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    Anlık Bildirim

    Asus, 610Hz tazeleme hızı olan oyuncu montörünü tanıttı

    Asus ROG XG248Q5G-P oyuncu monitörü hız aşırtma ile tazeleme hızı değerini 610Hz seviyesine çıkararak oyuncular için en akıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor.         
    Asus ROG XG248Q5G-P Tam Boyutta Gör
    Çift çözünürlük modlu oyuncu monitörü ile dikkatleri çeken Asus ROG markası hemen ardından rekor tazeleme hızlarına çıkabilen bir oyuncu monitörü daha duyurdu. Asus ROG XG248Q5G-P dolu dolu geliyor. 

    Asus ROG XG248Q5G-P özellikleri ve fiyatı

    Asus ROG XG248Q5G-P oyuncu monitörü 24.1 inçlik Super TN panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. 240Hz ve 480Hz tazeleme hızları olan ekran hız aşırtma ile 610Hz seviyesine kadar çıkabiliyor. Tepki süresi 01.ms iken AI Vision teknolojisi ekrandaki sahneyi optimize edebiliyor. 

    Nvidia G-Sync uyumlu olan ve AMD FreeSync Premium desteği sunan monitör çift arka aydınlatma teknolojisi sayesinde hareket bulanıklığının da önüne geçiliyor. DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ve ses jakı olan Asus ROG XG248Q5G-P oyuncu monitörü 1100$ fiyat etiketine sahip. 

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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