Xiaomi A27Ui 4K monitör, küresel pazarda: İşte özellikleri

- İşte profesyonel kullanıma uygun üstün renk performansı sunan Xiaomi A27Ui'nin özellikleri:
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İşte profesyonel kullanıma uygun üstün renk performansı sunan Xiaomi A27Ui'nin özellikleri:
A27Ui, 27 inç büyüklüğündeki IPS panelinde etkileyici 3840 x 2160 Ultra HD çözünürlük sunuyor. 178 derecelik geniş görüş açısı sayesinde her açıdan net görüntü kalitesi sağlayan monitör, HDR10 desteği ile dinamik aralık performansını artırıyor. 10 bit renk derinliği sayesinde 1,07 milyar farklı renk tonu görüntüleyebilen cihaz, renk hassasiyeti konusunda iddialı. Panel, sRGB renk gamının tamamını ve DCI-P3 renk gamının %95'ini kapsayarak profesyonel içerik üreticileri için ideal bir çalışma ortamı sunuyor.
Xiaomi; grafik tasarım, video düzenleme ve fotoğrafçılık gibi renk hassasiyeti gerektiren işler için her A27Ui monitörünü fabrikada özel olarak kalibre ediyor ve ortalama ∆E<1 değeri ile profesyonel düzeyde renk doğruluğu sağlıyor. Ayrıca monitör, farklı Xiaomi ve Redmi cihazlarında renk eşleştirme özelliğini destekleyerek kullanıcıların ekranlar arasında tutarlı görsel deneyim yaşamasına olanak tanıyor.
Kullanıcı sağlığını da göz önünde bulunduran Xiaomi, A27Ui monitöre TÜV sertifikalı düşük mavi ışık filtreleme özelliği eklemiş. Ayrıca DC karartma teknolojisi sayesinde ekran titremesi azaltılarak uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğu minimuma indiriliyor. Son olarak ergonomik açıdan da esneklik sunan monitör, yükseklik ayarı, portre moduna döndürme, eğme ve döndürme gibi çeşitli pozisyon ayarlarına sahip bir standla birlikte geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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