de GHZ degerini dusunursen ve biraz da OC olabileceklerini dusunursen sıkıntı olacagını sanmıyorum.Belki su olabilir.5930K 120 verdigi yerde 105-110 verebilir.Full HD de zaten pek fark kalacagını sanmıyorum.
Watt olayına gelince 95W 8370E ile 84 ya da 88W 4770-4790 arasında ne fark var?Aylıga vursan 5TL fark olsun.Zaten 5900 serisi 140-150W, sıradan ev kullanıcısı ya da oyunsever icin ozellikle tek kartta ne eksigi var?Olsun %10 fark olsun.Bugun 4790K alayım desen 900 kagıt desen,500 de anakarta versen 1400TL yapar.9590FX 650-680TL olduguna gore bu islemciler de 550TL bandında olacaktır diye tahmin ediyorum.450 de anakarta versen 1000TL yapar.Aradaki 400TL fark nasıl,kac senede kapanır?Ayrıca 8370 ile 4790 arasınd %kac perf. farkı vardır?5820 alayım desen 1100 islemciye 700 de anakarta versen 1800TL yapar.DDR4 farkı ile birlikte cebinden cıkacak fark min. 1000-1200TL olur.
AMD nin de yaptıgı yanlıslar var.O da devamlı bir pin eksiltip bir pin cıkarsa daha mı iyi olur?Yeni islemci S1151 demis.Yine gitti sistem,2011 degisti X99 oldu.S1150 Z87 cıktı Z97 cıktı,Z87 magdur oldu.Yeni islemci S1151 oldu S1150 de eski oldu.Son Kullanıcı dostu olmak hata mı oldu.9590FX cıktıgında fiyatı cok elestirildi.Simdi 650TL bandında ama 4960X hala 2800TL ustelik 5820K 1100TL iken, fiyat dusurup soket degistirmemekle hata mı yapıyor AMD
Su an yazdıgım laptopda 3630 var.Intel-AMD farketmez.İkisini de kullanıyorum.Ama AMD kesinlikle son kullanıcıya daha fazla onem veriyor.
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DH Misafiri
4 yıl
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Hem E serisi olduğu için çarpan kilidi yok hemde çarpan kilidi açık nasıl oluyor ? :D
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Berk Torku
4 yıl
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transistor üretim teknolojisini gelistirmesi gerekir. hala 32 nm. qualcom s805 ler dahi 20nm civarı ve intel 14nm den üretime girecekti yakında. islemciler de sıkıntı transistordur . yoksa l2 l3 cache arttirimlari ile amd de basladi goz boyamaya.
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ssbrutality
4 yıl
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İntelin sunduğu güç tüketim değerleri çok gerçekya tabi.Sokun bakalım yük altına 4000 ve 5000 serisi intelleri ne kadar güç tüketiyor,Amd fanı falan da değilim ama Amd en azından bir çok ayrıntıyı Dürüstçe ifade ediyor.
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ICromwelleI
4 yıl
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Böyle ara Model çıkarıp güncel tutması aslında iyi bir şey ama yinede İntelin güç tüketimi konusunda bir şey yok. Ben yinede yeni bir seri beklerdim AMD tarafından bakalım piyasaya girceği zaman neler olabilcek.
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nobu
4 yıl
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Bu yıl veya önùmüdeki yıl amd işlemci ve ekran kartı çkarıcak mı
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DraGonS
4 yıl
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keşke güçlü bir ekran kartı takarak darboğaz yapıyor mu test etseydiniz. herkesin kafasında şu sıralar gtx970 ve dengi kartlar var bu işlemcinin performansını öğrensek bu seviye bir ekran kartında iyi olurdu
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metebyr
4 yıl
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keşke güçlü bir ekran kartı takarak darboğaz yapıyor mu test etseydiniz. herkesin kafasında şu sıralar gtx970 ve dengi kartlar var bu işlemcinin performansını öğrensek bu seviye bir ekran kartında iyi olurdu
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1BilimAdamı
4 yıl
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Benim dikkatimi çeken mobil işlemci A8in 3 çekirdekli 3 milyar transistör içeren bir işlemci olması ama bu amd fx.işlemcisinin 8 çekirdekli ve 1.2 milyar transistör içermesi nedense garibime gitti.Apple işlemci konusunda baya ilerde belki A serisini bu sene macbooklarda görebiliriz
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Adamlar 8370 ve 8370E yapmıs biri 125W digeri 95W ve 4.5GHZ seviyelerinde islemciler,benim dusuncem tek kartta sıkıntı yaratmaz.970,980 olsun sıkıntı cıkaracaklarını dusunmuyorum.9590FX 780 de aynı perf. veriyordu 4770K ile Full HD cozunurlukte,bu islemcilerin de GHZ degerini dusunursen ve biraz da OC olabileceklerini dusunursen sıkıntı olacagını sanmıyorum.Belki su olabilir.5930K 120 verdigi yerde 105-110 verebilir.Full HD de zaten pek fark kalacagını sanmıyorum.
Watt olayına gelince 95W 8370E ile 84 ya da 88W 4770-4790 arasında ne fark var?Aylıga vursan 5TL fark olsun.Zaten 5900 serisi 140-150W, sıradan ev kullanıcısı ya da oyunsever icin ozellikle tek kartta ne eksigi var?Olsun %10 fark olsun.Bugun 4790K alayım desen 900 kagıt desen,500 de anakarta versen 1400TL yapar.9590FX 650-680TL olduguna gore bu islemciler de 550TL bandında olacaktır diye tahmin ediyorum.450 de anakarta versen 1000TL yapar.Aradaki 400TL fark nasıl,kac senede kapanır?Ayrıca 8370 ile 4790 arasınd %kac perf. farkı vardır?5820 alayım desen 1100 islemciye 700 de anakarta versen 1800TL yapar.DDR4 farkı ile birlikte cebinden cıkacak fark min. 1000-1200TL olur.
AMD nin de yaptıgı yanlıslar var.O da devamlı bir pin eksiltip bir pin cıkarsa daha mı iyi olur?Yeni islemci S1151 demis.Yine gitti sistem,2011 degisti X99 oldu.S1150 Z87 cıktı Z97 cıktı,Z87 magdur oldu.Yeni islemci S1151 oldu S1150 de eski oldu.Son Kullanıcı dostu olmak hata mı oldu.9590FX cıktıgında fiyatı cok elestirildi.Simdi 650TL bandında ama 4960X hala 2800TL ustelik 5820K 1100TL iken, fiyat dusurup soket degistirmemekle hata mı yapıyor AMD
Su an yazdıgım laptopda 3630 var.Intel-AMD farketmez.İkisini de kullanıyorum.Ama AMD kesinlikle son kullanıcıya daha fazla onem veriyor.