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AMD de ultrabook pazarına giriyor

7 yıl
20,3b
1
34
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in öncülük ettiği yeni dizüstü bilgisayar kategorisi ultrabook için önünüzdeki yıl ile birlikte pazarda AMD tabanlı çözümleri de görmeye başlayabiliriz. Yapılan öngörülere göre önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde dizüstü bilgisayar satışlarının %40'a varan orandaki kısmını ultrabook'lar yani ultra-taşınabilir formdaki ince ve hafif yapılı dizüstü bilgisayarlar oluşturacak. Fusion tabanlı mobil işlemcileriyle bu yükselişe geçen AMD, gelen bilgilere göre Brazos 2.0 platformuyla birlikte ultrabook pazarına giriş yapacak.
Fusion C ve E serisi işlemcilerden oluşan ve daha çok giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar ile netbook'lar için geliştirilen Brazos platformunun devamı olarak geliştirilen Brazos 2.0, güncellenmiş Bobcat mimarisi sayesinde performans ve güç verimliliğinin arttırıldığı ayrıca Radeon HD 7000 serisi entegre grafik birimi ile grafik yeteneklerinin geliştirildiği işlemcilerden oluşacak. 2 ve 4 çekirdekli işlemcilerden oluşacak Wichita ve Krishna kod adlı Brazos 2.0 işlemcileri, şu anki tablo itibariyle saf çekirdek performansı açısından Intel'in ultrabook odaklı Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerine rakip olabilecek düzeyde olmasalar da bu noktada AMD, "Dengeli Performans" yaklaşımı kapsamında en hızlısı olmasa da kabul edilebilir CPU performansını, sınıfındaki en yüksek GPU performansı ile sunma stratejisi ile hareket edebilir. 
Intel tabanlı çözümler gibi SSD kullanımına tanık olmamız kuvvetle muhtemel görünen AMD tabanlı ultrabook modellerinin, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılması, devam eden süreçte ise kullanıma sunulması bekleniyor. Bu bağlamda değerlendirildiğinde DirectX 11 desteği sunan ilk ultrabook modelleri de AMD tarafından sunulacak gibi görünüyor zira Intel, DirectX 11 destekli entegre grafik birimi kullanımına Ivy Bridge platformu ile geçiş yapacak ve bu platform Mart- Nisan döneminde lanse edilecek.

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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Amd mobilde bence çok başarılı özellikle gpu alanında ,,fakat ne yazık ki amd işlemcili(üst sınıf) çok fazla model göremiyoruz sadece netbook vb. leri var görsek de alamıyoruz çünkü bulamıyoruz umarım amdli ultrabookları bulmak samanlıkta iğne aramak gibi olmaz daha ulaşılabilir olmalarını istiyorum
Amd mobilde bence çok başarılı özellikle gpu alanında ,,fakat ne yazık ki amd işlemcili(üst sınıf) çok fazla model göremiyoruz sadece netbook vb. leri var gör...
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DigitalKral 7 yıl
AMD'nin her çeşitden modeli tim dünyada satılır ama TÜRKİYE'ye GELMEZ.
Getirmezler buralara bizde sadece haberlerini okuruz.
AMD'nin mal ithalatçıları halen mal mal bakınsınlar.
AMD'nin her çeşitden modeli tim dünyada satılır ama TÜRKİYE'ye GELMEZ.Getirmezler buralara bizde sadece haberlerini okuruz.AMD'nin mal ithalatçıları h...
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eIgHt 7 yıl
Merhaba,
konuyu inceledim de Amd işlemcili yeni bir laptop aldım.Hp nin bu modelinde ısınma sorunu var mı acaba ? Diğer konularda bundan söz edilmiş bilginiz varsa yorum yaparsanız sevinirim.Bende Hp pavilion g6 Quad Qore AMD A6 3400M Apu with Radeon HD 6520g 1,40Ghz 4 gb 640GB (%25 vatandan 1150 tl ).Fiyat performans olarak uygun fiyata birşey arıyordum.İntel i5 2430M den daha iyi oldugunu ve 4 çekirdekli olduğu için bu cihazı önerdiler. Sizce doğru seçim yapmış mıyım ?
Yorumlarnız için teşekkürler.
