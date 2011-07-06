AMD'nin yeni nesil Fusion-A serisi işlemcileri "video inceleme"

AMD'nin yaklaşık beş yıldır merakla beklenen yeni nesil Fusion işlemcileri lanse edildi. Sabine platformu ile dizüstü bilgisayarlarda, Lynx platformuyla da masaüstü sistemlere giriş yapan Fusion-A serisi işlemciler, dünyanın en hızlı entegre grafik birimine sahip olmaları ve AMD cephesinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk işlemci ailesini oluşturmaları nedeniyle büyük önem taşıyorlar.









Hangi marka işlemci kullanıyorsunuz? AMD Intel Diğer Bir sonraki işlemciniz hangi marka olacak? AMD Intel Diğer Oy Ver 957 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Hangi marka işlemci kullanıyorsunuz? AMD Intel Diğer Bir sonraki işlemciniz hangi marka olacak? AMD Intel Diğer Anket Sonlandı 957 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Hangi marka işlemci kullanıyorsunuz? 59% AMD 560 oy 43% Intel 415 oy 0% Diğer 2 oy Bir sonraki işlemciniz hangi marka olacak? 72% AMD 686 oy 26% Intel 245 oy 1% Diğer 7 oy 957 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Bu videomuzda Fusion-A serisi yeni nesil işlemcilere ait mikroişlemci mimarisindeki detayları ele alıyor ve Sandy Bridge ve Fusion-A serisi işlemciler arasındaki farkları da masaya yatırıyoruz. Salt işlemci ve entegre grafik performans sonuçlarını da masaya yatırdığımız videoda, AMD'nin Fusion işlemci ailesi için belirlediği yol haritası ve gelecek stratejisini de sizlerle paylaşıyoruz.