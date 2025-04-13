Asus, 610Hz tazeleme hızı olan oyuncu montörünü tanıttı

Asus ROG XG248Q5G-P özellikleri ve fiyatı
Asus ROG XG248Q5G-P oyuncu monitörü 24.1 inçlik Super TN panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. 240Hz ve 480Hz tazeleme hızları olan ekran hız aşırtma ile 610Hz seviyesine kadar çıkabiliyor. Tepki süresi 01.ms iken AI Vision teknolojisi ekrandaki sahneyi optimize edebiliyor.
Nvidia G-Sync uyumlu olan ve AMD FreeSync Premium desteği sunan monitör çift arka aydınlatma teknolojisi sayesinde hareket bulanıklığının da önüne geçiliyor. DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ve ses jakı olan Asus ROG XG248Q5G-P oyuncu monitörü 1100$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir