Asus, 610Hz tazeleme hızı olan oyuncu montörünü tanıttı

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Tam Boyutta Gör Çift çözünürlük modlu oyuncu monitörü ile dikkatleri çeken Asus ROG markası hemen ardından rekor tazeleme hızlarına çıkabilen bir oyuncu monitörü daha duyurdu. Asus ROG XG248Q5G-P dolu dolu geliyor.

Asus ROG XG248Q5G-P özellikleri ve fiyatı

Asus ROG XG248Q5G-P oyuncu monitörü 24.1 inçlik Super TN panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. 240Hz ve 480Hz tazeleme hızları olan ekran hız aşırtma ile 610Hz seviyesine kadar çıkabiliyor. Tepki süresi 01.ms iken AI Vision teknolojisi ekrandaki sahneyi optimize edebiliyor.

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Nvidia G-Sync uyumlu olan ve AMD FreeSync Premium desteği sunan monitör çift arka aydınlatma teknolojisi sayesinde hareket bulanıklığının da önüne geçiliyor. DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ve ses jakı olan Asus ROG XG248Q5G-P oyuncu monitörü 1100$ fiyat etiketine sahip.

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Asus ROG XG248Q5G-P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı