LG'den taşınabilirlik odaklı yeni 4K akıllı monitör Smart Monitor Swing

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LG, akıllı monitör ürün yelpazesini yeni Smart Monitor Swing modeliyle genişletiyor. Taşınabilirlik odaklı tasarımıyla dikkat çeken bu yeni model, küçük tekerleklerle donatılan özel bir stand üzerinde geliyor. Marka, daha önce tanıttığı StanbyMe serisinden ilham aldığı bu modelle hem ev hem de ofis kullanımına farklı bir yaklaşım getiriyor.

Smart Monitor Swing, 32 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekranla geliyor ve 4K çözünürlük sunuyor. IPS LCD panel kullanılan cihaz, taşınabilir standı sayesinde kolayca farklı alanlara taşınabiliyor. Bağlantı tarafında ise üç adet USB Type-C portu ve iki adet HDMI girişi bulunuyor. USB-C portlarından biri, 65W güç aktarımı desteği sayesinde dizüstü bilgisayarları da şarj edebiliyor. Monitörün arka kısmında kablo kalabalığını önlemek için gizli bir adaptör tasarımı tercih edilmiş.

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LG'nin kendi işletim sistemi webOS ile çalışan Smart Monitor Swing, YouTube, Microsoft Office gibi popüler uygulamalara doğrudan erişim sağlıyor. Ayrıca bulut tabanlı bilgisayar hizmetleri desteği sayesinde harici bir bilgisayara ihtiyaç duymadan bağımsız olarak da kullanılabiliyor. Cihaz, ekranı tekerlekli standa entegre eden yapısıyla StanbyMe serisini andırsa da, uzaktan kumanda ve dahili pil gibi bazı özellikler bu modelde bulunmuyor.

Şu anda yalnızca Güney Kore'de tanıtılan LG Smart Monitor Swing'in fiyatı yaklaşık 735 dolar seviyesinde. Küresel pazardaki satış tarihi henüz açıklanmadı. Bu yeni modelin lansmanı, LG'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu diğer 32 inçlik 4K çözünürlüklü akıllı monitörün ardından geldi.

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LG taşınabilirlik odaklı Smart Monitor Swing'i tanıttı