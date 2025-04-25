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    Xiaomi, Redmi G Pro 27U oyun monitörünü resmen tanıttı

    Xiaomi, oyunculara yönelik yeni nesil monitörü Redmi Monitor G Pro 27U’yu resmen duyurdu. 4K çözünürlük, 1600 nit parlaklık ve 320Hz’e kadar yenileme hızı sunan cihaz, birçok önemli özelliğe sahip.

    Xiaomi, Redmi G Pro 27U oyun monitörünü resmen tanıttı

    Xiaomi, oyuncu monitörleri serisini önemli bir yenilikle genişletti. Yeni tanıtılan Redmi Monitor G Pro 27U, daha önceki G Pro 27 MiniLED modeline göre ciddi iyileştirmelerle geliyor. Hem görüntü kalitesi hem de teknik donanımıyla dikkat çeken cihaz, özellikle oyun performansı ve renk doğruluğunda üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    27 inç boyutundaki ekran, 3840 × 2160 piksel çözünürlükle 4K Ultra HD görüntü sağlıyor. Panelde yer alan Mini LED arka aydınlatma sistemi 1.152 ayrı bölgeye ayrılmış ve Quantum Dot (kuantum noktası) teknolojisi ile desteklenmiş. Bu sayede maksimum 1600 nit parlaklığa ulaşılabiliyor. Monitörün yerel yenileme hızı 160Hz iken, bu hız yazılımsal olarak 320Hz seviyelerine kadar çıkabiliyor. Renk doğruluğu ise oldukça iddialı: sRGB renk gamının tamamını, DCI-P3 ve Adobe RGB alanlarının ise yüzde 99’unu kapsıyor. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz profesyonel kullanım için kalibre edilmiş şekilde sunuluyor.

    Monitör sadece görüntüyle sınırlı kalmıyor, içinde yer alan dört çekirdekli Cortex-A73 işlemci ve G57 grafik birimiyle birlikte çalışıyor. Bu yapıya 3GB RAM ve 32GB depolama alanı eşlik ediyor. Cihaz, Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemini kullanıyor. Ses tarafında ise çift 5W hoparlör yer alıyor.

    Bağlantı seçenekleri bakımından da oldukça zengin olan G Pro 27U; iki adet HDMI 2.1, bir DisplayPort 1.4 (8K 60Hz destekli), bir USB 3.0 ve bir USB 2.0 portunun yanı sıra Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantılarını da destekliyor. Ayrıca AirPlay ve Miracast üzerinden kablosuz yansıtma özelliği bulunuyor.

    Tasarım detaylarına bakıldığında, cihazın standlı ve standsız ölçüleri ile ağırlığı sırasıyla 613.3 x 521.2 x 227.3 mm ve 6.8 kg; 613.3 x 364.5 x 65.9 mm ve 4.7 kg olarak veriliyor. Monitör -5° ile +20° arasında dikey, -35° ile +35° arasında ise yatay olarak eğilebiliyor. Duvara monte etmek isteyenler içinse 75x75 mm VESA desteği mevcut.

    Redmi Monitor G Pro 27U’nun satış fiyatı 370 dolar olarak açıklandı. Bu da geçen yılın modeline kıyasla yaklaşık yüzde 35'lik bir fiyat artışına işaret ediyor. Ürünün küresel satış takvimiyle ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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