AMD'nin yeni nesil Fusion-A serisi işlemcileri "video inceleme"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yaklaşık beş yıldır merakla beklenen yeni nesil Fusion işlemcileri lanse edildi. Sabine platformu ile dizüstü bilgisayarlarda, Lynx platformuyla da masaüstü sistemlere giriş yapan Fusion-A serisi işlemciler, dünyanın en hızlı entegre grafik birimine sahip olmaları ve AMD cephesinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk işlemci ailesini oluşturmaları nedeniyle büyük önem taşıyorlar.
Bu videomuzda Fusion-A serisi yeni nesil işlemcilere ait mikroişlemci mimarisindeki detayları ele alıyor ve Sandy Bridge ve Fusion-A serisi işlemciler arasındaki farkları da masaya yatırıyoruz. Salt işlemci ve entegre grafik performans sonuçlarını da masaya yatırdığımız videoda, AMD'nin Fusion işlemci ailesi için belirlediği yol haritası ve gelecek stratejisini de sizlerle paylaşıyoruz.
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Ben -Bu urunu neden klavyeli olarak netbooklar arasina koymadiniz?
Temsilci -AMD islemcili urunler dandik. Bize sat dediler, geri gonderecez, yine de buraya koyduk. Gorun diye. Zaten cok isiniyor ve dokunmatik ekrani cok dandik..
Cihazin dokunmatik ekraninin bozuldugunu ve jelatinle kaplandigini (havalandirma delikleri dahil) da belirtmek isterim.. Kisacasi bizim milletimiz, her ne kadar iyi urun yapsa da AMD satilmasina izin vermeyecektir. Isterse cift cekirdekli,6000 serisi onchip GPUsu, 2gb dual kit rami ve SSD'si olsun.. Bizimkiler gider tek cekirdekli, HD destegi ve cikisi dahi olmayan, 1 gb ramli, normal harddiskli sistemi, sadece Intel oldugu icin ozellikle satmaya calisir..
o yuzden malesef bu urunleri Turkiye'de gormeyi cok beklemeyin.. Cunku saticilar, sadece AMD'nin kotu olduguna olan inanclarindan (hatta oyle bir inanc ki; arastirmalarina bile gerek yok.), tedarik edip satmaya calismayacaktir..