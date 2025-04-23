LG’nin yeni OLED oyun monitörleri 1.599 dolardan başlayan fiyatlarla satışta

Tam Boyutta Gör

LG, oyunculara özel UltraGear OLED serisini iki yeni modelle genişletti. Yeni 45GX90SA ve 39GX90SA modelleri, özellikle üst düzey oyun performansı arayanları hedefliyor. Daha önce tanıtılan 34 inçlik versiyonun ardından gelen bu modeller, hem boyut hem de donanım açısından önemli geliştirmelerle geliyor.

Her iki model de 3440x1440 çözünürlüğe sahip 21:9 oranlı ultra geniş OLED ekranla donatılmış. 45 inçlik model, daha büyük bir görüş alanı isteyenlere hitap ederken; 39 inçlik seçenek daha kompakt bir kullanım sunuyor. Ekranlar 800R kavisle geliyor, bu da görüntünün çevreleyici bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. 240Hz yenileme hızı ve yalnızca 0.03ms tepki süresiyle bu monitörler, rekabetçi oyunlar için oldukça iddialı.

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HDR tarafında 1300 nit’e kadar parlaklık sunabilen ekranlar, VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikasına sahip. Renk doğruluğu konusunda da oldukça iddialılar; DCI-P3 renk gamının yüzde 98,5’ini kapsıyorlar. AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync desteğiyle de görüntü yırtılmalarını en aza indiriyorlar.

Bu monitörleri farklı kılan önemli bir detay da akıllı özellikleri. LG’nin webOS 24 platformunu kullanan modeller, Netflix ve YouTube gibi servisleri bilgisayar bağlantısı olmadan çalıştırabiliyor. Ayrıca GeForce Now ve Amazon Luna gibi bulut tabanlı oyun platformları da destekleniyor.

Bağlantı seçenekleri arasında HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve USB-C yer alıyor. 45 inçlik model 1.699 dolara, 39 inçlik model ise 1.599 dolara satışta.

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