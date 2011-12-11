AMD de ultrabook pazarına giriyor

Intel'in öncülük ettiği yeni dizüstü bilgisayar kategorisi ultrabook için önünüzdeki yıl ile birlikte pazarda AMD tabanlı çözümleri de görmeye başlayabiliriz. Yapılan öngörülere göre önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde dizüstü bilgisayar satışlarının %40'a varan orandaki kısmını ultrabook'lar yani ultra-taşınabilir formdaki ince ve hafif yapılı dizüstü bilgisayarlar oluşturacak. Fusion tabanlı mobil işlemcileriyle bu yükselişe geçen AMD, gelen bilgilere göre Brazos 2.0 platformuyla birlikte ultrabook pazarına giriş yapacak.

Fusion C ve E serisi işlemcilerden oluşan ve daha çok giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar ile netbook'lar için geliştirilen Brazos platformunun devamı olarak geliştirilen Brazos 2.0, güncellenmiş Bobcat mimarisi sayesinde performans ve güç verimliliğinin arttırıldığı ayrıca Radeon HD 7000 serisi entegre grafik birimi ile grafik yeteneklerinin geliştirildiği işlemcilerden oluşacak. 2 ve 4 çekirdekli işlemcilerden oluşacak Wichita ve Krishna kod adlı Brazos 2.0 işlemcileri, şu anki tablo itibariyle saf çekirdek performansı açısından Intel'in ultrabook odaklı Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerine rakip olabilecek düzeyde olmasalar da bu noktada AMD, "Dengeli Performans" yaklaşımı kapsamında en hızlısı olmasa da kabul edilebilir CPU performansını, sınıfındaki en yüksek GPU performansı ile sunma stratejisi ile hareket edebilir.

Intel tabanlı çözümler gibi SSD kullanımına tanık olmamız kuvvetle muhtemel görünen AMD tabanlı ultrabook modellerinin, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılması, devam eden süreçte ise kullanıma sunulması bekleniyor. Bu bağlamda değerlendirildiğinde DirectX 11 desteği sunan ilk ultrabook modelleri de AMD tarafından sunulacak gibi görünüyor zira Intel, DirectX 11 destekli entegre grafik birimi kullanımına Ivy Bridge platformu ile geçiş yapacak ve bu platform Mart- Nisan döneminde lanse edilecek.