Merhaba,konuyu inceledim de Amd işlemcili yeni bir laptop aldım.Hp nin bu modelinde ısınma sorunu var mı acaba ? Diğer konularda bundan söz edilmiş bilgini...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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captaincato 7 yıl
amd nin mobil sektöründe ultra book serisi çıkarması hoşuma gitti fiyatları daha makul lur alınabilir olursa gerçekten piyasayı sallar.
Tercih ettiğin amd işlemcili notebook güzel i5 2430da çok güzel oyun oynamıyorsan zaten fazla düşünme kesene uyanı al oyun oynayacaksanda notebook alma masaüstü al notebook oyun bilgisayarı değildir yapmaya çalışsalarda masa üstünn tırnağı olamaz,hem performans olarak hem fiyat olarak...
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highgen 7 yıl
güç tüketimi konusunda amd kendini geliştirdi performans segmentinde de radikal adımlar atsa Bd2 mimarisiyle olabilir ultrabooklar için ideal sistem amd tarafından sunulabilir intelden daha iyi fiyat ve güç tüketimiyle
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DH Misafiri 7 yıl
Bunlarda "AMD cok isiniyor" geyigine takilir da Turkiye pazarina biraz zor girerler gibime geliyorlar..
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abrenax 7 yıl
bi ultrabook tur gidiyor, herkes yapmaya başlamış ama bakalım ne kadar işe yarayacak.. dizüstü bilgisayarlar da taşınabilirlik için yapılmışlar ama ağır, büyük, kısa pil süresi gibi özelliklerinden dolayı genellikle masaüstü gibi kullanılıyor. en azından bunlar pil ömrü bakımından iyi olursa alınacak bi tarafı olur.
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Adoniss 7 yıl
Pazarda kendine yer bulamayan netbook'lar için alternatif bir pazar oluşacak kesinlikle. Çünkü 10 inç ekran ve o kadar dar bir kasada fazla verimlilik alınamadı. Kullanan var yine fakat dediğim gibi pazar payını genişletemedi. Ultrabook biraz daha uzun ömürlü olabilir.
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DigitalKral 7 yıl
AMD'nin her çeşitden modeli tim dünyada satılır ama TÜRKİYE'ye GELMEZ.
Getirmezler buralara bizde sadece haberlerini okuruz.
AMD'nin mal ithalatçıları halen mal mal bakınsınlar.
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aceleciburak 7 yıl
Netbook noktasında Hp Dm1 Fusionlu E 350 3 gb ram HD 6310 sistem bi çok yerde mevcut geç geldi ama fiyat olarak uygun olan yerler mevcut ASUS ve benzeri firmalarında notebook segmentinde fusion A serileri bulunuyor bazı yerler siparişle getiriyor açıkçası tedarikte aşırı sorun yok önemli olan bilindik bilgisayar satıcılarından sipariş ile getirtmek.
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
amd işlemci kullanması hem gpu açısından daha iyi performans vermesi hem de daha ulaşılabilir fiyata satılması demek ben sabırsızlıkla bekliyorum
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proyuris 7 yıl
13" ve üzeri tüm bilgisayarlarda taşıma sorunu var. En azından benim için. Ne kadar inceltirsen incelt sonuç olarak genişlik aynı. Tabletlerde özgürlük vermiyor gerek yazılım gerek donanım hep bir kısıtlama söz konusu. Ve ekran boyutları kimi yerlerde ufak kalıyor. Keşke tek tuşla katlanabilir ve yine tek tuşla dikeyden kalınlaşarak ufacık olan bişeyler yapsalarda alsak diye düşünürken, kısa zamanda bunu kimsenin yapmayacağını bilmek beni heveslendirdi. Şimdi bu iş için biraz para biriktirip katlanabilir bişeyler yapabilirmiyim ona bir bakacam.
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erci501 7 yıl
amd nin ultrabook işinde pek başarılı olamayacağını düşünüyorum...
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Amd mobilde bence çok başarılı özellikle gpu alanında ,,fakat ne yazık ki amd işlemcili(üst sınıf) çok fazla model göremiyoruz sadece netbook vb. leri var görsek de alamıyoruz çünkü bulamıyoruz umarım amdli ultrabookları bulmak samanlıkta iğne aramak gibi olmaz daha ulaşılabilir olmalarını istiyorum
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