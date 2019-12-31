AOC G2 serisinin yeni, CU34G2 ultra geniş kavisli oyun monitörleri ile kendinizi oyuna kaptırın

Geniş ve net

Bu monitörlerin göze çarpan ilk özelliği yüksek agresif 1500R kavisleri ve 21:9 ultra geniş görüntü oranları. Bu özellikler onları diğer monitörlerden farklı kılıyor. Eklenen yatay ekran alanı sayesinde sanal gerçeklik tarzı bir deneyim yaratıyor. Kullanıcıların çevresel görüş alanını kapsadığından, sanki oyun dünyası merkez odak noktasından sonra da devam ediyormuş gibi görünüyor. Üstelik 1500R kavis ile, kullanıcılar kendilerini oyunlarına daha da kaptırabilecekler. Bütün oyun türlerinin oyuncuları ultra geniş görüntü oranını takdir edecekler, ancak birinci kişi perspektifinden oynanan oyunların tutkunları (RPG, simulasyon & yarış oyunları) bundan özellikle faydalanacaklar.

Sadece oyunlar değil, filmler de 21:9 (ya da 2.37:1) görüntü oranı sayesinde muhteşem görünüyorlar. 2.35:1 ve 2.39:1 formatında çekilmiş filmler için ideal olan bu monitörlerde, kullanıcılar dikkat dağıtan, siyah çubuklar görmeyecekler. Ve bu deneyimi paylaşmak isteyenler için, geniş 178°/178° görüntüleme açıları her yönden net görüntüler sağlayacak.

Hızınızı seçin

Oyuncular, 144 Hz yenileme oranına sahip CU34G2X ve 100 Hz’ye sahip CU34G2 arasında bir tercih yapabilirler. Son derece hızlı 1 ms MPRT,

Yüksek çözünürlüklü görselleri buradan indirebilirsiniz: https://drive.google.com/drive/folders/1VXqh83xl0mz10ylAytmvLoJLGYiRKJ Bd?usp=sharing

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