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AMD'nin yeni nesil Fusion-A serisi işlemcileri "video inceleme"

7 yıl
73,4b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yaklaşık beş yıldır merakla beklenen yeni nesil Fusion işlemcileri lanse edildi. Sabine platformu ile dizüstü bilgisayarlarda, Lynx platformuyla da masaüstü sistemlere giriş yapan Fusion-A serisi işlemciler, dünyanın en hızlı entegre grafik birimine sahip olmaları ve AMD cephesinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk işlemci ailesini oluşturmaları nedeniyle büyük önem taşıyorlar. 

Bu videomuzda Fusion-A serisi yeni nesil işlemcilere ait mikroişlemci mimarisindeki detayları ele alıyor ve Sandy Bridge ve Fusion-A serisi işlemciler arasındaki farkları da masaya yatırıyoruz. Salt işlemci ve entegre grafik performans sonuçlarını da masaya yatırdığımız videoda, AMD'nin Fusion işlemci ailesi için belirlediği yol haritası ve gelecek stratejisini de sizlerle paylaşıyoruz.

Hangi marka işlemci kullanıyorsunuz? Bir sonraki işlemciniz hangi marka olacak? Oy Ver 957 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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Towarscke 7 yıl en beğenilen
Denk fiyattaki tabletlere ve netbooklara baktigimda cok fazla ozelligi oldugunu gordugum ve hatta hatiri sayilacak derecede performansi oldugunu gordugum C-50 islemcisine, Acer Iconia Tab W500'da rastladim.. Satin almaya gittim. Musteri temsilcisinin, bilgisayar teknolojilerinden yoksun olan sozlerini buraya aynen yazacagim..

Ben -Bu urunu neden klavyeli olarak netbooklar arasina koymadiniz?
Temsilci -AMD islemcili urunler dandik. Bize sat dediler, geri gonderecez, yine de buraya koyduk. Gorun diye. Zaten cok isiniyor ve dokunmatik ekrani cok dandik..

Cihazin dokunmatik ekraninin bozuldugunu ve jelatinle kaplandigini (havalandirma delikleri dahil) da belirtmek isterim.. Kisacasi bizim milletimiz, her ne kadar iyi urun yapsa da AMD satilmasina izin vermeyecektir. Isterse cift cekirdekli,6000 serisi onchip GPUsu, 2gb dual kit rami ve SSD'si olsun.. Bizimkiler gider tek cekirdekli, HD destegi ve cikisi dahi olmayan, 1 gb ramli, normal harddiskli sistemi, sadece Intel oldugu icin ozellikle satmaya calisir..

o yuzden malesef bu urunleri Turkiye'de gormeyi cok beklemeyin.. Cunku saticilar, sadece AMD'nin kotu olduguna olan inanclarindan (hatta oyle bir inanc ki; arastirmalarina bile gerek yok.), tedarik edip satmaya calismayacaktir..
Denk fiyattaki tabletlere ve netbooklara baktigimda cok fazla ozelligi oldugunu gordugum ve hatta hatiri sayilacak derecede performansi oldugunu gordugum C-50 ...
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FoXDiE 7 yıl
Gladiotürk
Videoda 13:25e dikkat. AMD yine tökezlemiş malesef.

CPU testi o adamların iddiası yok o konuda zaten
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DH Misafiri 7 yıl
Herkese selam öncelikle , evet inceleme güzel olmuş...
Bizim beklediğimiz AMD nin alternatif bi işlemci sunması fakat AMD bize ekran kartlı işlemci vermiş sadece ve hiç bi artısı yok. Nerde işlemci performansı ? Hani intelle alternatif olacaktı ? 5 yıldır hikaye yazıyomuş AMD boşuna bekletmiş pc toplamak isteyenleri yazık...
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Towarscke 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Herkese selam öncelikle , evet inceleme güzel olmuş...
Bizim beklediğimiz AMD nin alternatif bi işlemci sunması fakat AMD bize ekran kartlı işlemci vermiş sadece ve hiç bi artısı yok. Nerde işlemci performansı ? Hani intelle alternatif olacaktı ? 5 yıldır hikaye yazıyomuş AMD boşuna bekletmiş pc toplamak isteyenleri yazık...


