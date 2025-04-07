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    MSI, 27 inç 300 Hz oyun monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

    MSI, oyunculara yönelik yeni monitörünü duyurdu. MSI MAG 275QPF X30 oyun monitörü, WQHD çözünürlükte 300 Hz'e kadar yenileme hızı, HDMI 2.1, 0.5 ms Rapid IPS teknolojisiyle geliyor.
    MSI MAG 275QPF X30 oyun monitörü
    MSI, aşırı yüksek çözünürlüklere ihtiyaç duymayan oyunculara yönelik yeni monitörünü tanıttı. MSI MAG 275QPF X30 gaming monitör, 300 Hz yüksek yenileme hızıyla öne çıkıyor.

    MSI 275QPF X30, 1440p çözünürlüğü destekleyen düz (kavisli olmayan) 27 inç oyun monitörü. Bu çözünürlük bir oyun monitörü için oldukça standart. MAG 275QPF X30, 300 Hz'lik maksimum yenileme hızına sahip olmasıyla ultra akıcı bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. MSI, GtG tepki süresinin 0,5 ms olduğunu iddia ediyor. Monitör ayrıca, yenileme hızını ekran kartının kare hızıyla senkronize eden Adaptive Sync'i de destekliyor.

    MAG 275QPF X30, hızlı IPS panele sahip olduğundan OLED veya mini LED monitöre göre biraz daha düşük kontrast oranına ve maksimum parlaklığına sahip. 1000:1 statik kontrast oranı ve 400 cd/m² SDR parlaklığı sunuyor; DisplayHDR 400 sertifikasının gereksinimlerini karşılamaya yetiyor. MSI, monitörün Adobe RGB gamının %89'unu kapsadığını belirtiyor.

    Monitörde 2 adet HDMI 2.1 portu, tek DisplayPort 1.4a portu ve ses jakı bulunuyor. USB hub ve KVM anahtarı gibi ek G/Ç seçenekleri yok. Stand, kullanıcıların monitörün konumunu ve yüksekliğini ayarlamasına olanak tanıyor. ASUS, monitörün fiyatını açıklamadı.

    MSI MAG 275QPF X30 özellikleri

    MSI MAG 275QPF X30 gaming monitör özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Panel boyutu: 27 inç
    • Panel tipi: Rapid IPS
    • Panel çözünürlüğü: 2560 x 1440 (WQHD)
    • En boy oranı: 16:9
    • Parlaklık (Nit): SDR 400 cd/m²
    • Kontrast oranı: 1000:1
    • Yenileme hızı: 300 Hz
    • Tepki süresi: 0.5ms (GtG)
    • Dinamik yenileme hızı teknolojisi: Adaptive Sync
    • HDR desteği: DisplayHDR 400
    • Portlar: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, Kulaklık girişi
    • Konsol modu: 1080p 60Hz & 120Hz, 1440p 60Hz & 120Hz, VRR, HDMI CEC
    • Boyut ve ağırlık: 613.3 x 227.9 x 534.2mm, 8.7 kg
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