Asus, 32 inç çift modlu oyun monitörünü piyasaya sürdü

Asus ROG Strix XG32UCG, 4K 160Hz ve FHD 320Hz modu sunuyor
Monitör, 0,3 ms tepki süresine sahip ve DCI-P3 renk gamının %95'ini kapsıyor. Asus, monitörün hikaye odaklı AAA oyunlarından rekabetçi nişancı oyunlarına kadar tüm oyunlarda canlı ve doğru görseller sunduğunu söylüyor. Panel, HDR10 ve VESA DisplayHDR 400 sertifikasını destekliyor. Ayrıca, oyuncunun ekran yırtılması sorunuyla karşılaşmaması ve akıcı oyun deneyimi yaşaması için AdaptiveSync teknolojisiyle donatılmış.
Monitörün bağlantı noktaları arasında; DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C (15W) ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Aura Sync aydınlatmasını da unutmamak gerek. Ergonomik açıdan, 130 mm'ye kadar yükseklik ayarı, -5° - 20° eğim ve ±25° döndürme özelliğine sahip bir standla geliyor. Duvara düşünenler için, 100 x 100 mm VESA montaj desteği de var.
Monitör, AI Crosshair ve AI Shadow Boost gibi yapay zeka özellikleriyle geliyor. Bu YZ araçları, daha iyi görünürlük ve doğruluk için oyun içi görsellerini dinamik olarak ayarlayarak karanlık köşelerde bile düşmanlara kilitlenmenize yardımcı oluyor. Tüm bu ayarlar, geleneksel OSD kontrollerini daha sezgisel, fareyle kolayca gezilebilen arayüzle değiştiren DisplayWidget Center aracılığıyla ayarlanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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