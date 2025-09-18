Ekim'de PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar belli oldu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation Plus, Eylül 2025’te WWE 2K25, Persona 5 Tactica, The Invincible ve diğer yapımları içeren yeni oyunları duyurmuştu. PS Plus kataloğuna yeni oyunlar geldiğinde bazıları da kaldırılıyor ve “Oynamak için Son Şans" bölümü güncellendiği için bir sonraki PlayStation Plus oyunu kaldırma işlemi gelecek ay planlanıyor. Battlefield 1, gelecek ay PlayStation Plus'tan kaldırılacak ilk oyun olacak.

PlayStation Plus kaldırılacak oyunlar (Ekim 2025)

Battlefield 1 (PS4)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4, PS5)

Tour de France 2023 (PS4, PS5)

The Last Clockwinder (PS VR2)

Birinci Dünya Savaşı dönemine götüren Battlefield 1 dışında asimetrik saklambaç oyunu olan Ghostbusters: Spirits Unleashed (Ecto Edition), oyuncuların dünyanın en iyi bisikletçileriyle yarıştığı spor simülasyonu olan Tour de France 2023 ve oyuncuların kendi klonlarını kullanarak karmaşık saat mekanizmaları oluşturup otomasyon yoluyla kadim bir ağacı canlandırabildiği bir bulmaca-otomasyon oyunu olan The Last Clockwonder, Ekim ayı itibarıyla PS Plus’tan kaldırılacak.

PlayStation Plus abonelik fiyatları

PS Plus Essential : 270 TL (1 Aylık) / 710 TL (3 Aylık) / 2160 TL (12 Aylık)

: 270 TL (1 Aylık) / 710 TL (3 Aylık) / 2160 TL (12 Aylık) PS Plus Extra: 405 TL (1 Aylık) / 1148 TL (3 Aylık) / 3645 TL (12 Aylık)

405 TL (1 Aylık) / 1148 TL (3 Aylık) / 3645 TL (12 Aylık) PS Plus Deluxe: 474 TL (1 Aylık) / 1354 TL (3 Aylık) / 4266 TL (12 Aylık)

