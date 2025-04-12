Asus, 32 inç çift modlu oyun monitörünü piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör Asus, ROG Strix XG32UCG monitörünü Aralık 2024’te duyurmuştu ancak özellikleri ve fiyatını paylaşmamıştı. 32 inç oyun monitörü ROG Strix XG32UCG, 550 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Asus 4K ve HDR destekli monitörünü satışa sundu 2 hf. önce eklendi

Asus ROG Strix XG32UCG, 4K 160Hz ve FHD 320Hz modu sunuyor

Tam Boyutta Gör Asus ROG Strix XG32UCG, 32 inç Fast IPS panele sahip. Monitör, 4K modunda 3840×2160 çözünürlük, 160Hz yenileme hızı sunarken, Full HD çözünürlükte 320Hz ultra akıcı yenileme hızına ulaşıyor. Asus'un Frame Rate Boost kısayol tuşuyla modlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Monitör, 0,3 ms tepki süresine sahip ve DCI-P3 renk gamının %95'ini kapsıyor. Asus, monitörün hikaye odaklı AAA oyunlarından rekabetçi nişancı oyunlarına kadar tüm oyunlarda canlı ve doğru görseller sunduğunu söylüyor. Panel, HDR10 ve VESA DisplayHDR 400 sertifikasını destekliyor. Ayrıca, oyuncunun ekran yırtılması sorunuyla karşılaşmaması ve akıcı oyun deneyimi yaşaması için AdaptiveSync teknolojisiyle donatılmış.

Monitörün bağlantı noktaları arasında; DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C (15W) ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Aura Sync aydınlatmasını da unutmamak gerek. Ergonomik açıdan, 130 mm'ye kadar yükseklik ayarı, -5° - 20° eğim ve ±25° döndürme özelliğine sahip bir standla geliyor. Duvara düşünenler için, 100 x 100 mm VESA montaj desteği de var.

Monitör, AI Crosshair ve AI Shadow Boost gibi yapay zeka özellikleriyle geliyor. Bu YZ araçları, daha iyi görünürlük ve doğruluk için oyun içi görsellerini dinamik olarak ayarlayarak karanlık köşelerde bile düşmanlara kilitlenmenize yardımcı oluyor. Tüm bu ayarlar, geleneksel OSD kontrollerini daha sezgisel, fareyle kolayca gezilebilen arayüzle değiştiren DisplayWidget Center aracılığıyla ayarlanabiliyor.

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