+HD+Oyun performansi vermis.. siz alternatif olmak adina ne gibi bir beklenti icindeydiniz?
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selmes 7 yıl
Asus anakartlı Phenom II 965 AMD sistemim var ekrankartı da 4890.Genel olarak çok uyumlu ve sorunsuz windows 7 de amaaaa bidaha amd ekran kartı veya cpu almayı kesinlikle düşünmüyorum.
Amd nin şu anda yaptığı işler bir marifet değil.Zaten yazılım destek tarafında bunu daha önceden yapan firmalar var ayrıca onların yanına yaklaşamaz amd.Masaüstünde çok gereksiz bir teknoloji kanımca ama intelin zayıf karnı gpu desteğinden yol buldu amd, ordan laptoplarda belki iş yapar.Oda intel Amd yi ciddiye alıp karşı atağa geçmezse.:)

Ayrıca Amd kendine birinci olabileceği bir tanede olsa kulvar yaratma derdinde.Ekran kartını cpu içine monte ederek gpu kullanan uygulamalarda öne çıkmayı planlıyor ama cpu aynı cpu biraz oyun dünyasından ve günlük basit uygulamalrdan çıkıp başka şeylere yönelince anlıyorsunki amd ye altın semer de vursalar amd amd dir.
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DH Misafiri 7 yıl
Çok güzel bir program olmuş. Fusion sağlam bir adım olmuş...
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the pimp 7 yıl
amd işi biliyo ya ;)
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MyCoDeR 7 yıl
Şurda bir anket gördüm ve anketi doldurdum ama bu anket ne kadar doğru olur bilemiyorum ben kendi fikrimi buraya yazmak istedim
şimdi anketteki sorulara gelelim
1. Hangi marka işlemci kullanıyorsunuz?
Bu bir anket için normal bir soru ben AMD kullanıyorum ve onu seçtim tabiki
2. Bir sonraki işlemciniz hangi marka olacak?
intel olarak işaretledim ama neden ?
Şu anda phenom x4 945 kullanıyorum ve orta segmentte bir işlemci amd'ninde günümüze bakıyorum performanslı işlemcisi yok intelin sandy bridge işlemcilerine nazaran bu yüzdende en fiyat ve en performans olarak İNTEL İ5 2500K alırdım.(Tabi bütçemde müsayit olursa veya olsaydı.)
Bu soruyu bu video'nun altında bulundurmak doğru bişey mi acaba ? Yani bazı kullanıcıları saptırat altına alınmış olmuyomu ? forumda ayrı bir başlıkla veya herhangi bişeylede yapabilirdiniz.
Tabi bu zamanda işlemci alınırmı buda tartışılır çünki amd yanlış hatırlamıyosam videodada denilen gibi mart ile nisan arasında de asıl trinity yani asıl performans işlemcileri çıkacak bunları ve performansını ve fiyatınıda göz önünde bulurmak gerekecek.
Kısacası 2. soru bence biraz yanlış kişileri yanlış yönlendirebilir.

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Lordinarius 7 yıl
Erdi hocam yine yakmış ortalığı :D
bir sonraki nesilde konseptin cpu tarafına önem gösterirler diye bekliyorum keza sizde zaten trinity den bahsediyorsunuz . ama asıl merak ettiğim konu fusion teknolojisini tabletler de görmek mümkün olcakmı bunun ihtimali nedir ? Erdi hocam sorumu görürseniz bir cevap beklerim :)
teşekkürler.
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setek01 7 yıl
Tam 5 yıl önce eşimin kızkardeşine beraber gidip Harbiye Vatan'dan aldığımız AMD Notebook hala dimdik ayakta diyebilirim. Arada bir kere servise gitti geldi ama iş görüyor. En popüler olan İntel modellere göre yaklaşık 400 TL daha ucuza almıştık üstelik şu an ne işlemci ne de chipset hatırlamıyorum ama
harici ekran kartı da mevcuttu.

Şimdi orda da satıcı arkadaş abi autocad çalıştrırsınız oyun oynarsınız dedi ben de zaten az hasarla çıkma gayesinde olduğum için fazla ses çıkarmadım
yok bu iş öyle olmuyor muhabbeti yapmadan paketletip ordan çıktık. Neticede ne aldımızı ne amaçla kullanılacağını bilerek, ben orada AMD tabanlı notebook aldırdım. Şimdi burada can alıcı nokta nedir:

