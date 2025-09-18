Ekim'de PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar belli oldu

PlayStation Plus kaldırılacak oyunlar (Ekim 2025)
- Battlefield 1 (PS4)
- Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4, PS5)
- Tour de France 2023 (PS4, PS5)
- The Last Clockwinder (PS VR2)
Birinci Dünya Savaşı dönemine götüren Battlefield 1 dışında asimetrik saklambaç oyunu olan Ghostbusters: Spirits Unleashed (Ecto Edition), oyuncuların dünyanın en iyi bisikletçileriyle yarıştığı spor simülasyonu olan Tour de France 2023 ve oyuncuların kendi klonlarını kullanarak karmaşık saat mekanizmaları oluşturup otomasyon yoluyla kadim bir ağacı canlandırabildiği bir bulmaca-otomasyon oyunu olan The Last Clockwonder, Ekim ayı itibarıyla PS Plus’tan kaldırılacak.
PlayStation Plus abonelik fiyatları
- PS Plus Essential: 270 TL (1 Aylık) / 710 TL (3 Aylık) / 2160 TL (12 Aylık)
- PS Plus Extra: 405 TL (1 Aylık) / 1148 TL (3 Aylık) / 3645 TL (12 Aylık)
- PS Plus Deluxe: 474 TL (1 Aylık) / 1354 TL (3 Aylık) / 4266 TL (12 Aylık)