Evet satıcıların çoğu gerçekten çapsız. Sepette 30 TL kaspersky var adam XXx Partaki YYY teknoloji mağazasında yaklaşık 50 yaşlarında bayan müşteriye 120 TL'ye norton satmaya çalışınca kulak misafiri olup sonra dellenip olaya müdahil de oldum.
Daha 20 gün önce Yazıcoğlu gibi bu işin kalbi olan yerde Eksen'de yıllardır gördüğüm adamdan ''Abi İntel'e Nvidia AMD'ye ATI kart olur'' nasihatini de duyduktan sonra şimdi aklıma Nasrettin Hoca'nın ''Hırsızın hiç mi kabahati yok'' serzenişinin öncesinde gelişen ahaliyle Hoca arasındaki suçlama diyalogları geldi. Acaba kullanıcının ya da görmemiş toplumumuzun satıcının yalan yanlış pazarlamasına aldanan, her yıl milyar USD parayı buraya döken tüketicimizin hiç mi kabahati yok? Göbeğini kaşıyan adam laptop alıp oyun oynar mı? Oynamaz ama açtır o mağazada hemen doymak ister. Kullanamayacağı ya da kullanmayacağı özelliklerde ürünlere ya da kullansada aldatıldığını anlamadan parayı verip çıktığı sürece, işin ticaretine bakan kurum ya da kuruluşlar sağılacak adam burda bitmez, diyerek kendilerince helal kazançlarından neden vazgeçsinler ki.

Konunun dışında gibi gözükse de aslında bir de bizim gibi kendince işini bilenler için bugün yaşadığım trajediyi ve toplumun bir de uyanık kesimininde var olduğunu anlatmak isterim. Bugün Hepsiburada'da iki tane kampanya yapıldı ikisinde de ürünü seçip sepete atığımda fiyatlar iki üç katına yani orjinal fiyatına çıkıverdi. Yaklaşık 15 20 adet diyeyimürün adedini tam hatırlamasamda fiyatları yaşadığım travmadan bir süre unutmam o konuda eminim Powercolor PCS+ hd5850 229 TL'den Powercolor HD5870 PCS+ 279 TL'den satışa sunuldu ikisini de alamadım. Adetli alan arkadaşlarımızdan biri de forum üyesi onu da ayrıca tebrik ederim. Ancak burada HB'nın bu tarz bir işlemde ürün başı limit koymayarak hoş olmayan sonuçlar yarattığını da düşünmekteyim. Neticede alıcı kendince haklıdır satıcı ne amaç güder anlamadım.
forum.donanimhaber.com/...
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UzmaN345 7 yıl
Corei5 2500k alarak hata yapmamısım
amd gpu tarafında nvidiadan çok daha iyi elimde sapphire 5850 toxic vardı. 5000 sersini ilk çıktıgından 4-5 ay sonra almıştım sandy bridge çıkınca kasayı yeniledim 5850'mi satmadım 450 tl birtane daha 5850 aldım çok memlunum full açamadıgım hiç bir oyun yok soyle ornek vereyim crysis2'de full 1920x1080 pikselde en kotu 65 kare gördum oyun 90 - 120 kare arası genelde dx9 oynadım...
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soar.kerrigan 7 yıl
Peki grafik ünitesine yer ayırdığımızda işlemci çekirdeğinden feda etmek gerekmicekmi?
Bana kalırsa bulldozerler çıkınca almak en mantıklısı. Yeni çıkacakların kullanacağı grafik ünitesinin kalitesi ne belli değil.
Trinity beklenceğini alınır şimdi güzel bir 6000 serisi. Daha sonra crossfire yapılır. Apu ile crossfire yapmak çok az bir performans sağlar kanımca. Gerek yok crossfire slotumuzu harap etmeye.

Hatta benim düşüncem. Eylülde Çıkan x8 bulldozeri almak. APU larda turbo core kullanamıcaz gibi x8 le oyunlarda 4.0ghz çok çok rahat geçilir.
O zamana kadar 7000 serisi çıkar çıkmasa bile piyasa çok iyi değişir. 2x 6870 ile çok rahat uzun süre götürecek bir performans alırız.
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Legolas Greenleaf 7 yıl
Emeğinize sağlık.İşlemci gerçekten iyi ama 2012 yılında kadar beklemek ve öylelikle amd işlemcilere yönelmek en mantıklı karar gibi gözüküyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Fx57'nin daha önceki haberlerini bir kenara bırakırsak eüer işlemcilerle ilgili Türkiye'de yapılmış en kapsamlı video çalışma olmuş.
Emekleriniz için teşekkürler.
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